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УЛЬТРАС "ДНЕПРА" ПОБИЛИ НАРДЕПА

12 октября 2017 | 00:03

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Ультрас футбольного клуба "Днепр" избили народного депутата Юрия Березу.


Инцидент произошел во время дерби между "Днепром" и СК "Днепр-1" в рамках второй лиги. Фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепропетровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа, сообщает "ДС" со ссылкой на неофициальный сайт "Днепра".

Судя по фотографиям, Береза получил серьезное рассечение.



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