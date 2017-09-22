«Люди на Майдане выполняли приказ. Вернулись оттуда плохими. Искупали кровью в Краматорске, Дебальцево и т.п. И до сих пор мы плохие и никому не нужные.

Патриоты на нас сильно обозлены. Вот пример – на переаттестации они зарубили нескольких таких как я, выехавших оттуда, полицейских, потому что они не знали героев Украины. Зачем их знать, если основная задача – выполнять приказы и следить за порядком и законностью? И когда им это знать? Если в худшие годы в зоне АТО некомплект 40%! К этому добавьте 20% оставшихся – женщины. Они не могут тягать броню, каску и автомат по 22 кг. Соответственно, мужики на блок-постах через сутки стояли. А после этого ему говорят – иди ищи наркотики. Ему физически невозможно знать героев Украины...

Да, я согласен с вами, что нужно в рядах полиции заниматься патриотическим воспитанием (хотя бы раз в неделю вместо того часа, что до войны занимали московские батюшки). Но руководство этого не будет делать. Они «за грудки» нас как брали, так и берут – где твои наркотики, где ДРГ, где показатели? Поэтому работать, прежде всего, надо с руководством.

Но надо объединяться. Если мы хотим поменять что-то в стране, то с ментами тоже надо работать...

Только не надо говорить, что полиция стала лучше после переаттестации. Я был свидетелем такой переаттестации в небольшом городке Донбасса. Туда приехал подполковник из Управления. Переаттестация проходила в несколько этапов: патриотическая, знание законности, физическая и огневая подготовка.

Подполковник сразу к кадровику: «Ну что, честно будем, или как всегда?». Понятно, если у мента есть животик, - физически он ни фига не сдаст. И они: «Ну давайте это самое…». Переаттестация стоила каждому всего по 300 гривен! Кто не сдал 300 гривен сразу, потом всё равно их нашел. Потому что его уволят. А он, например, капитан, полжизни ловил преступников, а сейчас на этой земле эти преступники повыходили из тюрьмы.

Поэтому все промолчали и заплатили 300 гривен.

Только я не молчал, поэтому меня быстро уволили.

Не везде, конечно, так было. В Мариуполе, больших городах, где близко начальство, аттестация прошла показательно. Но в остальных местах… Часто бываю по разным отделениям полиции, спрашиваю, а как у вас. Молчат, отворачиваются. А где ты сейчас найдёшь зарплату в 10-12 тысяч в этом регионе? Когда тут твоя семья. Мы бросили Донецк и тут никому на хрен не нужны. И Аброськин еще приезжает и издевается: «Вы все уроды, изменники, предатели, слили Донецк!». А ребята сидят и между собой: «А как ты Севастополь оставил?».

Но с руководством надо работать. Но не с теми. Берите старшего лейтенанта и старайтесь наверх поднять. Как? Не знаю. Мусорная люстрация, как угодно...

Причем, этот подполковник сделал всё красиво. Деньги собирала девочка-БСПшница, капитан. Я ее учил стрелять. Занесла деньги майору – начальнику кадров. Он подполковнику. Вроде как постреляли, галочки поставили и переаттестовались. И так на всей земле – территории, где работаешь, проходит. Хотя по факту – куда их выгонять, этих ментов при страшном некомплекте? Сидят только девчата...

Месяц назад на блок-посту под Марьянкой умер мой друг из Донецка. Он скрывал, что у него диабет. Если бы сказал – где бы он работу нашел?

Вы говорите, что менты опять стали такими же, как и до Майдана (поборы, крышевание и т.п.), еще хуже. Я скажу вам «железобетонную информацию». Как психолог, проводил анкетирование личного состава. Они все писали, что полуправления, начальства - надо «закрыть».

Система поборов, связей, созданная с советских времен, осталась.

Вот, опять же, эти блатные аптечки для сотрудников. На управу передали тысячу комплектов еще года полтора назад. «Земля» их до сих пор не видит. А в управлении они лежат запакованные. Хотя их по факту должны были распаковать и перепроверить. То есть люди, у которых они лежат, даже не знают, что с ними делать.

Или взять форму. До сих пор сотрудники ходят в двух комплектах – зеленом и черном. «Земля» до сих пор за свои деньги покупает. Зато барабанщицы в белых юбочках у Аброськина…

Почему люди в этой среде молчат? Вот моего друга, который не молчал, уволили, грязи на него налили - довели до самоубийства.

Общественники спрашивают – почему нормальные менты на них не выходят и не рассказывают об этом. Но они не знают о вас. Я сам об этом только сейчас узнал.

Подумайте об этом. Я три года служил в зоне АТО, 4 года в Донецке и первый раз об этом узнал. Нам некогда читать ни газеты, ни Интернет, ни фейсбук.

На месте Аброськина сейчас настоящий следак, очень порядочный мужик. Есть надежда...

Я за время службы после начала войны ни одной взятки не взял – меня за это пацаны не простили бы, которые в земле лежат...

Они нашли, за что меня уволить. Загнали меня на психушку (намекали, что это связано с владением мной холодного оружия – штык ножа, что неподучетный). Я согласился провериться. И меня разместили в 5-е отделение психиатрической больницы Мариуполя, где 50% зэков косят от тюрьмы. Меня сразу на вязки положили, писял сутки под себя. И если бы я не “сыграл”, что я военный психолог (слава Богу, приехал в зеленой форме), - меня бы просто задушили. Кто бы потом разбирался. Вот так они с каждым, неугодным"...

Записано 23 августа 2017 года в г. Краматорске на Форуме Евромайдан – Донетчина.

Источник: "Провинция"