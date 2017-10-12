УЛЬТРАС "ДНЕПРА" ПОБИЛИ НАРДЕПА

Инцидент произошел во время дерби между "Днепром" и СК "Днепр-1" в рамках второй лиги. Фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепропетровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа, сообщает "ДС" со ссылкой на неофициальный сайт "Днепра".