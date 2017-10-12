Судя по фотографиям, Береза получил серьезное рассечение.
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УЛЬТРАС "ДНЕПРА" ПОБИЛИ НАРДЕПА
12 октября 2017 | 00:03
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Ультрас футбольного клуба "Днепр" избили народного депутата Юрия Березу.
Инцидент произошел во время дерби между "Днепром" и СК "Днепр-1" в рамках второй лиги. Фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепропетровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа, сообщает "ДС" со ссылкой на неофициальный сайт "Днепра".
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