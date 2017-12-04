Полицейский сервис с побоями

04 декабря 2017 | 08:49 , ТЕМА

Министр Аваков с командой реформаторов с первых дней не устает твердить о сути проводимых реформ: новая полиция станет сервисной службой для граждан. Долго ломал голову: про какой сервис идет речь? Это когда вас в кутузку садят или на допрос вызывают?.. Наконец, в минувший четверг, стал ясен смысл полицейской реформы. Не обошлось, правда, без переломов, сотрясения мозга, вымогательства взятки и унижения. А что делать! Ведь министр Аваков и не обещал. что будет легко.

Говорят, в Украине пропало ГАИ – неправда! Просто их работа незаметна. Парковки где попало, превышение скорости, проезд на красный свет, разворот через двойную осевую – сегодня все можно! Зато они взяток не берут – парируют удовлетворенные реформами граждане. Еще как берут!

Ехал водитель Кравчук в минувший четверг на своем автомобиле с платформой, на которой находился груз, по дороге Киев – Одесса. В бардачке у Кравчука лежали все разрешительные документы на груз – в «Укравтодоре» полученные и в кассе оплаченные. Под Белой Церковью он проезжал стационарный контрольно-пропускной пункт, где автомобиль немедленно остановили. Проявили бдительность, так сказать.

Видимо сам вид этого грузовика вызвал праведный гнев старшего лейтенанта полиции Валерия Николаевича Тимощука, инспектора 5-й роты 1-го батальона 1-го полка УПП в Киеве. Тимощук аж в припрыжку бросился на перерез грузовику, рискуя быть сбитым проезжающими автомобилями. Бдительным оказался лейтенант. Вдруг и впрямь Кравчук вез тяжелый и негабаритный груз без разрешительных документов? Тимощука возмутил сам факт того, что груженый автомобиль может миновать его без уплаты отступного.

Остановив грузовик, старший лейтенант был очень удивлен, что проезд по маршруту оплачен в установленном порядке, что подтверждало разрешение, в котором указано, что государство Украина в лице «Укравтодора» получило соответствующую оплату и разрешает движение этого транспортного средства по указанному маршруту.

Что в таких случает делает цивилизованный полицейский? Правильно: мило улыбаясь, отдает честь, желает счастливого пути и идет нести службу дальше. Кажется, так учили новую неподкупную полицию на трехмесячных курсах спецподготовки?

Но старлей Тимощук то ли не те курсы заканчивал, то ли учебу прогуливал. Поэтому действовал не по уставу. Возможно, он просто очень сильно волновался. И вы как думали: такая большущая машина проезжает его КП, а деньги с нее слупить не за что!

Тимощук решил, что наличие проездного разрешения является личным оскорблением в его лице всей реформированной полиции и заявил водителю, что все равно найдет за что выписать штраф: «А не хочешь платить мне - заплатишь государству».

Водитель Кравчук, наслушавшийся речей министра Авакова про реформированную «сервисную» полицию, был несказанно удивлен таким речам и задал законный вопрос: «Почему его остановили, что он конкретно нарушил и на каком основании полицейский требует от него мзду?» Тимощук почувствовал себя еще сильнее оскорбленным и вместо ответа вызвал на подмогу троих сослуживцев. Едва появившись, те вытянули силой водителя из кабины и начали избивать. Причем, никто не прятался: люди в форме методично били неповинного гражданина в пять вечера на оживленной трассе.

Вдоволь поработав с водителем ногами и руками, на него надели наручники и в полубессознательном состоянии поволокли в здание стационарного поста для продолжения беседы. Фактически, в служебном помещении водителя подвергли полноценной пытке, которая длилась целый час.

Когда Кравчука отпустили, обследование в больнице выявило два перелома, сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы на теле, разбитую голову, а в добавок ко всему на нем была порвана одежда. И еще – то, что не указано в медицинских документах: унижение. УНИЖЕНИЕ руками и ногами тех, кто должен защищать и предоставлять «сервисные услуги». От тех, кто должен стоять на страже закона, кто давал клятву поменять отношение людей в форме к гражданскому человеку.

Господин Аваков, может вам пора уже отвлечься от политического словоблудия и заняться, наконец, качественным подбором и обучением личного состава, выяснить, что не так с реформами в вашем ведомстве, и почему с каждым днем новая полиция все больше напоминает старую милицию?