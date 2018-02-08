Не без помощи силовиков 3 этажа в небоскребе "Гуливер" сменили собственника

08 февраля 2018 | 12:14

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, взяло в управление помещения медиа-холдинга "Вести" в бизнес-центре "Гулливер" в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацагентства.

"8 февраля благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 года вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу г. Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление Национальному агентству", - сказано в нем.



Сейчас Национальное агентство фактически передало эти помещения в управление компании-управляющему в соответствии с заключенным договором управления имуществом.



Национальное агентство отмечает, что пока единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании указанного договора управления имуществом.



Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управляющего, так и данное решение судьи, что является уголовно наказуемым деянием.



Вместе с тем в настоящее время компания-управитель на основании указанного договора уполномочена на передачу указанных помещений в платное пользование всем желающим лицам.



Досье

Соответственно, лица, которые занимали указанные помещения до их фактической передачи компании-управляющему, могут оперативно заключить с ней соответствующий договор аренды, что позволит им находиться там на законных основаниях.