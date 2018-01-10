Легенда УБОП Валерий Кур об Арсене Авакове и «реформе» МВД

10 января 2018 | 09:55

Команда Авакова начала «работу» в МВД с уничтожения информации о своем криминальном прошлом.

О впечатлениях от нынешней ситуации с полицией Тиждень говорил с Валерием Куром — легендой украинского уголовного розыска, человеком, который создавал криминальную разведку и УБОП.

— Реформа МВД забуксовала. Прежде всего потому, что она, наиболее востребованная обществом, была отдана в руки непрофессионалов и финансово-промышленных групп, которые не должны иметь к ней никакого отношения. Хуже всего, что сейчас ею очень часто занимаются те, кто был объектом разработок со стороны тех же правоохранительных структур. И поверьте, речь идет вовсе не о политических преследованиях, а о банальном криминале и теневой экономике.

Сейчас полностью разрушена система оперативной работы МВД. И это худшее, что могло произойти, ведь реально борются, «копаются» в уголовной грязи именно оперативники. Это произошло потому, что специалисты, которые имели хоть немного совести и желание работать, ушли, а остались в основном плохие. С одной стороны, очень правильным является стремление изменить всю систему, которая была направлена ​​только на то, чтобы для галочки закрывать дела, на выбивание пытками показаний из подозреваемых и на то, чтобы оборотни в погонах и дальше чувствовали себя хозяевами. А с другой — вместо реальной работы все начали с политиканства и игры на телекамеры. Выступления на телевизионных шоу не могут заменить настоящих действий.

Надо понимать, что каждый, кто хочет работать в новой полиции, должен быть проверен оперативным путем, а не только через аттестацию. Оперативная работа, как и деньги, любит тишину. Чем больше красивых увольнений или задержаний на камеру, следовательно, тем хуже ситуация. Десятилетиями проверки сотрудников проводились скрыто: был наработан так называемый механизм кадрового обеспечения, который действовал при всех режимах и властях. Всегда были специальные сотрудники с опытом оперативной работы и знанием кадровых вопросов.

Во время приема кандидата на работу в органы МВД они проводили полную проверку его по всем базам правоохранительных структур, а также по оперативным учетам, скрытую проверку по месту жительства с использованием всего комплекса мероприятий. При необходимости это и прослушивание, и скрытое проникновение в жилище, и проверка через негласных агентов, и просмотр контактов, и тому подобное. Зачем это сейчас? Понятно: чтобы проверить честность человека на первом же этапе приема. Вот уверяет кандидат в полицию, что он никогда не проходил по уголовным делам или никогда не был судим, или, мол, никогда не был в этом казино и тому подобное. А потом негласная проверка показывает, что в ту же ночь он идет в это казино и встречается с какими-то бандитами. Ну и как такого брать на работу в органы?

Чтомы имеем сейчас? Приходит человек устраиваться на работу, ему дают анкету для заполнения с простейшими вопросами: здесь может обмануть даже ребенок. «Были ли вы на Майдане?», «Как вы относитесь к происходящему?» — это все хорошо, но совершенно недостаточно. Я помню, как готовил буквально со школы тех, кто должен был работать в криминальной разведке. Тогда их годами проверяли, а сейчас вся проверка происходит за несколько часов, поэтому и не стоит удивляться количеству мусора в органах.

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Выбрали красивую публичную форму, которая очень напоминает времена маккартизма в США, когда там публично боролись с советской агентурой среди местных левых. Да, у нас в полиции, как в свое время и в Штатах, очень много оборотней. Однако только публичностью и простым собеседованием на аттестационной комиссии их не заставишь раскрыться. Многие мои знакомые и экс-коллеги, которые сейчас работают в этих комиссиях, постоянно жалуются, мол, опять прозевали: сидел перед нами такой вежливый и хорошо одетый, а потом, когда реально проверили, оказалось, что он коррупционер и еще и наркоман.

На увы, после Майдана власть в МВД захватили те, кого туда нельзя было подпускать на пушечный выстрел. И я уверенно утверждаю, что там до сих пор находится множество лиц, которые были объектом разработок той же милиции. Как поставить руководить человека, который сначала вместе с Кернесом натворил кучу бед, а потом просто в удобный момент перешел в другой политический лагерь?

Неудивительно, что его команда начала с подчистки картотек и уничтожения УБОПа — истребили горы информации из «Скорпиона» (специальная, секретная база данных МВД с ограниченным допуском, созданная УБОП. В эту базу данных заносилась оперативная информация о всех известных криминальных фактах, в том числе агентурные сообщения — Ред.). Говорят, там куча уродов, — так убери одним приказом все руководство, зачем орган трогать? Это как с ГАИ: ладно, вы ее отменили, но зато все равно создали патрульную полицию с теми же функциями.

То есть пошли изменения названий, а не людей. Нынешний министр фактически оставил почти все руководящее звено МВД, хотя именно его и нужно было убирать в первую очередь — рыба же всегда гниет с головы! Так же работает и система, когда на себя за денежное вознаграждение «берут» чужие преступления. А те, кто конкретно работал с криминалитетом и держал «общак», до сих пор на должностях.

Люди вроде братьев Константиновских, которых журналисты обвиняют в причастности к организованной преступной группировке под прозвищем «братья Карамазовы», и которые сидят в парламенте в своей политической партии «Народный фронт». Задача этой команды — просто заработать деньги и потом скакнуть еще дальше в своей политической карьере. Все, к сожалению, из-за этой команды возвращается на круги своя: клановость, политизированность органов, снова торгуют генеральскими званиями, уже появились свои «приближенные» и личная «элита» …

О грузинской команде скажу: пользы от них точно больше, чем вреда. Да, они зашли в МВД как в темную комнату, ничего не зная и не понимая. Поэтому все то старое руководство очень быстро смогло окружить их своими агентами влияния, и то такими отбросами, что знающие люди типа меня за головы хватаются: им втюхали в советники людей, которые когда-то были в бандах. Грузинская команда, уверен, имеет самые искренние намерения, однако их окружили тем, кем «надо». К тому же чем больше они здесь будут работать, тем больше станут обрастать «договорняками», «бизнесом», «решалово», то есть со временем станут похожими на нашу политическую элиту.

Однако они все равно ненавистны как для старой системы, так и для команды нынешнего министра Авакова. Я согласен с их тактикой: полностью уничтожить старое и создать «с улицы» новое. Как они это сделали с патрульной службой, хотя здесь есть проблема того, что работать некому. И преступность нас просто накрыла. И дальше, в оперативной и следственной работе, нужны кадры, которых тоже нет. Никто не занимается их подготовкой, передачей опыта и т. д.

Знаю, что за эти слова на меня обидятся и друзья-ветераны МВД, и еще кое-кто, но все-таки грузинам я доверяю в двести раз больше, чем любому нашему чиновнику. Вообще считаю, что нам в правоохранительную систему надо как можно больше экспатов с иной ментальностью.

Выход в том, чтобы активно заняться подготовкой молодых кадров, то есть в системе академического образования правоохранителей. Надо воспитывать новое поколение, потому что старую систему так просто не уничтожить, если не иметь на место каждого уволенного подонка своего нормального кандидата. Так же нужно создать нормальную центральную аттестационную комиссию, где руководителем поставить морально высокого и авторитетного человека, а заместителем — честного милиционера: такие есть и среди нынешних, и среди бывших сотрудников. Которые знают все и обо всех, их не обманешь. И нужно, конечно, заменить министра: на этой должности должен быть честный человек, а не представитель теневого бизнеса, привыкший работать только с таких позиций.

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