В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России с чемоданом кокаина

01 марта 2018 | 10:41

В аэропорту столицы Аргентины Буэнос-Айресе полиция задержала гражданина России, пытавшегося провезти в багаже четыре килограмма кокаина. Об этом заявила министр безопасности республики Патрисия Булрич.

«После обнаружения 400 килограммов наркотика в школе при посольстве России в Аргентине власти республики усилили контроль по всей стране.



Гражданин России сдал свой багаж в аэропорту Эзейса, в ходе тщательного контроля со стороны полиции было обнаружено четыре килограмма кокаина, спрятанных в двойное дно», — пояснила она.



Задержанный планировал вылететь в немецкий Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa. По информации СМИ, в багаже россиянина было спрятано четыре килограмма наркотика.