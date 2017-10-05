Четвертый год войны: первая диверсионная группа на счету МВД

На первый взгляд все выглядит героически: доблестная обновленная и переаттестованная полиция изобличила злейших глубоко законспирированных врагов государства – ОПГ «Торпеды» из Черкасс. Конспирация и еще раз конспирация! Только этот лозунг мог спасти отчаянных членов ДРГ, орудующих в самом сердце Украины, совершивших минимум восемь дерзких преступлений: подрывы гранат, в том числе взрыв на территории посольства США, ранение израильского паломника-подростка в Умани…

Может сложиться впечатление, что террористы творят в Украине что хотят. Но это только на первый взгляд.

По заверению главы и главного реформатора МВД Арсена Авакова, все под контролем. Оказывается, группа давно находилась под наблюдением недремлющих органов внутренних дел и только после того, как ее участники бросили гранату в Умани, ранив 13-летнего мальчика из Израиля, банду решили «брать».

Процитируем «Новое время»: «Глава МВД сообщил, что деятельность группировки длительное время была в поле зрения украинских полицейских, а после взрыва гранаты в Умани 22 сентября было принято решение задержать их при попытке совершить следующее преступление».

Вот тут не ясно: а если бы они гранату в Умани не бросили, а если бы она не ранила мальчика, дальше продолжили бы наблюдение за разгуливающими террористами с гранатами за пазухой? Особенно, если учесть, что до этого они совершили минимум семь не менее резонансных преступлений…

И еще совсем не ясно: если группа, по словам министра, давно находилась под наблюдением, то как же ее участникам позволили бросаться гранатами в безобидных хасидов?

А еще больше не ясно: если группа давно уже находилась под наблюдением, значит, за ее членами наблюдали и месяцем ранее – 24 августа, когда террористы бросили гранату в Киеве на улице Грушевского (двое раненых) и тогда же облили краской и пытались подорвать памятник героям АТО?..

Что-то министр путается в своих «показаниях» для прессы. И очень удивительно, что коллеги по цеху, внимавшие откровениям Авакова, не задали ему этих уточняющих вопросов.

Нет, мы, конечно, невысокого мнения о профессиональных качествах обновленных орлов Авакова. Но не до такой же степени! Кажется, на этот раз вершины непрофессионализма покорил тот, кто сочиняет министру заявления для прессы, слабо связанные с действительностью. Конечно, ни черта МВД не контролировало, никаких групп не вело…

Достаточно поинтересоваться ОПГ «Торпеды», чтобы догадаться: ее никто не разрабатывал и не «вел». Итак, что нам известно об этой очень серьезной ОПГ, уникальной в своем роде? А вот что (полицейским следакам просьба взять ручки и дословно записывать, чтобы потом доложить министру).

Лидер ОПГ – Валерий Иванович Дырда, 1961 года рождения, уроженец города Маньковка Черкасской области, житель города Черкассы, ранее дважды судим по ст.ст. 140 ч. 2, 103, 206 ч. 2 и по ст. 143 ч. 1 УК Украины. Придерживается воровских понятий, близок с Лерой Сумским. С начала 90-х является лидером ОПГ. Уникальность его группировки в том, что она, пожалуй, единственная на территории Украины, которая безраздельно властвует в регионе, не имея серьезных конкурентов. Конечно, такая ситуация сложилась не случайно. Дырде с братвой пришлось «потрудиться»: в Черкассах произошел и периодически возобновлялся отстрел поднимаюших голову конкурентов. Валерий Иванович просто не давал им шанса подрасти. А удалось это Дырде еще и потому, что ОПГ «Торпеды» -- это не только синие от наколок уголовники-убийцы-вымогатели. Уникальность черкасской группировки в том, что она представляет из себя бандитско-олигархическое объединение. И тут Авакову правильно доложили: Дырда напрямую связан с экс-черкасским головой Владмиром Олейником и экс-губернатором Сергеем Тулубом. А с кем связаны они… даже страшно говорить.

Но мы все же наберемся смелости и вспомним одну скандальную историю, о которой мало кто знает. Вернее, в свое время ее малая часть просочилась в прессу, но самое интересное осталось за кулисами. В 1998 году Владимира Космину, заместителя Владимира Олейника, на то время – мэра Черкасс, задержали на взятке. Он провел девять месяцев в СИЗО и был освобожден самым гуманным украинским судом. Мало кто знает, что только чудо уберегло от ареста по этому делу его патрона – Владимира Олейника. Когда последний понял, что над ним сгущаются тучи, он подключил тяжелую артиллерию. Нет, не вождей СДПУ, с которыми его связывает молва, и не с нардепом Григорием Омельченко, у которого он некоторое время служил помощником. Владимир Олейник встретился с… Семеном Могилевичем.

Напомним: речь шла на то время о мафиозо №1 по классификации ФБР. Мы не знаем, какова была цель визита неуловимого Могилевича в Украину, но он ступил на украинскую землю в аэропорту «Борисполь», не сделав больше ни шагу. Могилевич встретился в здании аэропорта с Олейником и убыл прочь. Вот такая вот цепочка выстраивается: Могилевич--Олейник--Дырда…

К слову, в свое время автор встречался с представителем Семена Могилевича в Украине (ныне покойным), и тот поведал по секрету, что его босс в тесных отношениях с самим Путиным! Кремлевский вождь высоко ценит таланты Семена Юдковича. Правда, в 2008 году в центре Москвы Могилевича вместе с гендиректором компании «Арбат Престиж» Некрасовым бросили мордой в асфальт люди в погонах. Через три года дела закрыли, но после этого Могилевич уже не отсвечивает. Не думаю, что он – именно тот российский координатор диверсантов «Торпеды», имя которого нам не оглашает украинская полиция. «Не по Сеньке шапка», как говорят в Белокаменной…

Самое удивительное в этой истории, конечно, не имя Семена Могилевича. Несказанно удивляет то, что украинской полиции вообще удалось поймать этих серийных диверсантов из Черкасс. Орлы Дырды многие годы безнаказанно контролируют всю Черкасскую область, и о существовании «Торпеды» знает каждый милиционер и пенсионер. Лишь покровительство Олейника и Тулуба берегло «Торпеду» от тюрьмы.

После революции покровители мафиозо скрылись за поребриком, а их подельник Дурда продолжил гадить на Родине. Но что помешало обновленной полиции упрятать наконец мафиозо за решетку? Сегодня Аваков рассказывает, как «Торпеда» возил титушек на Антимайдан в Киев в 2014-м, как в марте 2017-го руководил своими бойцами при захвате «Черкассыоблэнерго»… Как такое возможно: полиции все известно, но она при этом не выполняет свой священный долг? Кто понесет ответственность за то, что Дырду «прозевали», а он успел совершить серию терактов, подорвав тем самым престиж страны на международной арене?..

И все же мучает вопрос: как так случилось, что «Торпеду» не трогали-не трогали и вдруг поймали – всего-то на подготовке девятого теракта? Можно допустить, что задержание полицией этой (первой за три года) ДРГ -- чистая случайность. Но вероятнее всего, что группу никто не собирался задерживать, а вынуждены были это сделать по не зависящим от сыскарей МВД причинам.

Причиной ареста Дурды, вероятно, стал не взрыв гранаты на территории американского посольства, и не взрыв гранаты в Умани, и не взрыв гранаты в центре Киева…

Началом конца «Торпеды» стало резонансное убийство, случившееся в Черкассах 28 сентября. Полиция сообщила, что неизвестные расстреляли депутата черкасского горсовета Михаила Бинусова. Выстрелы прозвучали, когда он возвращался с телеэфира, в котором обвинял известную преступную группировку в махинациях через Департамент ЖКХ (не удивимся, если при этом речь шла и о «Черкассыоблэнерго»).

Об этом рассказал ТСН мэр Черкасс Анатолий Бондаренко: «Я знаю, о ком, собственно, идет речь. И Луценко знает, о ком идет речь. Она здесь одна у нас -- эта преступная группировка».

Странно: в Черкассах расстреляли депутата, а полиция умывает руки. При этом мэр четко указывает аваковским пинкертонам, куда надо копать, и заявляет, что Генпрокурор «в курсе». Возможно, мэр надеется, что если не полиция, то прокуратура повторит в Черкассах николаевский подвиг с недавним арестом казавшегося неуязвимым местного авторитета «Мультика»…

Складывается впечатление, что Авакова вынудили дать отмашку на задержание банды «Торпеды». Чего доброго, так полиции придется раскрыть и убийство депутата Бинусова...

С Аваковым, кажется, разобрались. Но остаются еще вопросы к Генпрокурору Луценко. Коль скоро, по словам мэра Бондаренко, известно, что к убийству Бинусова причастен «Торпеда», то почему тот не задержан прокуратурой совместно с СБУ (напомню: речь идет как-никак об убийстве политического деятеля)?

Не можем обойти вниманием и главного спецслужбиста Грицака. Как могло такое случиться: фактически вражеская ДРГ совершает восемь (!) резонанснейших преступлений на протяжении более года и остается неуловимой для мощного Антитеррористического центра СБУ?

Странно, вы не находите: в этой истории со счастливым концом вопросов, кажется, больше, чем ответов.

"ФРАЗА"