Как мы бродяжили по Норвегии. Часть 5. Прощайте, милый Йотунхеймен и постылая «Скарпа»

04 января 2018 | 08:31 , Олег Ельцов, ТЕМА, фото автора

Норвежское Баунти; похороны без слез; кола-печеньки-селедка; купание в фиорде по-норвежски; эти милые, милые, милые норвежцы.

Утром долго не могли проснуться. Мимо нас прошли несколько групп туристов, а мы все еще грелись на появившемся солнышке, пили чай, а я боролся за спасение моих башмаков, пришедших в полную негодность. Правый ботинок давно уже состоял из двух частей: верха и подошвы. Я изобрел довольно хитроумную конструкцию: паракордом обвязал обе части в единое целое, остатками дактэйпа замотал носок. Все это неоднократно перевязывалось в течение дня. Таким образом, я худо-бедно использовал по назначению то, что когда-то называлось ботинком. При этом нога была совершенно мокрой на протяжении всего дня. Но это, согласитесь, сущие мелочи. А в последние дни левый ботинок последовал примеру правого – у него тоже практически отвалилась подошва. Для закрепления обоих ботинков у меня не хватало паракорда, закончился дактэйп и нитки, была сломана игла и погнулось шило в ножике…

Впрочем, через сутки мы покинем заповедник, после чего непременно состоится моя встреча с обувным магазином! А пока я без наивных слез привязал пару покойников к рюкзаку, натянул удивительно стойкие пляжные сандалии «Норслэнд», и мы, наконец, отправились в путь.

За день преодолели 15 км. Тропа вилась по болотам, лесу, скалам. Под конец дня она резко повела вниз по выложенным камнями ступеням.

Мы уже окончательно втянулись в ритм трекинга, наши рюкзаки изрядно полегчали, и мы готовы были идти до горизонта. В этот день на маршруте попадалось особенно много водопадов.

Спуск занял не один час. Во всех наших походах больше всего Наташа не любит спуски. Вероятно, ее коленные суставы сконструированы так, что совершенно не предрасположены к крутым спускам – всякий раз их неумолимо клинит. В итоге мы потеряли много времени. Спустившись, наконец, мы обнаружили небольшой приют, к которому стекал родник со вкуснейшей водой. Испив этого дивного напитка и перекусив, ступили на настоящую асфальтовую дорогу! Она тянулась вдоль ревущей реки в окружении густого леса. В его наличие мы ни за что не поверили бы еще пару дней назад.

Вечерело, стало прохладно, от воды тянуло влагой, которая еще более усиливало холод. Мы начали искать место для стоянки. И повсюду находили лишь влажную почву, покрытую высокой травой, пропитанной росой. Но близость цивилизации давала о себе знать. Знаете ли, люди любят отдохнуть на природе, особенно, если природа очаровательна. И для этих счастливых мгновений они готовы на многое. Не только целыми днями шагать по камням и лазить по скалам, навьючившись как ишаки. Также люди находят самые красивые места и обустраивают их. Одно из таких мест я обнаружил в стороне от дороги. В лесу, вероятно, отвоевали небольшой участок, превратив его в лужайку. Рельеф был ровным, пригодным для установки палатки, в одном месте трава примята нашими предшественниками, которые очевидно не так давно ставили здесь палатку.

Но главой прелестью места был грандиозный, совершенно кинематографический водопад, который ревел на противоположном берегу, с грохотом обрушивая в реку тонны воды. В месте его падения стоял плотный столб брызг, которые долетали до нашей палатки, стоявшей метрах в 30 от реки.

Это был великолепный и особенный вечер. Место, в котором мы остановились, вполне можно использовать для съемок какого-то норвежского «Баунти». И еще: это наша последняя ночевка в прекрасном Йотунхеймене. По этому поводу была окончательно опустошена бутылка виски, которая радовала нас целую неделю на заповедных тропах, и мы устроили настоящий пир: смерть от голода нам уже не грозила...

Утром девятого дня треккинга мы подскочили раньше обычного: нас ждали великие дела! «Кока-кола», свежий хлеб, новая обувь – ради этого стоило жить и пройти 10 км.

На своем пути к цивилизации почти никого не встретили. Даже проходя через маленькую деревеньку, не увидели ни одной живой души. С двух сторон дороги тянулись одинаковые, словно игрушечные домики – все ухоженные, со скромными, тщательно выстриженными лужайками и уютной обстановкой за окнами.

Мы неумолимо приближались к городку Оврэ Ардал. Оставалось около 4 км, когда около нас остановилось авто. Здоровенный норвежец – не иначе лесоруб – вышел из машины и предложил подвезти до города. Свое предложение обосновал тем, что на дороге нет тротуара и ходить пешком здесь небезопасно. Я хотел было возразить, что здесь и автомобильного движения практически нет, но вместо этого мы с радостью залезли в салон. Ну до чего же классные ребята, эти норвежцы! По дороге мы с водителем разболтались, и он рассказал, где можно купить вкуснейший хлеб местной пекарни.

Мы вышли в самом центре. Сразу показалось, что вокруг слишком много людей, хотя их было не больше, чем на улицах глухого села. Мы тут же ринулись в пекарню. Там начали с Наташей спорить – какой хлеб лучше купить. И тут кто-то обратился к нам по-русски. Оказалось, мы встретились в маленьком норвежском городке с украинкой, выбравшей это место своей новой родиной. Мило поболтали, купили хлеб, который нам посоветовала землячка, и тут же съели его с нашими девчонками – прямо на скамейке в центре площади.

Следующее, что я сделал, это отвязал от рюкзака постылые «Скарпы», записал видеообращение, в котором попытался на ломаном английском выразить свое отношение к производителю и его товару. После чего ботинки были торжественно погружены в урну. Нет, по моей щеке не скатилось ни одной скупой слезы: туда им и дорога! В ту же урну отправился весь мусор-продукты нашей походной жизнедеятельности, который мы на протяжении недели несли в рюкзаках.

Прикупив в супермаркете чрезвычайно вкусного печенья и ядовитой, но вкусной кока-колы, мы пришли на автостанцию и через три часа оказались в портовом городе Согндал. Городишка не достоин даже минимального внимания. Поэтому мы с Наташей отправились на изучение обувных магазинов, бросив девчонок на автостанции с вещами. Те не возражали, ибо у них было все, что нужно для счастья: кола, печенье, вай-фай.

Выбор туристической обуви нас не удовлетворил, и мы отложили покупку, решив скупиться в Бергене-бывшей столице Норвегии, где мы окажемся на следующий день.

Еще в Киеве мы выяснили, что в Согндале существует один-единственный кемпинг на окраине города. От автовокзала до него неблизкий путь, общественный транспорт туда не ходит. Мы порядком устали, пока добирались до него по жаре, загруженные свеженькими норвежскими продуктами. Все оставшееся время пребывания на чужбине основным рационом нашего питания были разнообразные сорта очень вкусного печенья, йогурт в непомерных количествах, мороженое, какая-то маринованная, готовая к употреблению селедка и картофельный салат. Все это было очень вкусное и дешевое. Безусловно, все покупалось по скидке, даже хлеб. Ибо полная цена на продукты в норвежских супермаркетах сможет омрачить удовольствие от их употребления.

Наконец, мы доползли до кемпинга. Он оказался очень большим – в основном люди прибыли в него на собственных автомобилях. Кемпинг расположился на берегу грандиозного фиорда. Мы поставили палатку на самом берегу. Помылись-постирались, загораем-объедаемся. Окружающие делают то же самое. Норвеги еще и купаются. Девчонки не устояли и тоже с визгом бросились в 16-градусную воду. Я меланхолично наблюдал за своими неадекватными попутчицами с берега. Наташа – большая любительница искупаться при любых условиях, вспоминает, что в Согндале окружающие впервые не смотрели на нее как на безумца, ибо сами были такими же. Что же норвегам делать: лето короткое, а купаться-то хочется!

Рано утром отправляемся на пароме из Согндала в Берген.

Дорога недешева и живописна. Целых пять часов мы петляем на скоростном судне по фьордам, собирая пассажиров в миловидных, словно игрушечных городках.

В порту Бергена – очень экзотичного и многолюдного – оставляем рюкзаки в камере хранения и бродим по исторической части городка. Стратегическая задача – поиск замены «Скарпе». На каждом углу отличные турмагазины, однако, классная обувь с ценником 300 евро. Она мне не очень-то и нужна всего на два дня: дома лежат почти новые треккинговые кроссовки. Наш последний двухдневный трекинг будет отнюдь не утомительным, его можно и в сандалиях пройти. В итоге я решаю сэкономить и покупаю по жуткой скидке за 50 евро последние навороченные «Найки» - для бега, а не для гор.

Мои девочки тут же закатывают глазки, заламывают ручки, из чего следует, что они давно и жестоко страдают без этих «Найков». В итоге из магазина выходим с тремя парами кроссовок. Вот так всегда: как по снегу и болотам в сандалиях топать – это я один. Как кроссовки покупать – там всем поровну…

В обновках садимся в автобус и с несколькими пересадками попадаем в Одду. Очень милый городишко! Но нам не до любования фиордом и уютной набережной. Нужно поскорее добраться до кемпинга где-то на окраине городка, помыться и завалиться спать: завтра рано утром отправляемся в короткий и очевидно красивейший треккинг.

Выйдя на автостанции, интересуемся у попавшейся под руку супружеской четы как бы лучше добраться до кемпинга. В результате они проявляют инициативу и отвозят нас к месту назначения. При этом супруг оставляет вторую половину за столиком кафе, выбрасывает из багажника на газон пылесос, чтобы туда поместились наши рюкзаки, и везет нас несколько километров – совершенно безвозмездно! Нет, эти норвеги определенно какие-то особенные люди!

Кемпинг огромный и переполненный. На ресепшен выстроилась очередь. Впрочем, персонал не хамоватый и не убитый горем от наплыва клиентов, как это было бы в наших краях. Девушка все мило нам объясняет. В едином блоке находятся кухня, душевые, туалеты. Вокруг несметное количество постояльцев, в основном – пешие студенты. Но немало и людей на авто. Мы с трудом находим место для палатки. Не удивительно: разгар сезона, а Одда – стартовая точка для сонма туристов, отправляющихся на «Язык Тролля» - визитную карточку Норвегии.

Наши малолетки в полном восторге! Они тусят в местах максимального скопления молодняка, все вынюхивают-выспрашивают-хихикают. Наскоро поужинав, мы с Наташей спешно залазим в спальники. Девицы еще долго болтаются по территории. В итоге приходят поздно, не высыпаются и по утру жестоко страдают.

Рано утром стремительно завтракаем, умываемся и вскакиваем в микроавтобус, который курсирует от кемпинга к старту треккинга на «Тропу тролля». В салоне ни одного свободного места, весь багажник завален рюкзаками. Любо! Что же мы увидим уже сегодня в конце нашего норвежского маршрута?..

Окончание следует