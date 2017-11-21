О роли Наема в истории

21 ноября 2017 | 14:34 , Олег Ельцов, ТЕМА

В годовщину начала Революции Достоинства кое-кто вспомнил о нашем «Прометее» - Мустафе Наеме. Некоторые непрозрачно намекают: вот не пригласил бы он граждан с хорошим настроением попить чайку на Майдане – не было бы Небесной сотни, уворованного Крыма и анклава на востоке. И доллар бы был по восемь!

Бред, конечно. Мы находимся в подбрюшье стагнирующей империи. Ее спасение – огромные природные богатства и ядерный арсенал. Ах да, главный ресурс - наивное население с психологией крепостных. Надеяться, что нас не коснется российская агония, которая будет продолжаться еще долго – очень наивно. И кто во всем виноват? Мы виноваты! Вот не застрелил бы в Киеве анархист Багров реформатора Столыпина – глядишь, русский народ принял бы некие цивилизованные формы. Впрочем, шучу – не принял бы. Ибо, не увенчайся атака Багрова успехом, наверняка отыскался бы еще один шахид. Просто народ российский не желает воли, он хочет вольницу и вяличие. И за ценой не постоит.

Украинцы хотят чего-то другого. Вот поэтому и вышли на Майдан. А избиение студентов и призыв Наема – лишь повод и стимулирующее обстоятельство. Не били бы студентов, не витийствовал бы Наем – все равно украинцы скинули бы эту кодлу оборзевших ментов и прибивающего любой бизнес Саши-стоматолога, Коломойского с Корбаном и остальную камарилью.

А Наем – просто шустрый мужчинка, четко держащий нос по ветру. Вспомните: едва он дорвался к власти на революционной волне, как тут же начал кошмарить Порошенко, который еще ничего плохого сделать не успел. Вместе с шабунинской камарильей Мустафа митинговал на Банковой, грозил новым Майданом, даже воззвал пару раз к народу: «Все на баррикады, товарищи!» А хрен там, командантэ Наем, не время.

Не доверяйте, товарищи, основоположнику ленинизма: роль личности в истории ничтожна. Гениев рождает эпоха, злых в том числе. А эпоху рождают народные массы, так сказать. Поэтому мудаки-политки – это наш выбор. А бардак в стране – это больше наша вина, чем Порошенко с Гройсманом. Впрочем: дороги начали асфальтировать, а ведь могли бы все украсть. А еще центр вроде как по собственной воле отдал огромные деньги регионам: это удивительное превращение назвали реформой децентрализации. Вы думаете, это власть по собственной воле сделала? Нет, это наша заслуга – мудреем и потихонечку исправляемся.