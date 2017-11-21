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О роли Наема в истории
21 ноября 2017 | 14:34 , Олег Ельцов, ТЕМА
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В годовщину начала Революции Достоинства кое-кто вспомнил о нашем «Прометее» - Мустафе Наеме. Некоторые непрозрачно намекают: вот не пригласил бы он граждан с хорошим настроением попить чайку на Майдане – не было бы Небесной сотни, уворованного Крыма и анклава на востоке. И доллар бы был по восемь!
Бред, конечно. Мы находимся в подбрюшье стагнирующей империи. Ее спасение – огромные природные богатства и ядерный арсенал. Ах да, главный ресурс - наивное население с психологией крепостных. Надеяться, что нас не коснется российская агония, которая будет продолжаться еще долго – очень наивно. И кто во всем виноват? Мы виноваты! Вот не застрелил бы в Киеве анархист Багров реформатора Столыпина – глядишь, русский народ принял бы некие цивилизованные формы. Впрочем, шучу – не принял бы. Ибо, не увенчайся атака Багрова успехом, наверняка отыскался бы еще один шахид. Просто народ российский не желает воли, он хочет вольницу и вяличие. И за ценой не постоит.
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21 ноября 2017
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