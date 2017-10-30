|
Столичний "Президент-отель" приватизують
30 октября 2017 | 17:12
распечатать комментарии [0] добавить в
Фонд державного майна України продасть ПрАТ "Укрнафтопродукт", завод "Оріон" та готує до приватизації Президент-готель. Про це повідомили УНН у прес-службі Фонді держмайна.
"Фонд також очікує від Кабінету міністрів постанови про зміну групи для Президент-готелю, аби розпочати приватизацію даного об’єкту", - вказав керівник ФДМУ Віталій Трубаров.
З його слів, фонд виставить на фондову біржу 50% акцій "Укрнафтопродукту". Наразі проводиться оцінка, яка визначить початкову вартість.
Він також повідомив, що на Українській міжбанківській валютній біржі йдуть торги пакету акцій Тернопільського радіозаводу "Оріон". Вартість 95,5 мільйонів гривень.
Вказано, що Фонд державного майна також передав до уряду проект розпорядження щодо затвердження радників для приватизації контрольних пакетів акцій енергокомпаній - Тернопільобленерго, Запоріжжяобленерго, Харківобленерго, Хмельницькобленерго, Миколаївобленерго.
также читайте
[25.10.2017]
[24.10.2017]
[23.10.2017]
|
Загрузка...
по теме
Киівського поліцейського підозрюють у кіднепінгу
30. 10. 2017 | 17:17
Прокуратура повідомила про підозру працівнику поліції Деснянського райуправління поліції Києва, який причетний до викрадення бізнесмена. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
В Києві винайшли труп, який нікому не потрібний
30. 10. 2017 | 17:15
У Святошинському районі Києва мешканці будинків на вул. Палладіна виявили нікому не потрібний труп. Про це повідомляє сайт dtp.kiev.ua, передає УНН.
В Києві провалилося авто на дорозі
30. 10. 2017 | 17:14
В Києві на вулиці Уманській провалився асфальт разом з автомобілем. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє dtp.kiev, передає УНН.
Датський винахідник зізнався у розчленуванні журналістки
30. 10. 2017 | 17:11
Датський власник підводного човна підозрюваний у вбивстві шведської журналістки Кім Валль, зізнався, що розчленив її тіло і викинув у море, передає УНН з посиланням на Reuters.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»