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США предлагают выбросить русских с зимней олимпиады-2018
25 сентября 2017 | 15:24
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Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за полное отстранение российской команды от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает The Guardian.
«Всемирному антидопинговому агентству необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее укоренившейся допинговой практики, а также позволить состязаться нейтральным российским спортсменам, если они докажут свою "чистоту"», — сказал Тайгарт.
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