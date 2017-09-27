Новобогдановка, Балаклия, Лозовая, Калиновка...



Для составления этой карты нам не пришлось ломать штабные сейфы и похищать военные секреты. Данные, столь тщательно скрываемые от украинского общества, отечественное МО с готовностью предъявило новоявленным партнерам по НАТО. «ТЕМА» исправляет этот информационный перекос. Внимание, мы приводим только объекты, самые опасные для гражданского населения. В действительности таких „схованок” куда больше. Итак, поехали!

1) Брюховичи, Львовская обл., в/ч А3870

Здесь, помимо прочего, Украина имеет боекомплекты к 23-мм зенитно-артилерийской установке ЗУ-23: 1 031 885 шт. выстрелов (без малого 446 тонн боезапаса); патроны к 30-мм автоматической пушке 2А28 для БМП-2 и -3, БРМ-2 и БМД-2 и всякого рода „боевых модулей” (итого 384 тонны). Вроде бы мелочь - даже 45 условных вагонов боеприпасов не наберется, но если рванет – миннное поле будет еще то. В этом случае провести полное - „гуманитарное” - разминирование окажется практически невозможно. Ирония судьбы – лучше много тонн в малом количестве боеприпасов, чем много «мелочевки».

Особого внимания заслуживают раритеты – на брюховецкой базе хранится болем тысячи выстрелов к... полевой пушке БС-3 образца 1944 года. Интересно, что военные знатотки считают их снаряженными гексогеном и окфолом, а активно-реактивные гранаты к СПГ-9 – соответственно гексогеном и тротилом. Но... чистым гкегсогеном в СССР никогда ничего не снаряжали. Были ГЕКСАТОЛЫ (смесевые взрывчатые вещества серии ТГС), содержащие 40% (изредка), а чаще - 50%, 60%, 80% или 90% гексогена. При этом, 50- и 80%-е смеси попадаются чаще (остальное – доля тротила). Между прочим, незнание подобных деталей может очень дорого (во всех смыслах) обойтись при утилизации боеприпасов. Да и при их длительном хранении тоже. А загадочный „окфол” – это банальная смесь 95% октогена и 5% пластификатора („призванного на военную службу” пластилина).

Еще одна „потенциальная Новобогдановка” (назовем ее - №2) - Броды, Львовськой обл., в/ч А3522. К счастью, „ничего такого” здесь нет (только очень старое и очень много). Так что если взорвется – рванет „по-обыкновенному”.

Увы, этого нельзя сказать про №3 - Славуту, Хмельницкой обл., в/ч А3845.

Здесь богатый асортимент для „фаршировки подрывом”. Приведем все это изобилее в полной мере:

· Патроны к автоматам серии АК-74 - 2 140 573 шт. (8 тонн)

· Патроны к автоматам серий АК-47/АКМ - 28 250 893 шт. (542,5 тонны)

· То же добро к пистолету ПМ (и как они отличили эти патроны от абсолютно идентичных к пистолету АПС?) - 28 972 шт. (300 кг)

· Патроны для пулемета ДШК-М - 1 923 936 шт. (248 тонн)

· Для пулеметов серии ПКП/КПВ - 3 059 259 (567 тонн – случись в Славуте местная Новобогдановка - детки у костров натешатся вволю: попадание 14,5-мм пули в локтевой изгиб руки сопровождается отрывом руки до плеча).

· Выстрелы к ЗСУ-23-4 (знаменитой „Шилке”) – 1 111 553 шт. (419 тонн). Вниманию утилизаторов! Эти снаряды числятся снаряженными чистым гексогеном. Что лично у автора вызывает глубокие сомнения.

· Выстрелы к гранатомету РПГ-7 (189 521 шт.), привлекающие внимание непонятным взрывчатым веществом марки „ОЛ”. Будем надеяться, что так обозвали „окфол”.

· Абсолютно эксклюзивная позиция - чуть больше 2 млн. минометных выстрелов неизвестного калибра. По общему весу – 669 тонн – можно догататься, что это либо наши 82-мм, либо трофейные 81,2-мм; но вот когда сделаны и главное – чем снаряжены –тайна великая есть.

· „Тайну мины” органично дополняют 15 689 штук снарядов неустановленого калибра, типа и рецептуры взрывчатого вещества (что с большим вероятием предполагает также и неизвестный срок хранения).

· Напоследолк - немного экзотики. Честно говоря, автор никогда не мог постичь логику хранения боезапаса на отечественных артскладах. Ну зачем держать ДВА 152-мм гаубичних снаряда в той же в/чА3485? Или ОДИН 132-мм реактивный снаряд от знаменитой «Катюши»?? Кстати, машины эти назывались «боевыми», а не «бронированными». Но это мелочи…

Попутно заметим, что при изучении номенклатуры подлежащих списанию боеприпасов, автора охватило сомнение, что регулярные «новобогдановские феерии», послужившие поводом для подготовки этой статьи, имеют случайный характер. Уж больно в НЕ случайном месте они происходят. Прежде всего - с учетом оружейных аппетитов чеченских бандформирований и связанных с ними дельцов.

Поясним: тырить табельное оружие и боеприпасы дорого и опасно. Иное дело – оружие, относительно недавно списанное. Так вот, знаменитая на всю страну 275-я база хранения артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения поблизости злосчастной Новобогдановки была ЕДИНСТВЕННОЙ В УКРАИНЕ, на которой в массовых количествах хранились свежесписанные ручные гранатометы спецназа РПГ-16 «Гром» (1254 шт.) и особо любимые боевиками реактивные гранатометы-одноразовики РПГ-18 «Муха» (1788 шт.). Не много ли случайностей и совпадений для одного места?

Но вернемся к нашему списку «Новобогдановкам будущего».

№ 4) Беленькое, Одесская обл., в/ч 47158

· 5,6-мм патроны к спортивной винтовке (одно из любимых видов оружия киллера-снайпера средней квалификации, так что не удивлюсь, если и там вдруг рванет) – 15 500 шт.

· Потенциальное „пулевое минное поле” – патроны к АКМ - 2 484 517 шт.

· 9-мм пистолетные патроны - 44 616 шт.

· Патроны к пулемету ДШК-М - 162 492 шт.

· Патроты к пулемету КПВ - 317 208 шт.

· Из „экзотики” - боеприпасы к автоматическому станковому гранатомету АГС-17, снаряженные загадочным взрывчатым веществом „ВОГ” (вообще-то „ВОГ” – это „выстреливаемая осколочная граната” и теоретически может снаряжатся самым разным ВВ; на практике - чаще всего ТГС-80) и снаряды к 76,2-мм дивизионным пушкам образца 1942 года (ЗИС-3), снаряженные древними амматолами.

Эти „раритетные” снаряды примечательны следующими обтоятельствами. Во-первых, выпущены они были Народным комиссариатом боеприпасов Союза ССР не позднее октября 1945 г., ибо в более поздние сроки попросту не производились (т.е. возраст снарядов – за 60 лет). Во-вторых, амматолы хоть и представляют смесь аммиачной селитры с толом, состав имеют весьма разный. Например, были амматолы 40/60, 50/50, 60/40, 80/20 и 90/10 (последняя цифра означала долю тротила). К тому же – все амматоловые снаряды, кроме тех, в которых использовался состав 80/20 или 90/10 снаряжались с применением двух существенно различных технологий заполнения.

Таким образом, в окрестностях Беленького лежит сотня (точно – 99) снарядов возрастом за 60 лет, начиненные неизвестно каким амматолом и по какой технологи снаряженных. Ляпота!

Следующий пункт - Межгорье, Автономная Республика Крым (в/ч 75256) - на „Новобогдановку-2” явно „не тянет”, его мы упоминаем потехи ради и не присваиваем порядкового номера. Есть повод для веселья: на базе бдительно хранятся аж... 4 выстрела к 122-мм гаубице (на самом деле - гаубице-пушке) Д-30 и целых 6 (шесть) патронов к пулемету ДШК-М!!

В полном соответствии со своим названим удивил № 5) Чуднов, что в Житомирской обл. (в/ч 55477). Здесь терпеливо ждут свого часа 23 тыс. штук снарядов калибров 23- и 30-мм. В тесной (прошу понимать буквально) компании с выстрелами к 125-мм танковым пушкам и 152-мм гаубицам-пушкам...

Но не Чудновом единым богаты житомирчане. На складах в/ч 55238 вблизи населеного пункта Ушомир (№ 6) той же Житомирськой области настоящий „патронный рай” – более 3,8 млн. патронов. Цифра поражает своей масштабностью. На самом деле проблема не в ней – есть склады много крупнее. Проблема в том, что „ушомирские патроны” к ПМ, АКМ, АК-74 и ДШК давно пришли в негодность...

А вот в Кременчуге склад маленький, но заключает сразу несколько курьезов. Прежде всего – доблестные воины Сил поддержки не знают, что содержится в местных 76-мм снарядах военных лет. Может – тол. Может - не совсем тол. Или – совсем не тол. Кроме того, в/ч А1639 располагает уникальным боезапасом – в ее арсеналах хранятся никогда не существовавшие минометы Б-10.

7-й пункт программы - Розсишки, Черкасской области (в/ч А1588). Здесь проще всего огласить полный список того, что давно следовало немедленно утилизировать:

Болем 21,3 млн. шт. автоматных и пулеметных патронов;

Болем 360 тыс. снарядов к малокалиберным зенитным орудиям;

Около 230 тыс. гранат к гранатометам разных типов;

И все это - „в обрамлении” из партии мин (60-летнего возраста) к сверхмощным 240-мм минометам, а также уже упоминавшихся РПГ-18 (второе место хранения в Украине), столь любимых определенными элементами. Правда, их (пока - „изделий”, а не „элементов”) содержится здесь всего 362 штуки. Так что, может из-за такой «мелочи» инициировать самопроизвольный взрыв никто и не станет.

Говорят, после перечисления 5-7 объектов, ассоциирующихся с высоким риском, человеческая психика уже „не переваривает” опасные подробности. Не будем спорить с психологами. Просто приведем через запятую – без утомительных подробностей - остальные объекты в нашем топ-10 потенциальных Новобогдановок.

Итак: Богдановна в Кировоградской области (где терпеливо ждут свого часа 106 тыс. реактивних гранат к ручному гранатомету РПГ-2, списанных еще при Хрущеве), Калиновка в Винницкой области, Лозовая в Харьковська области , Цветоха в Хмельницкой области (тут ежесуточно радуют глаз караула никогда не существовавшие в советской реальности „тяжелые автоматические гранатометы”), Ичня в Черниговской области. Всего Украина имеет по меньшей мере дюжину крупних объектов, давно готовых при первом удобном и неудобном случае повторить судьбу 275-й артбазы.

Резонный вопрос: а чем в это время занято родное Министерство обороны, призванное защищать страну от вражеской агрессии, но не способное охранить не то что от личного состава, но и от имущества национальной армии? Ну не могут товарищи в лампасах не понимать, что главная опасность - даже не в перегруженности баз, не в нарушении условий хранения (сплошь и рядом - просроченные боеприпасы).

Безусловно, все это опасно. Но в довершение – так сложилось, что большинство крупных военных баз и арсеналов на Украине (особенно тех, где сконцентрированы старые боеприпасы) представляют «адский коктейль», в котором патроны перемешаны со снарядами и все вместе - с минами, как инженерными, так и артиллерийскими (минометными). А заодно - едва ли не всем, что еще можно припомнить по огнестрельной части.

Представьте: что произойдет, если на некой артбазе N взорвется (по преступной халатности либо просто по несчастливому стечению обстоятельств) несколько вагонов (вагон вмещает от 20 до 60 тонн) тех же 240-мм мин большой мощности? Да ничего не будет - так, небольшие разрушения на территории и изрядный стресс у дежурившей в этот момент части личного состава (конечно, при условии, что база грамотно разбита на секторы хранения, разделенные земляными валами и обвалована по периметру). Но горе нам, если те же мины (или гаубичные снаряды, или что-то в этом роде) рванут среди многосоттысячных, а иногда - и многодесятимиллионных запасов «мелочевки» – патронов, малокалиберных артиллерийских снарядов, ручных гранат. Тогда вокруг базы образуется огромное, не имеющее четких границ и чрезвычайно трудно разминируемое минное поле. Ведь маленький снарядик от ЗСУ-23-4 «Шилка», воткнувшись неразорвавшимся в землю, способен покалечить как «взрослая» противопехотная мина (с единственной разницей: обезвредить его гораздо труднее, ибо он мельче).

Казалось бы: такая тревожная ситуация определяет насущную задачу. Помимо принятия комплекса мер по взрывопожаробезопасности складов, помимо ускоренной утилизации устаревших и излишних боеприпасов, надо бы заняться еще и тем, чтобы базы хранения (по крайней мере того, что планируется утилизировать безусловно) «отсепарировать по сортности». Давно пора создать вместо многочисленных, плохо ухоженных и плохо контролируемых объектов, где трофеи Второй Мировой хранятся вперемешку с экзотическим оружием спецназа, несколько хорошо оборудованных и охраняемых крупных баз с четкой специализацией. Скажем, здесь только боеприпасы к стрелковому оружию, а там - только артснаряды, да не какие попало, а определенного класса.

Метод этот отнюдь не претендует но новизну. Моряки испокон веку хранят минно-торпедное и противолодочное оружие на одних складах, а боеприпасы для береговой и корабельной артиллерии - на других. Более того, даже храня снаряды, флотские товарищи не испытывают никакого желания валить в одну кучу выстрелы к главному калибру крейсеров и к малокалиберным зенитным автоматам. Таким же образом поступают авиаторы, избегая совместного хранения авиабомб и боеприпасов к авиационному пулеметно-пушечному вооружению. Как говорится – «на то оно и бомбохранилище, чтобы в нем не было ничего, кроме бомб и караульного наряда». И лишь доблестные представители Сухопутных Войск отвергают этот даже не многодесятилетний – многовековой опыт, упорно создавая на вверенных складах «вавилонское смешение» боеприпасов. Со всеми вытекающими (точнее – выстреливающими) последствиями. Вроде Новобогдановки…

Но это, похоже, не волнует ни командование Сухопутных Войск, ни командование Сил поддержки (так теперь называется тыл Вооруженных Сил) - им интересно утилизировать мины. Еще бы – ведь деньги на «минную утилизацию» щедро сыплет Европа. Ради столь сладостной (в финансовом смысле) борьбы с минной угрозой Министерство обороны Украины пошло даже на прямой подлог.

В начале статьи писалось о Новобогдановке подлинной, а большая часть написанного касалась Новобогдановок «потенциальных». Но есть еще и третья категория – «Новобогдановки фальшивые». Т.е. задекларированные, как опасные объекты, которые следует немедленно демилитаризировать-утилизировать. Лично автору известно пять таких «липовых» Новобогдановок. Но зная, сколь творчески подходят у нас к «освоению» зарубежной помощи, смею сомневаться, что дело ограничится этой «великолепной пятеркой».

Конкретно: в пяти воинских частях Вооруженных Сил Украины (в/ч 3824, в/ч А0543, в/ч 44887, в/ч 2467 и в/ч А1566, расположенных соответственно в Гайсине Винницкой области, Ольшанице Киевской области, Балте Одесской области, Чугуеве Харьковской области и Деражне Хмельницкой области) сосредоточено большое число (258 тыс. шт.) противотанковых мин ТМ-62 различных модификаций. Полностью название этого изделия расшифровывается как«танковая мина образца 1962 г.», а ее срок годности (применительно к противотанковым минам принцип «советское – значит отличное!» был вполне справедлив) – 50 лет. Т.е. - самые-самые первые из выпущенных мин этого типа придут в негодность не ранее 2012 года.

При этом весьма сомнительно, что на складах хранятся образцы именно первой серии. Во времена СССР новую мину, пролежавшую на хранении 15-20 лет, старались куда-то «пристроить». И пристраивали - кто постарше, тот помнит, что при СССР не ощущалось дефицита негроидно-освободительных движений, активно практиковавших подрывы авто- и бронетехники «преступных неоколониальных режимов». Поэтому самые старые мины, хранящиеся на упомянутых базах, вряд ли старше начала 1970-х годов.

Так что время есть - вот бы использовать его для решения «перезревших» кризисных ситуаций на тех объектах, которые уже много лет лишь чудом не взлетели на воздух. Но это - житейская логика, а у чиновников она иная. Сказал Евросоюз: «Утилизируй мины, мы под это бабло раздаем». Вот и утилизируют, даже в ущерб иным, более важным программам утилизации. А если снова кого убьет при взрыве очередного «неинтересного ЕС» склада, будем считать его героической жертвой евро-атлантической интеграции.