Замах на Дядечка: Шепелєву вручили обвинувальний акт і викликали швидку

У судовому засіданні він неодноразово скаржився на самопочуття і нагадував, шо в нього в трьох місцях зламана щелепа. «Не вижу ничего, мне плохо, давление…», - говорив він.



Крім того, Шепелєву та його адвокатам роз’яснено, що вони мають право на суд присяжних, оскільки йдеться по особливо тяжкий злочин і є загроза довічного позбавлення волі.



Прокурор військової прокуратури Вікторія Оршавська зачитала клопотання про обрання Шепелєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Прокурор нагадала, що обвинувачений у 2012 році оголошувався у міжнародний розшук і був екстрадований з Угорщини, а у 2014-му він втік з-під варти і переховувався у Росії. Але російська влада відмовила у його видачі і дала Шепелеву статус біженця і він нього зберігається досі. Крім того, обвинувачений має нерухомість на непідконтрольній Україні території – в Донецьку.



Також прокурор зазначила, що свідки у справі стверджують, що Шепелєв раніше схиляв і примушував їх до дачі показів на його користь.



Однак суд не виніс рішення по клопотанню, оскільки Шепелєв попросив викликати швидку.



Прокурор повідомив, що тільки сьогодні вранці Шепелєва оглянув лікар і його стан був у нормі.



Суддя зачитав результат медогляд обвинуваченого о 9.10 ранку. Засідання суду почалося в 10.30. У висновку лікаря йшлося, що здоров’я вказаної особи задовільний і він може утримуватися під вартою, брати участь у судовому засідання та інших процесуальних діях.



«Постійно уколи, капельниці. Вчора ночью визивали швидку допомогу, оскільки в нього був підвищений артеріальний тиск та ризик інсульту», - описав ситкацію адвокат Шепелєва – Юрій Татьков.



Прокурори сказали, що вбачають у діях Шепелєва спробу затягнути процес.



Швидка вже викликалась у суд в минулому засіданні. Суддя зачитав результати обстеження – тиск 220х100, температура – 36.7.



«220х110 – можна взяти з відкритого джерела і побачити, що це передінсультний стан», - прокоментував адвокат Андрій Циганков.



Суд ухвалив викликати лікарів і відклав засідання до 10 квітня.

Потерпілий Дядечко, колишній акціонер «Родовід Банку», Юрій Філонюк і Віктор Ковтун (колишній співробітники банку) 14 березня в суд не прийшли, хоча належно повідомлялися. У засіданні був представник потерпілих – Клімов.



Суд отримав від потерпілих заяви однакового змісту, що вони з поважних причин особистого характеру не можуть бути 14 березня і просять провести засідання за їх відсутності.



Суд у грудні 2017-го почав заочний судовий процес, але після затримання Шепелєва в лютому 2018-го став розглядати справу спочатку.



За версією обвинувачення, Шепелєв у 2011 році вирішив убити Дядечка, оскільки той знав про його схеми розкрадання коштів «Родовід Банку». Машину Дядечка обстріляли, але він вижив.



Як відомо, Олександр Шепелєв у 2006-2010 рр. був народним депутатом від «Блоку Юлії Тимошенко», а після обрання президентом Віктора Януковича деякий час був членом фракції Партії регіонів.



Колишній тимчасовий адміністратор «Родовід Банку» називав Шепелєва «смотрящим» від Юлії Тимошенко.



Нагадаємо, що у Дарницькому суді слухається справа щодо Шепелєва про фальсифікацію кримінальної справи проти Дядечка в Росії і ще один замах на його вбивство у 2013 році. Оболонський суд слухає справу за обвинуваченням Шепелєва у вбивстві у 2003 році голови наглядової ради «АвтоКразБанку» Сергія Кириченка, а Деснянський суд - справу про втечу Шепелєва з-під варти у 2014 році.



Окрім цього, Шепелєву інкримінується розтрата коштів «Родовід Банку» в сумі понад 300 млн грн, а з серпня 2016 - державна зрада.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос,



Заступник генпрокурора Євгеній Єнін



У березні 2017 Шепелєв записав



Більше читайте - Суд отримав від потерпілих заяви однакового змісту, що вони з поважних причин особистого характеру не можуть бути 14 березня і просять провести засідання за їх відсутності.Суд у грудні 2017-го почав заочний судовий процес, але після затримання Шепелєва в лютому 2018-го став розглядати справу спочатку.За версією обвинувачення, Шепелєв у 2011 році вирішив убити Дядечка, оскільки той знав про його схеми розкрадання коштів «Родовід Банку». Машину Дядечка обстріляли, але він вижив.Як відомо, Олександр Шепелєв у 2006-2010 рр. був народним депутатом від «Блоку Юлії Тимошенко», а після обрання президентом Віктора Януковича деякий час був членом фракції Партії регіонів.Колишній тимчасовий адміністратор «Родовід Банку» називав Шепелєва «смотрящим» від Юлії Тимошенко.Нагадаємо, що у Дарницькому суді слухається справа щодо Шепелєва про фальсифікацію кримінальної справи проти Дядечка в Росії і ще один замах на його вбивство у 2013 році. Оболонський суд слухає справу за обвинуваченням Шепелєва у вбивстві у 2003 році голови наглядової ради «АвтоКразБанку» Сергія Кириченка, а Деснянський суд - справу про втечу Шепелєва з-під варти у 2014 році.Окрім цього, Шепелєву інкримінується розтрата коштів «Родовід Банку» в сумі понад 300 млн грн, а з серпня 2016 - державна зрада.Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, опублікував пояснювальну записку нібито написану Шепелєвим на ім'я директора ФСБ Росії. Із записки слідувало, що Шепелєв брав участь у спецоперації із затримання деякого громадянина Ю.Ільїна в грудні 2014.Заступник генпрокурора Євгеній Єнін заявляв , що Шепелєв пішов на співпрацю з РФ і давав покази на українських політиків, зокрема Юлію Тимошенко. Принаймні у 2016 Росія в його екстрадиції відмовила.У березні 2017 Шепелєв записав відеозвернення до директора НАБУ Артема Ситника, в якому заявив, що нинішній секретар РНБО Олександр Турчинов і народний депутат від «Народного Фронту» Руслан Лук’янчук у 2007-2010 рр. вивели в офшори $800 млн з державного бюджету та допомоги Міжнародного валютного фонду.Більше читайте - ТЕМНІ СПРАВИ ШЕПЕЛЄВА

«Шепелеву вручено 67 страниц бумаги, не понимаю о чем они… Меня заставили без адвоката взять», - зачитав текст розписки суддя Владислав Лисенко.Прокурор Вікторія Оршавська відповіла, що вручення обвинувального акту не вимагає присутності адвоката.«Приходят постоянно без адвоката, адвокатов не допускают. Вручают не вручают – я ничего не получал», - прокоментував Шепелєв. «Попросил прокурор написать», - пояснив він зміст розписки.