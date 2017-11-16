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Супруга Президента Зимбабве покинула страну - СМИ

16 ноября 2017 | 08:28

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Первая леди Зимбабве Роберта Мугабе выехала из страны после захвата власти военными Вооруженных сил страны, передает УНН со ссылкой на “Эхо Москвы”.


Супруга Президента Зимбабве покинула страну - СМИ

Сообщается, что, по предварительным данным, супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе отправилась в Намибию.

Напомним, армейские подразделения вошли в столицу Зимбабве Хараре и захватили государственную вещательную компанию в среду после того, как правящая партия 93-летнего президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” обвинила главу военных в измене.

Как сообщал УНН, президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под стражей .



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