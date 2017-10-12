Россиянина, собиравшегося отрезать ухо Турчинову, посадили на 8,5 лет

Александр и Анна Турчиновы

фото: rbc.ua

Об этом стало известно из приговора Шевченковского суда Киева от 21 апреля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных материалов, на скамье подсудимых оказался уроженец Углегорска Донецкой области россиянин Александр Оленцевич.

Идея выкрасть Анну Турчинову, жену секретаря Совета Национальной безопасности Украины Александра Турчинова, пришла к нему в марте 2015 года. После того, как потерпела фиаско судебная тяжба против топ-чиновника: в 2014 году Оленцевич подал иск о ненадлежащем исполнения Турчиновым обязанностей и.о. президента Украины. В иске было отказано, после чего, в марте 2015 года, находясь в Донецке, он разработал план по захвату жены Турчинова для обмена ее на последнего. Согласно показаниям, сперва Оленцевич планировал убить Турчинова, но из-за «религиозных взглядов» изменил планы. Вместо этого злоумышленник решил отрезать чиновнику ухо. Правда и от этого намерения Оленцевич впоследствии отказался, ограничившись одним требованием к будущей жертве: Турчинов, по замыслу преступника, должен публично извиниться перед жителями Донбасса за начало антитеррористической операции на востоке Украины. Далее, обвиняемый нашел в интернете информацию о жене Турчинова, месте ее работы – факультет естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. М. Драгоманова (Киев, ул. Пирогова, 9).

Во второй половине дня 25 мая 2016 года он приехал в учебное заведение, где нашел помещение кафедры и стал поджидать жертву. Анна Турчинова появилась в компании нескольких коллег, что сорвало планы горе-похитителя. Он ошибся, схватив другую женщину и приставив нож к горлу. Осознав, что его пленница – не Турчинова, Оленцевич замешкался и опустил руку с ножом. В этот момент он был задержан охранником.