ГПУ: Семенченко не прийде на допит

Як відомо, правоохоронці показали відеозапис, на якому народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко виносить сумки з наметового містечка під ВР незадовго до його демонтажу 3 березня.

Саменченко заявив, що виносив з "особистими речами" людей, які жили у містечку.

Раніше Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що Семен Семенченко міг винести зброю з наметового містечка біля Верховної Ради перед слідчими діями 3 березня.

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень – одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – відносно подій 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

Пізніше у МВС розповіли, що вилучені гранати у наметовому містечку біля ВР були бойовими.

Низка правозахисних організацій заявили, що у діях правоохоронців при ліквідації наметового містечка під Верховною Радою 3 березня вбачається низка грубих порушень прав людини.

Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної Ради.