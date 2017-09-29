ОДА ПРАЗДНОСТИ

29 сентября 2017 | 09:58 , Олег Ельцов, ТЕМА

Меня удивляет: почему люди так сильно гордятся, что они много работают? Они же не на дядю работают, как при совке, а на себя. Много работаешь, значит либо тебе мало платят, потому что работник из тебя никакой, либо сильно деньги любишь и больше ты в жизни никак не умеешь получать кайф.

Все восторгаются Европой, Южной Кореей, Японией: какие у них автомобили классные и прочие товары народного потребления, как они живут хорошо и богато. В Японии не был, но слышал, что уровень суицида там зашкаливает, а отпуск у них – неделя в году. В Европе бывал: европейцев мне искренне жаль, а больше всех - немцев. Как сформулировал мой друг-немецкий подданный, «немцы очень любят работать». Ну да, зато они чуть не каждый год машины меняют на новенькие. Наблюдал за размеренной, предсказуемой жизнью немцев, преисполненных трудового энтузиазма и думал: ну нахрена столько вкалывать, чтобы менять эти машины? Тем более, что они в основном на велосипедах ездят.

Ну, Европу еще можно понять: уровень жизни, социальные стандарты и т.д. Но чем гордиться среднестатистическому украинцу, вкалывающему как молотилка? В лучшем случае заработаешь на «Ланос», и может повезет, если не разобьешь ее в первый же день на наших дорогах.

Промышленность, наука помножены на ноль, правительство огласило планы распродажи госпредприятий, Украина окончательно превращается в аграрную страну. При этом селяне рвутся в города, чтобы сидеть в белых рубашках в офисах за 5000 гривен. А что вы тут забыли? На транспорт, на костюм, туфли, черные колготки, которые требует дресс-код, вы лихо потратите свою офисную зарплату. И что вам не сидится в родном селе, где палку в землю воткнешь, и она урожай принесет?…

Про украинских бизнесменов я вообще молчу. Это ж сплошное унижение и нервотрепка: «заносить» налоговикам и прочей «крыше», отбиваться от всяких попрошаек, которые люто тебя ненавидят и считают, что ты должен лечить их, их детей, любовниц. Сначала - заработай свои миллионы, а потом нанимай охрану и бойся день и ночь, что эти миллионы отнимут, а тебя пустят в расход. Так ведь и импотентом на нервной почве стать можно… А еще украинский бизнес – это общение с понтовыми людьми, которые не держат слово, не отвечают на твои сообщение в месседжерах, не прочли в жизни ни одной книжки и весьма часто ведут себя как свиньи, особенно если в твоем кошельке на 5 гривен больше, чем в их. И главное: времена кризисные, сейчас выгоднее бизнесы сворачивать, а не пахать день и ночь.

Вот я и спрашиваю: нахрена вы все трудитесь, как ударники социалистического труда? Чего вам не хватает? Признайтесь сами себе: не знаем чем себя занять, вот и вкалываем, медленно, но уверенно приближаясь к могиле.

И это, наверное, правильно. От работы кони дохнут, и вы помрете обязательно!