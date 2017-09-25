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США предлагают выбросить русских с зимней олимпиады-2018

25 сентября 2017 | 15:24

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Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за полное отстранение российской команды от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает The Guardian.


«Всемирному антидопинговому агентству необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее укоренившейся допинговой практики, а также позволить состязаться нейтральным российским спортсменам, если они докажут свою "чистоту"», — сказал Тайгарт.

По его словам, все идет к тому, что Россию до соревнований допустят, но если это случится, то это станет ужасным сигналом для всего спорта. 

«Любая другая мера, кроме отстранения России, станет фактически освобождением провинившегося из тюрьмы», — добавил функционер.

14 сентября национальные антидопинговые агентства 17 стран мира, среди которых были представители США, Великобритании и Канады, выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допинг-скандала. Их поддержали еще 12 национальных антидопинговых агентств.
 



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