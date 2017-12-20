На Одесской трассе пробка 7,5 км

20 декабря 2017 | 10:23

На участке автодороги Киев-Одесса из-за непогоды образовались более чем семикилометровые пробки. Из-за этого ограничено движение всего автотранспорта со стороны Белой Церкви в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"На участке автодороги Киев-Одесса между городом Белая Церковь и городом Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации пробок общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Указано, что наблюдается медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях.

"С целью расчистки от гололеда указанного участка автодороги и окончательного высвобождения грузового автотранспорта, который остался на обочине, ограничено движение всего автотранспорта со стороны города Белая Церковь в сторону города Одесса и со стороны города Жашков в направлении города Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили поочередно буксируются 19 тягачами, из которых 13 - от ГСЧС. Из заносов высвобождено 402 автомобиля.

ГСЧС также развернула два пункта обогрева людей.

Указано, что по состоянию на утро среды проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением этого участка дороги в Киевской области.

Утром 20 декабря осадки в виде снега наблюдаются в Винницкой, Киевской, Ровенской, Черниговской областях. На остальной территории Украины - без осадков.