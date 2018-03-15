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ГПУ: Семенченко не прийде на допит
15 марта 2018 | 16:15
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Нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко не прийде на допит у Генпрокуратуру 16 березня. Про це у твіттері написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Як відомо, правоохоронці показали відеозапис, на якому народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко виносить сумки з наметового містечка під ВР незадовго до його демонтажу 3 березня.
Саменченко заявив, що виносив з "особистими речами" людей, які жили у містечку.
Раніше Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що Семен Семенченко міг винести зброю з наметового містечка біля Верховної Ради перед слідчими діями 3 березня.
Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.
У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень – одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – відносно подій 27 лютого біля ВР.
Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.
Пізніше у МВС розповіли, що вилучені гранати у наметовому містечку біля ВР були бойовими.
Низка правозахисних організацій заявили, що у діях правоохоронців при ліквідації наметового містечка під Верховною Радою 3 березня вбачається низка грубих порушень прав людини.
Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної Ради.
Українська правда
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