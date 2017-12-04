НАБУ: ударим беспределом по беспределу!

04 декабря 2017 | 10:18 , Олег Ельцов, блог "Украинской правды"

Поразительно, но в скандале с провокацией взятки сотрудниками НАБУ, нашлись те, кто поддержал орлов Ситника, нарушивших все возможные нормы. Их аргумент прост как пучек петрушки: иначе коррупцию не победить – только по беспределу! И провокация взятки – самое оно. Ибо если ты человек честный – взятку ни за что не возьмешь и бояться провокаторов тебе нечего...

В ответ можно просто привести две статьи Уголовного Кодекса – ст.369 (предложение, обещание и дача неправомерной выгоды), а также ст.370 (провокация подкупа, взятки) и на этом дискуссию закрыть. Закон говорит, что провоцировать взятку нельзя – все, точка! Сотрудники НАБУ это чудесно знают, тем не менее сознательно нарушают Закон. Пардон, вам не нравится содержание Уголовного Кодекса – инициируйте изменение законодательства. Только при этом не забудьте выйти из Совета Европы, требования которого категорически запрещают провоцировать взятку.



И ведь делают это въедливые европейцы не просто так. Такая провокация – кратчайший путь к злоупотреблениям и нарушению прав человека. Но украинский обыватель настаивает, что честному человеку бояться нечего. Не хочешь – не возьмешь!



Уважаемый читатель, вам никогда не доводилось делать совершенно не нужные покупки? Вот зашли в магазин от нечего делать, пройтись меж торговых рядов, а через полчаса уже выходите с коробкой чего-то красивого, дорогого и совершенно не нужного. Просто вы нарвались на матерого торговца, который знает как развести покупателя на деньги. Это целая наука, построенная на подсознательных инстинктивных свойствах человеческой психики. Но в магазине вы хоть знаете о грозящей опасности, ваша схватка с торговцем происходит так сказать с открытыми забралами.



С провокацией взятки все сложнее и опаснее. Здесь никто не станет говорить вам про нарушение закона и называть взятку взяткой. Достаточно послушать "совещание" агентов НАБУ на конспиративной квартире, где они ломают голову, как бы заставить чиновницу из Госкоммиграции взять деньги. Рассматриваются варианты сделать объект сговорчивей: секс, наркотики, алкоголь. Причем, собеседники очень печалятся, что дама употребляет сухое вино, мечтают опоить ее чачей. То, что человек под действием алкоголя, наркотиков или в порыве страсти не всегда адекватен – вам это известно? Мошеннику просто следует найти ключик к человеку...



Нет, я не намерен выступать в роли адквоката первой заместительницы Госкоммиграции госпожи Пимаховой, тем более, генпрокурор Луценко обмолвился, что зафиксированы два факта получению ею взяток. Одна беда: поскольку заявителя по поводу вымогательства взятки не было, это означает, что все доказательства противоправной деятельности Пимаховой собраны негодным образом – их не мог санкционировать судья, не имел права дать добро и процессуальный руководитель Специализированной прокуратуры. Поэтому случись вдруг суд по делу Пимаховой, судья обязан будет игнорировать собранные таким путем доказательства. Если же он вдруг, руководствуясь революционной необходимостью, примет их к рассмотрению и в результате приговорит Пимахову к наказанию, судья грубо нарушит Закон. Осужденная без труда отменит такое решение в апелляции, кассации, либо в Европейском суде по правам человека. Так НАБУ, преступая закон, лишь способствует безнаказанности коррупционеров.



Не следует заламывать руки и стенать, что все пропало. Да, наши люди очень любят брать и давать взятки, но не любят писать заявления в "органы" по этому поводу. Так как же без заявителей бороться с коррупцией? Механизм давно известен и даже освящен парламентом и Президентом. В далеком 2014 году на волне революционного подьема и всеобщей решимости одолеть гидру коррупции народные депутаты проголосовали Закон "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки".



Читаем его главу 3: "Запобігання корупції".



В разделе "Створення доброчесної публічної служби" находим следующий текст (выделения мои):



"Істотно зміцнити резистентність публічної служби проявам корупції, а також довіру до неї з боку громадян можуть перевірки на доброчесність: імітація ситуацій, подібних тим, що виникають у повсякденній діяльності публічного службовця, з метою перевірки доброчесності поведінки службовця за певних обставин. Такі перевірки повинні проводитися з метою забезпечення професійної непідкупності, запобігання корупції серед публічних службовців, перевірки дотримання ними своїх посадових обов'язків, етичних стандартів поведінки, виявлення, оцінки та усунення чинників, що призводять до корупції. У той же частакі перевірки можуть мати характер провокації надання неправомірної вигоди і томуне можуть бути підставою для початку кримінального провадження. З метою забезпечення дотримання прав людини у зв'язку з проведенням таких перевірок порядок їх проведення слід визначити законом".



Закон подписан Порошенко 14 октября 2014 года.



Три года минуло, а Закон не работает! Почему? Читаем далее его текст и находим обязательное условие, которое требуется выполнить, чтобы этот крысиный яд для взяточников начал действоввать.



5) прийняти закон про проведення перевірок публічних службовців на доброчесність, у якому передбачити правила та порядок проведення таких перевірок, гарантії законності та контролю, наслідки проведення (заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності), а також те, що такі перевірки не є негласними слідчими діями, їх результати не можуть використовуватися у кримінальному процесі як засоби доказування, за їх результатами кримінальне провадження не відкривається. Передбачити також у Кримінальному кодексі України положення про те, що не є провокацією на отримання неправомірної вигоди використання спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції ситуації, за якої у суб'єкта вже виник умисел на давання чи отримання неправомірної вигоди".



Итак, чтобы Закон заработал, парламенту следовало принять еще один Закон про проверку чиновников и внести изменения в Уголовный Кодекс, дабы чиновник, клюнувший на провокацию взятки, не оказался в тюрьме, а просто лишился должности. И это правильно: наша цель – не пересадить всех чиновников, чье место займут очередные коррупционеры, а очистить госслужбу от людей, падких на взятки. То есть речь идет о создании СИСТЕМЫ, которая сделает госслужбу невыносимой для коррупционера.



Но такую систему мы не удосужились создать за три минувших года. И пытаемся побороть чиновничий беспредел беспределом в исполнении тайных агентов.



А что же случилось, почему не были приняты столь необходимые законы, предусмотренные Антикоррупционной стратегией трехлетней давности? А случилось вот что: мы избрали в парламент проходимцев, дилетантов и тунеядцев. В парламенте существует два профильных Комитета, члены которых должны были без устали бить в колокола, давить на руководство парламента, устраивать митинги под стенами Верховной Рады, разъяснять в СМИ избирателям: необходимо срочно принимать эти законы! И тогда мы бы уже сделали жизнь коррупционеров в нашей стране адом. Но ни председатель парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, ни председатель Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев даже не пикнули!



В результате коррупция цветет и пахнет, очень странные агенты под прикрытием, живущие в элитном Козине и на "Мазератти", с нарушением процедуры пробравшиеся в НАБУ, обсуждают как бы всучить взятку чиновнице, предварительно обработав ее наркотиками и чачей. А окончательно одуревшие от засилья коррупции избиратели склоняются к мысли, что единственный путь борьбы с нарушителями закона лежит через нарушение закона...