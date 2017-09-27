ТЕМА

Новобогдановка, Балаклия, Лозовая, Калиновка...

27 сентября 2017 | 09:08 , Сергей Гончаров, для ТЕМЫ

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Узнайте, где рванет завтра. ТЕМА в очередной раз перепечатывает собственную же статью, датированную 2007 годом. Читайте, рассматривайте карту наиболее взрывоопасных военных складов Украины. Они, случайно, не видны из вашего окна?..



  Для составления этой карты нам не пришлось ломать штабные сейфы и похищать военные секреты. Данные, столь тщательно скрываемые от украинского общества, отечественное МО с готовностью предъявило новоявленным партнерам по НАТО. «ТЕМА» исправляет этот информационный перекос. Внимание, мы приводим только объекты, самые опасные для гражданского населения. В действительности таких „схованок” куда больше. Итак, поехали!

1) Брюховичи, Львовская  обл., в/ч А3870

Здесь, помимо прочего, Украина имеет боекомплекты к 23-мм зенитно-артилерийской установке ЗУ-23:   1 031 885 шт. выстрелов (без малого 446 тонн боезапаса); патроны к 30-мм автоматической пушке 2А28 для БМП-2 и -3, БРМ-2 и БМД-2 и всякого рода „боевых модулей” (итого 384 тонны). Вроде бы мелочь -  даже 45 условных вагонов боеприпасов не наберется, но если рванет – миннное поле будет еще то. В этом случае провести полное - „гуманитарное” -  разминирование окажется практически невозможно. Ирония судьбы – лучше много тонн в малом количестве боеприпасов, чем много «мелочевки».

Особого внимания заслуживают раритеты – на брюховецкой базе хранится болем тысячи выстрелов к... полевой пушке БС-3 образца 1944 года. Интересно, что военные знатотки считают их снаряженными гексогеном и окфолом, а активно-реактивные гранаты к СПГ-9 – соответственно гексогеном и тротилом. Но... чистым гкегсогеном в СССР никогда ничего не снаряжали. Были ГЕКСАТОЛЫ (смесевые взрывчатые вещества серии ТГС), содержащие 40% (изредка), а чаще - 50%, 60%, 80% или 90% гексогена. При этом, 50- и 80%-е смеси попадаются чаще (остальное – доля тротила). Между прочим, незнание подобных деталей может очень дорого (во всех смыслах) обойтись при утилизации боеприпасов. Да и при их длительном хранении тоже. А загадочный „окфол” – это банальная смесь 95% октогена и 5% пластификатора („призванного на военную службу” пластилина).

Еще одна „потенциальная Новобогдановка” (назовем ее - №2) - Броды, Львовськой обл., в/ч А3522. К счастью, „ничего такого” здесь нет (только очень старое и очень много). Так что если взорвется – рванет „по-обыкновенному”.

Увы, этого нельзя сказать про №3 - Славуту, Хмельницкой обл., в/ч А3845.

Здесь богатый асортимент для „фаршировки подрывом”. Приведем все это изобилее в полной мере:

·        Патроны к автоматам серии АК-74 - 2 140 573 шт. (8 тонн)

·        Патроны к автоматам серий АК-47/АКМ - 28 250 893  шт. (542,5 тонны)

·        То же добро к пистолету ПМ (и как они отличили эти патроны от абсолютно идентичных к пистолету АПС?) - 28 972 шт. (300 кг)

·        Патроны для пулемета ДШК-М - 1 923 936 шт. (248 тонн)

·        Для пулеметов серии ПКП/КПВ - 3 059 259 (567 тонн – случись в Славуте местная Новобогдановка - детки у костров натешатся вволю: попадание 14,5-мм пули в локтевой изгиб руки сопровождается отрывом руки до плеча).

·        Выстрелы к ЗСУ-23-4 (знаменитой „Шилке”) – 1 111 553  шт. (419 тонн). Вниманию утилизаторов! Эти снаряды числятся снаряженными чистым гексогеном. Что лично у автора вызывает глубокие сомнения.

·        Выстрелы к гранатомету РПГ-7 (189 521 шт.), привлекающие внимание непонятным взрывчатым веществом марки „ОЛ”. Будем  надеяться, что так обозвали „окфол”.

·        Абсолютно эксклюзивная позиция - чуть больше 2 млн. минометных выстрелов неизвестного калибра. По общему весу – 669 тонн – можно догататься, что это либо наши 82-мм, либо трофейные 81,2-мм; но вот когда сделаны и главное – чем снаряжены –тайна великая есть.

·        „Тайну мины” органично дополняют 15 689 штук снарядов неустановленого калибра, типа и рецептуры взрывчатого вещества (что с большим вероятием предполагает также и неизвестный срок хранения).

·        Напоследолк - немного экзотики. Честно говоря, автор никогда не мог постичь логику хранения боезапаса на отечественных артскладах. Ну зачем держать ДВА 152-мм гаубичних снаряда в той же в/чА3485? Или ОДИН 132-мм реактивный снаряд от знаменитой «Катюши»?? Кстати, машины эти назывались «боевыми», а не «бронированными». Но это мелочи…

Попутно заметим, что при изучении номенклатуры подлежащих списанию боеприпасов, автора охватило сомнение, что регулярные «новобогдановские феерии», послужившие поводом для подготовки этой статьи, имеют случайный характер. Уж больно в НЕ случайном месте они происходят. Прежде всего - с учетом оружейных аппетитов чеченских бандформирований и связанных с ними дельцов.

Поясним: тырить табельное оружие и боеприпасы дорого и опасно. Иное дело – оружие, относительно недавно списанное. Так вот, знаменитая на всю страну 275-я база хранения артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения поблизости злосчастной Новобогдановки была ЕДИНСТВЕННОЙ В УКРАИНЕ, на которой в массовых количествах хранились свежесписанные ручные гранатометы спецназа РПГ-16 «Гром» (1254 шт.) и особо любимые боевиками реактивные гранатометы-одноразовики РПГ-18 «Муха» (1788 шт.). Не много ли случайностей и совпадений для одного места?

Но вернемся к нашему списку «Новобогдановкам будущего».

№ 4) Беленькое, Одесская обл., в/ч 47158

·        5,6-мм патроны к спортивной винтовке (одно из любимых видов оружия киллера-снайпера средней квалификации, так что не удивлюсь, если и там вдруг рванет) – 15 500 шт.

·        Потенциальное „пулевое минное поле” – патроны к АКМ - 2 484 517 шт.

·        9-мм пистолетные патроны - 44 616 шт.

·        Патроны к пулемету ДШК-М   - 162 492 шт.  

·        Патроты к пулемету КПВ - 317 208 шт.

·        Из „экзотики” - боеприпасы к автоматическому станковому гранатомету АГС-17, снаряженные загадочным взрывчатым веществом „ВОГ” (вообще-то „ВОГ” – это „выстреливаемая осколочная граната” и теоретически может снаряжатся самым разным ВВ; на практике  - чаще всего ТГС-80) и снаряды к 76,2-мм дивизионным пушкам образца 1942 года (ЗИС-3), снаряженные древними амматолами.

Эти „раритетные” снаряды примечательны следующими обтоятельствами. Во-первых, выпущены они были Народным комиссариатом боеприпасов Союза ССР не позднее октября 1945 г., ибо в более поздние сроки попросту не производились (т.е. возраст снарядов – за 60 лет). Во-вторых, амматолы хоть и представляют смесь аммиачной селитры с толом, состав имеют весьма разный. Например, были амматолы 40/60, 50/50, 60/40, 80/20 и 90/10 (последняя цифра означала долю тротила). К тому же – все амматоловые снаряды, кроме тех, в которых использовался состав 80/20 или 90/10 снаряжались с применением двух существенно различных технологий заполнения.   

Таким образом, в окрестностях Беленького лежит сотня (точно – 99) снарядов возрастом за 60 лет, начиненные неизвестно каким амматолом и по какой технологи снаряженных. Ляпота!

Следующий пункт - Межгорье, Автономная Республика Крым (в/ч 75256) - на „Новобогдановку-2” явно „не тянет”, его мы упоминаем потехи ради и не присваиваем порядкового номера. Есть повод для веселья: на базе бдительно хранятся аж... 4 выстрела к 122-мм гаубице (на самом деле - гаубице-пушке) Д-30 и целых 6 (шесть) патронов к пулемету ДШК-М!!

В полном соответствии со своим названим удивил № 5) Чуднов, что в Житомирской обл. (в/ч 55477). Здесь терпеливо ждут свого часа 23 тыс. штук снарядов калибров 23- и 30-мм. В тесной (прошу понимать буквально) компании с выстрелами к 125-мм танковым пушкам и 152-мм гаубицам-пушкам...

Но не Чудновом единым богаты житомирчане. На складах в/ч 55238 вблизи населеного пункта Ушомир (№ 6) той же Житомирськой области настоящий „патронный рай” – более 3,8 млн. патронов. Цифра поражает своей масштабностью. На самом деле проблема не в ней – есть склады много крупнее. Проблема в том, что „ушомирские патроны” к ПМ, АКМ, АК-74 и ДШК давно пришли в негодность...

А вот в Кременчуге склад маленький, но заключает сразу несколько курьезов. Прежде всего – доблестные воины Сил поддержки не знают, что содержится в местных 76-мм снарядах военных лет. Может – тол. Может - не совсем тол. Или – совсем не тол. Кроме того, в/ч А1639 располагает уникальным боезапасом – в ее арсеналах хранятся никогда не существовавшие минометы Б-10.   

7-й пункт программы - Розсишки, Черкасской области (в/ч А1588). Здесь  проще всего огласить полный список того, что давно следовало немедленно утилизировать:

Болем 21,3 млн. шт. автоматных и пулеметных патронов;

Болем 360 тыс. снарядов к малокалиберным зенитным орудиям;

Около 230 тыс. гранат к гранатометам разных типов;

И все это - „в обрамлении” из партии мин (60-летнего возраста) к сверхмощным 240-мм минометам, а также уже упоминавшихся РПГ-18 (второе место хранения в Украине), столь любимых определенными элементами. Правда, их (пока - „изделий”, а не „элементов”) содержится здесь всего 362 штуки. Так что, может из-за такой «мелочи» инициировать самопроизвольный взрыв никто и  не станет.

Говорят, после перечисления 5-7 объектов, ассоциирующихся с высоким риском, человеческая психика уже „не переваривает” опасные подробности. Не будем спорить с психологами. Просто приведем через запятую – без утомительных подробностей - остальные объекты в нашем топ-10 потенциальных Новобогдановок.

Итак: Богдановна в Кировоградской области (где терпеливо ждут свого часа 106 тыс. реактивних гранат к ручному гранатомету РПГ-2, списанных еще при Хрущеве), Калиновка в Винницкой области, Лозовая в Харьковська области, Цветоха в Хмельницкой области (тут ежесуточно радуют глаз караула никогда не существовавшие в советской реальности „тяжелые автоматические гранатометы”), Ичня в Черниговской области. Всего Украина имеет по меньшей мере дюжину крупних объектов, давно готовых при первом удобном и неудобном случае повторить судьбу 275-й артбазы.

Резонный вопрос: а чем в это время занято родное Министерство обороны, призванное защищать страну от вражеской агрессии, но не способное охранить не то что от личного состава, но и от имущества национальной армии? Ну не могут товарищи в лампасах не понимать, что главная опасность - даже не в перегруженности баз, не в нарушении условий хранения (сплошь и рядом - просроченные боеприпасы).

Безусловно, все это опасно. Но в довершение – так сложилось, что большинство крупных военных баз и арсеналов на Украине (особенно тех, где сконцентрированы старые боеприпасы) представляют «адский коктейль», в котором патроны перемешаны со снарядами и все вместе - с минами, как инженерными, так и артиллерийскими (минометными). А заодно - едва ли не всем, что еще можно припомнить по огнестрельной части.

Представьте: что произойдет, если на некой артбазе N взорвется (по преступной халатности либо просто по несчастливому стечению обстоятельств) несколько вагонов (вагон вмещает от 20 до 60 тонн) тех же 240-мм мин большой мощности? Да ничего не будет - так, небольшие разрушения на территории и изрядный стресс у дежурившей в этот момент части личного состава (конечно, при условии, что база грамотно разбита на секторы хранения, разделенные земляными валами и обвалована по периметру). Но горе нам, если те же мины (или гаубичные снаряды, или что-то в этом роде) рванут среди многосоттысячных, а иногда - и многодесятимиллионных запасов «мелочевки» – патронов, малокалиберных артиллерийских снарядов, ручных гранат. Тогда вокруг базы образуется огромное, не имеющее четких границ и чрезвычайно трудно разминируемое минное поле. Ведь маленький снарядик от ЗСУ-23-4 «Шилка», воткнувшись неразорвавшимся в землю, способен покалечить как «взрослая» противопехотная мина (с единственной разницей:  обезвредить его гораздо труднее, ибо он мельче).

Казалось бы: такая тревожная ситуация определяет насущную задачу. Помимо принятия комплекса мер по взрывопожаробезопасности складов, помимо ускоренной утилизации устаревших и излишних боеприпасов, надо бы заняться еще и тем, чтобы базы хранения (по крайней мере того, что планируется утилизировать безусловно) «отсепарировать по сортности». Давно пора создать вместо многочисленных, плохо ухоженных и плохо контролируемых объектов, где трофеи Второй Мировой хранятся вперемешку с экзотическим оружием спецназа, несколько хорошо оборудованных и охраняемых крупных баз с четкой специализацией. Скажем, здесь только боеприпасы к стрелковому оружию, а там - только артснаряды, да не какие попало, а определенного класса.

Метод этот отнюдь не претендует но новизну. Моряки испокон веку хранят минно-торпедное и противолодочное оружие на одних складах, а боеприпасы для береговой и корабельной артиллерии - на других. Более того, даже храня снаряды, флотские товарищи не испытывают никакого желания валить в одну кучу выстрелы к главному калибру крейсеров и к малокалиберным зенитным автоматам. Таким же образом поступают авиаторы, избегая совместного хранения авиабомб и боеприпасов к авиационному пулеметно-пушечному вооружению. Как говорится – «на то оно и бомбохранилище, чтобы в нем не было ничего, кроме бомб и караульного наряда». И лишь доблестные представители Сухопутных Войск отвергают этот даже не многодесятилетний – многовековой опыт, упорно создавая на вверенных складах «вавилонское смешение» боеприпасов. Со всеми вытекающими (точнее – выстреливающими) последствиями. Вроде Новобогдановки…

Но это, похоже, не волнует ни командование Сухопутных Войск, ни командование Сил поддержки (так теперь называется тыл Вооруженных Сил) - им интересно утилизировать мины. Еще бы – ведь деньги на «минную утилизацию» щедро сыплет Европа. Ради столь сладостной (в финансовом смысле) борьбы с минной угрозой Министерство обороны Украины пошло даже на прямой подлог.

В начале статьи писалось о Новобогдановке подлинной, а большая часть написанного касалась Новобогдановок «потенциальных». Но есть еще и третья категория – «Новобогдановки фальшивые». Т.е. задекларированные, как опасные объекты, которые следует немедленно демилитаризировать-утилизировать. Лично автору известно пять таких «липовых» Новобогдановок. Но зная, сколь  творчески подходят у нас к «освоению» зарубежной помощи, смею сомневаться, что дело ограничится этой «великолепной пятеркой».

Конкретно: в пяти воинских частях Вооруженных Сил Украины (в/ч 3824, в/ч А0543, в/ч 44887, в/ч 2467 и в/ч А1566, расположенных соответственно в Гайсине Винницкой области, Ольшанице Киевской области, Балте Одесской области, Чугуеве Харьковской области и Деражне Хмельницкой области) сосредоточено большое число (258 тыс. шт.) противотанковых мин ТМ-62 различных модификаций. Полностью название этого изделия расшифровывается как«танковая мина образца 1962 г.», а ее срок годности (применительно к противотанковым минам принцип «советское – значит отличное!» был вполне справедлив) – 50 лет. Т.е. - самые-самые первые из выпущенных мин этого типа придут в негодность не ранее 2012 года.

При этом весьма сомнительно, что на складах хранятся образцы именно первой серии. Во времена СССР новую мину, пролежавшую на хранении 15-20 лет, старались куда-то «пристроить». И пристраивали - кто постарше, тот помнит, что при СССР не ощущалось дефицита негроидно-освободительных движений, активно практиковавших подрывы авто- и бронетехники «преступных неоколониальных режимов». Поэтому самые старые мины, хранящиеся на упомянутых базах, вряд ли старше начала 1970-х годов.

Так что время есть - вот бы использовать его для решения «перезревших» кризисных ситуаций на тех объектах, которые уже много лет лишь чудом не взлетели на воздух. Но это - житейская логика, а у чиновников она иная. Сказал Евросоюз: «Утилизируй мины, мы под это бабло раздаем». Вот и утилизируют, даже в ущерб иным, более важным программам утилизации. А если снова кого убьет при взрыве очередного «неинтересного ЕС» склада, будем считать его героической жертвой евро-атлантической интеграции. 



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