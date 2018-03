МИД Британии сравнил отравление Скрипаля с делом Литвиненко 07 марта 2018 | 11:54 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Отравление бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери стало во вторник основной темой в британском медийном и политическом пространстве.

Следствие ведется в крайне закрытом от прессы режиме - количество заявлений полиции ограничено редкими подходами, во время которых зачитываются скупые коммюнике, у журналистов нет возможности задать вопрос. Полиция не спешит делать какие-либо предположения и пытается в первую очередь выяснить, какое отравляющее вещество стало причиной резкого ухудшения здоровья пострадавших. Крайне аккуратна в своих заявлениях и премьер-министр страны Тереза Мэй, чего нельзя сказать о главе МИД Борисе Джонсоне. Выступая в парламенте, он сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Глава британского МИД также утверждал, что Россия якобы занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если версии о причастности Москвы к отравлению найдут подтверждение. Симптомы отравления Об отравлении 66-летнего бывшего полковника ГРУ, сотрудничавшего в прошлом с британской внешней разведкой, осужденного в 2004 году за госизмену и спустя шесть лет обмененного на российских граждан, а также его дочери, стало известно вечером 5 марта. При этом сам инцидент случился днем ранее - 4 марта - в торговом центре The Maltings городка в 140 км к юго-западу от Лондона. Уже к утру вторника пресса назвала имена пострадавших (позже их официально подтвердил Джонсон), а полиция оцепила район, где были найдены Скрипаль и его дочь. Их нашли в бессознательном состоянии на лавочке у входа в торговый центр. Помимо самой скамейки, в оцепление был взят дом Скрипаля, сетевой итальянский ресторан Zizi и паб The Bishop's Mill, где пострадавшие, предположительно, побывали перед отравлением. Во вторник стало известно, что всего врачи обследовали около 12 человек, которые находились рядом с пострадавшими или прибыли для оказания им помощи. По данным газеты The Daily Mail(DM), некоторые из них жаловались на покалывание в глазах, сыпь, затрудненное дыхание, тошноту. Все они, за исключением одного сотрудника чрезвычайных служб, уже выписаны из больницы. При этом британский минздрав сразу распространил заявление о том, что непосредственной угрозы для общественного здравоохранения этот случай не представляет. Отравляющее вещество Информации о веществе, которое могло быть использовано для отравления бывшего шпиона МИ-6 (службы внешней разведки Великобритании), крайне мало. Версия, которая была озвучена в ночь на вторник британскими газета, пока так и остается основной: Скрипаль и его дочь могли быть отравлены фентанилом - синтетическим опиоидным анальгетиком, который более, чем в 100 раз сильнее героина. Однако официально какой-либо версии представлено не было. По данным DM, специалисты центра оборонных исследований, расположенного неподалеку от Солсбери, устанавливают происхождение вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие. О той важности, с которой британские власти подходят к этому расследованию, говорит тот факт, что его возглавило контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. Не потому, что дело связано с терроризмом - такая версия официально отвергается - но из-за большого опыта столичных полицейских. "Учитывая необычные обстоятельства, принято решение, что контртеррористическое подразделение возглавит расследование, так как у него есть специальный опыт", - говорится в коммюнике Скотленд-Ярда. Реакция британских политиков Другим показательным моментом стало то, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела во вторник заседание Национального совета по безопасности по делу об отравлении. "Тереза Мэй получила последнюю информацию о расследовании инцидента в Солсбери во время заседания Национального совета по безопасности", - сообщили ТАСС на Даунинг-стрит. По словам собеседника агентства, премьер-министр воздержится от выводов на текущей стадии, когда расследование не завершено. "Премьер-министр не будет делать поспешных суждений по этому инциденту. Расследование продолжается", - сообщил представитель канцелярии Мэй. Однако реакцию главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона назвать сдержанной можно было лишь с большой натяжкой. Глава британской дипломатии отвечал на вопросы депутатов, запросивших проведение внепланового срочного заседания для обсуждения инцидента в Солсбери. Джонсон, хотя сам все время повторял, что не хочет делать необоснованных выводов и, по его собственному выражению, "показывать пальцем", несколько раз все же озвучил недвусмысленные угрозы в отношении Москвы. "Слишком рано делать догадки о точных причинах преступления или попытки преступления, которое произошло в Солсбери вчера (в воскресенье - прим. ТАСС), - сказал Джонсон. - Но я знаю, что у членов парламента будут свои подозрения. Если эти подозрения окажутся обоснованными, правительство предпримет любые меры, которые мы посчитаем необходимыми, для защиты людей в этой стране, наших ценностей и свободы. Я не указываю сейчас пальцем, я говорю правительствам по всему миру, что ни одна попытка лишить жизни невинного [человека] на британской земле не останется без санкций или наказания". "Если подозрения, которые есть у обеих палат, подтвердятся, то тогда мы будем вынуждены снова обратить внимание на наш санкционный режим и другие меры, которые мы можем применить", - добавил министр в Палате общин. В своих заявлениях Джонсон дошел до того, что пригрозил изменением формата участия сборной Англии в предстоящем чемпионате мира по футболу в Москве. "С моей точки зрения, думая о чемпионате мира этим летом, будет очень сложно представить, что представительство Великобритании в этом турнире может продолжиться в обычном режиме. Безусловно, это нужно принимать во внимание", - сказал министр. Позже МИД пришлось в срочном порядке уточнять слова главы ведомства, поясняя, что о спортсменах речи на самом деле не идет. "Как ясно дал понять министр иностранных дел, если будет подтверждение государственного участия России, то британское правительство может серьезным образом пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на ЧМ", - сказали в внешнеполитическом ведомстве. Тем временем за сделанные о ЧМ заявления Джонсон уже был подвергнут критике. Так, лейборист Тоби Перкинс призвал главу МИД вернуться в Палату общин и дать объяснения своим словам. "Если глава МИД говорил о том, что, с его точки зрения, Англия должна игнорировать ЧМ, то последствия этого будут масштабными и отразятся на секторе туризма, бизнесе, на десятках тысячах болельщиков, которые намерены поехать на него, на журналистах и так далее, - приводит его слова агентство Press Association. - Я задаюсь вопросом, будет ли заявление по этому поводу и не должны ли мы попросить главу МИД вернуться и оперативно дать разъяснения по этому вопросу". Бывший английский футболист и тренер Гари Невилл был еще более резок в своих высказываниях. "Он бесполезный дурак! Зачем втягивать в это футбол?" - написал он в Twitter. Реакция России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, отвечая на просьбу ведущих радиостанции "Эхо Москвы"прокомментировать заявления Джонсона о "враждебной деятельности" России, назвалаих "какой-то дикостью". "Вообще-то есть какие-то процессуальные нормы. Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления? - сказала Захарова. - Прежде всего, нужно провести какие-то элементарные следственно-дознавательные действия". Российское же посольство в Великобритании предположило, что подобные заявления свидетельствует о готовности начать новую антироссийскую кампанию. "Впечатлены заявлением Джонсона сегодня в парламенте относительно инцидента со Скрипалем. Министр звучал так, как будто расследование закончено, и Россия виновата в том, что случилось в Солсбери, - сказал ТАСС пресс-секретарь дипмиссии. - Сожалеем, что вместо публичных официальных разъяснений по существу дела, из его уст прозвучали угрозы покарать Россию. Складывается устойчивое впечатление, что сценарий очередной антироссийской кампании уже написан". Как заявилв свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании этого инцидента, но Москва всегда открыта к взаимодействию.



ТАСС



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Суицидальная оппозиция В Украине возродят ГУБОП под вывеской УСРА Военная катастрофа русских в Сирии Аброськин: "У вора нет родины, есть сфера влияния" Тендерный деребан по-киевски: как защитить коррупцию и подзаработать Водійські права за гроші