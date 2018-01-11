Стала відомою медіаактивність суддів

11 января 2018 | 17:51

«Медіавідкритість судів України: результати всеукраїнського опитування працівників судів, 2017 рік»

Представники громадської організації «Вектор прав людини» та проекту «Суд людською мовою» презентували результати дослідження «Медіавідкритість судів України: результати всеукраїнського опитування працівників судів України», яке проводилось серед працівників суду, та результати роботи для налагодження конструктивного діалогу між судами та громадою.

В опитуванні взяло участь 449 суди України (67 %) з 675 чинних судів на підконтрольній території України. Результати показують, що у 379 судах (84% від опитаних) обов’язки прес-секретаря виконуються за сумісництвом. І тільки в 70 судах (16 % від опитаних) існують окремі штатні одиниці спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації.

З привітальними словами виступила голова Ради суддів України Валентина Сімоненко: «Хочеться висловити подяку громадській організації «Вектор прав людини» за те, що вона стала першою організацією, яка почала працювати з судами, після того як Рада суддів вперше за всю історію судової влади в Україні створила свій прес-центр і розпочала відкриту комунікацію з журналістами і представниками громадянського суспільства.»

«Закон не зобов’язує суддів комунікувати. Проте необхідно зрозуміти, що відкритись судів потрібна не так громадянам, як, в першу чергу, самим суддям,» - наголосив на важливості участі суддів у комунікаційному процесі суддя Львівського окружного адміністративного суду, член Ради суддів України, голова комітету Ради суддів України з питань комунікації Олександр Сасевич.

Загалом із представниками ЗМІ у судах не налагодження співпраця, про що свідчить дуже низькі показники реалізації медійних заходів, надання коментарів працівниками судів для ЗМІ. У період січень-серпень 2017 року суди провели таку роботу серед громадськості та ЗМІ: 446 (99,3% від опитаних) – наповнювали новинами сайтів судів, близько 1 новини у тиждень; 20 судів (4,5% від опитаних) провели прес-конференції, 23 суди (5,1 %) – прес-брифінги, представники 151 суду (33,6%) надали коментарі, у 128 судах ( 28,5%) відбулись дні «відкритих дверей» переважно для студентів та школярів як із залученням представників ЗМІ так і без.

Керівниця ГО «Вектор прав людини», координаторка проекту «Суд людською мовою» Валерія Рибак також відзначає позитиви як результат проведених тренінгів «Комунікативні інструменти в роботі судів: діалог суду та громади»: розширення каналів комунікації. Так, наприклад, майже половина судів, що взяли участь в опитуванні, мають сторінки у Facebook, 55% з них зареєструвалися у 2016-2017 роках. Суди активно почали використовувати трансляції судових засідань технічними засобами судів до мережі YouTube, - вже у 15 областях України в судах проводиться такі трансляції.

Дослідження роботи судів із ЗМІ та громадськістю проводилось у 2 етапи: під час тренінгів та за допомогою всеукраїнського опитування онлайн протягом серпня - грудня 2017 року.

В Україні на сьогодні не існує спеціальної державної програми навчання прес-секретарів судів, тому силами громадських організацій і судової влади ведеться робота у цьому напрямку. Нагадаємо, що саме ГО «Вектор прав людини», проект «Суд людською мовою» у партнерстві з Радою суддів України, прес-службою органів суддівського самоврядування, Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні розробили та впровадили першу системну тренінгову програму навчання для представників судів, які виконують обов’язки прес-секретарів з метою створення сприятливого комунікативного середовища між громадськістю, засобами масової інформації та представниками судової влади - тренінг «Комунікативні інструменти в роботі судів: діалог суду та громади» у 2016-2017 роках

За результатами опитування громадськістю надані рекомендації. Зокрема, ввести до штатного розпису кожного суду окремої штатної одиниці спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретар). Розробити та провести системне навчання для прес-секретарів судів, суддів-спікерів, голів судів із залученням громадських організацій, представників ЗМІ. Продовжити впроваджувати й позитивні практики використання сучасних медійних інструментів, таких як Facebook, трансляції судових засідань.