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Не без помощи силовиков 3 этажа в небоскребе "Гуливер" сменили собственника
08 февраля 2018 | 12:14
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Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, взяло в управление помещения медиа-холдинга "Вести" в бизнес-центре "Гулливер" в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацагентства.
"8 февраля благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 года вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу г. Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление Национальному агентству", - сказано в нем.
Досье
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