ТЕМА

О роли Наема в истории

21 ноября 2017 | 14:34 , Олег Ельцов, ТЕМА

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В годовщину начала Революции Достоинства кое-кто вспомнил о нашем «Прометее» - Мустафе Наеме. Некоторые непрозрачно намекают: вот не пригласил бы он граждан с хорошим настроением попить чайку на Майдане – не было бы Небесной сотни, уворованного Крыма и анклава на востоке. И доллар бы был по восемь!


Бред, конечно. Мы находимся в подбрюшье стагнирующей империи. Ее спасение – огромные природные богатства и ядерный арсенал. Ах да, главный ресурс - наивное население с психологией крепостных. Надеяться, что нас не коснется российская агония, которая будет продолжаться еще долго – очень наивно. И кто во всем виноват? Мы виноваты! Вот не застрелил бы в Киеве анархист Багров реформатора Столыпина – глядишь, русский народ принял бы некие цивилизованные формы. Впрочем, шучу – не принял бы. Ибо, не увенчайся атака Багрова успехом, наверняка отыскался бы еще один шахид. Просто народ российский не желает воли, он хочет вольницу и вяличие. И за ценой не постоит.
Украинцы хотят чего-то другого. Вот поэтому и вышли на Майдан. А избиение студентов и призыв Наема – лишь повод и стимулирующее обстоятельство. Не били бы студентов, не витийствовал бы Наем – все равно украинцы скинули бы эту кодлу оборзевших ментов и прибивающего любой бизнес Саши-стоматолога, Коломойского с Корбаном и остальную камарилью. 
А Наем – просто шустрый мужчинка, четко держащий нос по ветру. Вспомните: едва он дорвался к власти на революционной волне, как тут же начал кошмарить Порошенко, который еще ничего плохого сделать не успел. Вместе с шабунинской камарильей Мустафа митинговал на Банковой, грозил новым Майданом, даже воззвал пару раз к народу: «Все на баррикады, товарищи!» А хрен там, командантэ Наем, не время. 
Не доверяйте, товарищи, основоположнику ленинизма: роль личности в истории ничтожна. Гениев рождает эпоха, злых в том числе. А эпоху рождают народные массы, так сказать. Поэтому мудаки-политки – это наш выбор. А бардак в стране – это больше наша вина, чем Порошенко с Гройсманом. Впрочем: дороги начали асфальтировать, а ведь могли бы все украсть. А еще центр вроде как по собственной воле отдал огромные деньги регионам: это удивительное превращение назвали реформой децентрализации. Вы думаете, это власть по собственной воле сделала? Нет, это наша заслуга – мудреем и потихонечку исправляемся.



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О профессиональной этике новой полиции

08. 11. 2017 | 09:43 , Владимир Батчаев

Анализируя концепцию реформирования Министерства внутренних дел можно отметить, что ни одна из программных целей данной реформы на практике не может быть достигнута без соответствующего кадрового обеспечения. Именно персонал МВД, причем на всех ступеньках иерархической лестницы ведомства, должен был стать той точкой опоры, при помощи которой предполагалось перевернуть мир старой милиции. Базовый тезис реформы «Вернуть доверие общества к правоохранителям» сам по себе предполагает не только обновления правовой, но и создание принципиально иной психологической и, если хотите, идеологической модели взаимоотношений «полицейский – гражданин». Отсюда и поставленную перед МВД реформаторскую задачу вполне можно обозначить, как формирование и культивирование в среде правоохранителей нового типа сотрудника полиции. Сотрудника, как принято говорить с «человеческим лицом». Сотрудника, видящего в гражданском человеке не потенциального нарушителя, а объект защиты и помощи. Сотрудника, не только высококвалифицированного, а и высоконравственного. Сотрудника, для которого «честь мундира» и «служение людям» являются не абстрактными формулировками, а неотъемлемыми составляющими личностных и профессиональных качеств. Только такие кадры способны «служить и защищать», обеспечивая позитивную динамику преобразований и способствуя разрешению всего комплекса неизбежно возникающих при реформировании проблем.

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