ТЕМА

На Одесской трассе пробка 7,5 км

20 декабря 2017 | 10:23

распечатать        комментарии [0]       добавить в

На участке автодороги Киев-Одесса из-за непогоды образовались более чем семикилометровые пробки. Из-за этого ограничено движение всего автотранспорта со стороны Белой Церкви в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.


"На участке автодороги Киев-Одесса между городом Белая Церковь и городом Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации пробок общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Указано, что наблюдается медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях.

"С целью расчистки от гололеда указанного участка автодороги и окончательного высвобождения грузового автотранспорта, который остался на обочине, ограничено движение всего автотранспорта со стороны города Белая Церковь в сторону города Одесса и со стороны города Жашков в направлении города Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили поочередно буксируются 19 тягачами, из которых 13 - от ГСЧС. Из заносов высвобождено 402 автомобиля.

ГСЧС также развернула два пункта обогрева людей.

Указано, что по состоянию на утро среды проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением этого участка дороги в Киевской области.

Утром 20 декабря осадки в виде снега наблюдаются в Винницкой, Киевской, Ровенской, Черниговской областях. На остальной территории Украины - без осадков.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

"В свинячий голос"
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100