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Надя и гранатомет: иногда смеяться вредно
15 марта 2018 | 16:29 , Олег Ельцов, блог "Украинской правды"
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Почему-то заявление генпрокурора с трибуны парламента о наличии неопровержимых доказательств в подготовке Героем Украины Надеждой Савченко нападения на парламент вызвал приступы безудержного смеха в кругах крупных специалистов по заговорам и терактам. Им сложно представить, что здоровый человек мог такое планировать, а тем более говорить вслух. Ну, во-первых, Луценко не заявлял, что речь идет о здоровом человеке. Он же не медик, а генпрокурор. Во-вторых, кандидаты в нардепы у нас не проходят обязательного медосвидетельствования. А надо бы. Ну, хотя бы у нарколога и психиатра. Думаю, эта процедура сильно проредила бы депутатский корпус.
Какой там план спасения Отечества мог созреть в буйной головушке нашей Нади – это «хохотунам» не ведомо. А прокуратуре они упорно не верят. Также, помню, хохотуны резвились, когда прокуратура оглашала переговоры Дангадзе и Саакашвили с Курченко и его помощником. Как все смеялись, как веселились! Меня лично не один человек заверял, что персонально знаком с Саакашвили, с Курченко и это не их голоса на записях. Минуло время, экспертиза подтвердила аутентичность записи и имена героев. Хохотуны переключились на дело Савченко. А почему вы не оспариваете результаты экспертиз переговоров Саакашвили и Курченко? Это скучно и не смешно?
Мне уже компетентно сообщили информированные люди, что наверное прокуратура записала разговоры Савченко и Рубана по пьянке, где те безудержно хохоча, фантазировали на тему «вот бы было смешно взорвать наш рехстаг, тьфу ты! – парламент». Но в приступе смеха хохотуны не расслышали слов Луценко: она лично вербовала, планировала, давала указания по проведению теракта в парламенте. Господа, это все называется «планирование преступления». И по пьянке всего этого не наговоришь… Когда Луценко делал свое заявление в парламенте, я не заметил у него признаков алкогольного опьянения. Не думаю, что следовали прокуратуры и сотрудники СБУ, которые готовили материалы, все были пьяны в стельку. То есть масса специально обученных людей при должностях тяжко трудились, что-то подсобрали и осмелились все это объявить на всю страну. Так почему мы все смеемся? Хохотуны сегодня ничего не употребляли?..
Давайте для начала снимем с Савченко неприкосновенность, она пройдет все следственные процедуры, дело передадут в суд, и уж он нам сообщит: что сегодня было уместнее – рассмеяться или напугаться?
Можно критично относиться к действиям власти, контролировать ее, критиковать… Но нельзя ее слепо ненавидеть и беспричинно хохотать. Ибо это смех и ненависть уже не к власти, а к самой державе. А если уж мы ее так дружно ненавидим, давайте в этом признаемся и распустим ее к чертовой матери. Пусть придут варяги и построят ее за нас, что уже неоднократно в нашей истории случалось. И я даже знаю, кто займет это свято место, и какого цвета будут эти человечки. Вот тогда посмеемся вместе.
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