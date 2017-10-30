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Столичний "Президент-отель" приватизують

30 октября 2017 | 17:12

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Фонд державного майна України продасть ПрАТ "Укрнафтопродукт", завод "Оріон" та готує до приватизації Президент-готель. Про це повідомили УНН у прес-службі Фонді держмайна.


"Фонд також очікує від Кабінету міністрів постанови про зміну групи для Президент-готелю, аби розпочати приватизацію даного об’єкту", - вказав керівник ФДМУ Віталій Трубаров.

З його слів, фонд виставить на фондову біржу 50% акцій "Укрнафтопродукту". Наразі проводиться оцінка, яка визначить початкову вартість.

Він також повідомив, що на Українській міжбанківській валютній біржі йдуть торги пакету акцій Тернопільського радіозаводу "Оріон". Вартість 95,5 мільйонів гривень.

Вказано, що Фонд державного майна також передав до уряду проект розпорядження щодо затвердження радників для приватизації контрольних пакетів акцій енергокомпаній - Тернопільобленерго, Запоріжжяобленерго, Харківобленерго, Хмельницькобленерго, Миколаївобленерго.



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