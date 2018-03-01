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В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России с чемоданом кокаина

01 марта 2018 | 10:41

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В аэропорту столицы Аргентины Буэнос-Айресе полиция задержала гражданина России, пытавшегося провезти в багаже четыре килограмма кокаина. Об этом заявила министр безопасности республики Патрисия Булрич.


«После обнаружения 400 килограммов наркотика в школе при посольстве России в Аргентине власти республики усилили контроль по всей стране. 


Гражданин России сдал свой багаж в аэропорту Эзейса, в ходе тщательного контроля со стороны полиции было обнаружено четыре килограмма кокаина, спрятанных в двойное дно», — пояснила она.

Задержанный планировал вылететь в немецкий Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa. По информации СМИ, в багаже россиянина было спрятано четыре килограмма наркотика.


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