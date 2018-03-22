Будет ли легализована педофилия

22 марта 2018 | 09:10 , Алена Стороженко

Отношение к педофилии остается одной из самых горячих тем последних десятилетий. «Еще недавно гомосексуализм считался заболеванием, сегодня же любого, кто назовет гея больным, самого сочтут психом. С педофилией та же история. «Лечить» педофилов – то же самое, что лечить гея от гомосексуализма – у вас просто ничего не выйдет. Мы должны с пониманием отнестись к педофилам и научить их сдерживать свои сексуальные желания. Их не стоит воспринимать как преступников. Это люди, которым нужна помощь», – заявил профессор Монреальского университета Хуберт ван Гийсегем во время обсуждения в парламенте Канады поправки С-54, предусматривающей внесение в уголовный кодекс изменений по минимальному сроку наказания за преступления сексуального характера против детей.

Хуберт ван Гийсегем

Изменится ли отношения к педофилам на Украине в свете ее западного цивилизационного выбора? Хотя в нашем обществе таких людей по-прежнему не жалуют, законодательство относится к ним довольно лояльно. «Ответственность за действия педофилов, согласно существующему законодательству, настолько «гуманна», что позволяет им снова совершать преступления», – заявил замруководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Вячеслав Аброськин

Он добавил, что «эти извращенцы уничтожают наше будущее». Сейчас в нашем законодательстве существует статья, которая прогнозирует лишение свободы сроком до 5 лет за развращение малолетних. Если же был факт изнасилования, то срок увеличат еще на 3 года. Предложения о введении химической кастрации или открытого реестра личных данных педофилов пока так и остались не принятыми. Ни принудительного лечения, ни электронных браслетов, которые помешали бы вышедшим на свободу педофилам появляться вокруг школ и детских садов, не предусмотрено.



«Если представить заполненную маршрутку, то один человек в ней – педофил». Такой неутешительной статистикой делится Артем Артемьев, организатор группы «Наследие», которая занимается разоблачением педофилов. По его словам, в Запорожье и области, где преимущественно работает данная организация, таких никак не меньше 30-40 тыс. «К сожалению, любители клубнички просочились и в благотворительные структуры, встречаются такие и среди педагогов. Нередко среди тех, кого удается обнаружить, оказываются добропорядочные отцы семейств, у которых есть дети и даже внуки», – отметил Артемьев.

Между тем в соседней Польше педофилам грозит уже целых 15 лет лишения свободы. С 1 января там официально работает реестр с данными педофилов. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что «право на охрану детей выше анонимности».

Збигнев Зебро

В Украине же создание такого реестра сталкивается с сопротивлением со стороны правозащитников. «Создание открытого реестра педофилов не принесет никакой пользы, а может нанести отдельным людям только вред», – заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. «Цена ошибки очень высокая, поэтому нельзя этого делать категорически. Если человека публично назвали педофилом, он не отмоется никогда, какие бы судебные решения в его пользу не были приняты», – добавил он.

Евгений Захаров

Впрочем, в мусульманских странах можно встретить и гораздо более радикальный подход – скажем, в Иране педофила может ждать публичное повешение.



У других наших соседей – в России – педофилов тоже вроде бы не слишком любят: известен ряд общественных объединений и активистов, занимающихся исключительно борьбой с педофилами. По оценкам экспертов, в стране ежегодно сексуальному насилию подвергается 150000 детей, но при этом в местах лишения свободы по суровой 134 статье УК РФ находится лишь около 1000 человек. Истерика по поводу педофилии гремит в российских СМИ непрерывно, как и предложения ввести пожизненный срок, химическую кастрацию или открытый реестр. Однако все эти инициативы неизменно сталкиваются с незримым противодействием могущественного «педофильского лобби», существование которого в парламенте и правительстве подтверждают сами представители власти. То есть, непримиримые борцы за нравственность и духовное величие, оказывается, на деле сами зачастую не прочь поразвлечься с несовершеннолетними. Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин полагает, что драматизировать ситуацию не стоит: «Я думаю, мы должны помнить, что на дворе все-таки 21-й век. Не стоит мыслить пещерными категориями. Давайте попробуем быть немного терпимее. Не зря ведь говорят, что любви все возрасты покорны, так почему же мы предвзято относимся к такому общению между поколениями? К тому же, например, в России изменение отношения государство и общества к любви между людьми разных возрастов поможет решить проблему беспризорности детей-сирот, которых после принятия «Закона Димы Яковлева» просто некуда девать».

Михаил Хазин

В различных странах в разное время существовали объединения педофилов и общества борьбы за их права. Например, «Датская ассоциация педофилов», германское «Общество за сексуальное равноправие», голландские «Мартейн» и «Партия за любовь к ближнему, свободу и многообразие». Все они в данный момент либо распущены, либо запрещены судами. Тем не менее, в США, на первый взгляд, куда более консервативном регионе, чем Европа, и по сей день существует и работает знаменитая «Североамериканская ассоциация любителей мальчиков» (North American Man/Boy Love Association или NAMBLA). Организация защищает право малолетних изучать собственную сексуальность на более мягких условиях, которое, по мнению ее членов, есть у малолетних. Она настаивает на «прекращении притеснений мужчин и мальчиков, которые взаимно и свободно вступают в близкие отношения» и призывает «принять законы, защищающие детей от нежелательного сексуального опыта, которые в то же время оставляют за ними право определять виды и способы их собственной сексуальной практики».



Около 100 000 детей ежегодно развращаются в США. По всей стране дети подвергаются физическому и сексуальному насилию. При этом 90% жертв сексуального домогательства знакомы с преступником, а около 68% подвергаются насилию со стороны членов семьи. Однако это только часть трагедии. Самая ее сложная часть заключается в легализации педофилии путем заключения браков с детьми.



«Используя лазейки американского законодательства в сексуальное рабство только за последние 15 лет было передано таким образом более 200 000 несовершеннолетних», – пишет блогер Кейли Браун. Замуж за пожилых мужчин отдавались девочки в возрасте десяти лет, несмотря на требование закона вступать в брак по достижению 18-летия. Это связано с тем, что во многих штатах есть «законные лазейки», которые позволяют взрослым жениться на детях. Однако не все штаты готовы предоставить статистические данные по этой проблеме, и многие из них предоставили только часть сведений, а не их полный объем. Поэтому число 200 000, применимое к детям, насильно вступившим в брак, вероятно, является недостоверным, а количество детей, попавших таким образом в лапы педофилов значительно выше.



Несколько месяцев назад громкий скандал разгорелся во Франции вокруг законопроекта, который фактически легализует педофилию. Планку так называемого возраста согласия понижают до 13 лет. «Мы останавливаемся на возрасте согласия 13 лет. Потому что нельзя запрещать сексуальные отношения подросткам в этот период, так как это приведет к большим проблемам», — сказал член Совета равноправия между мужчинами и женщинами Жиль Лазими.

Жиль Лазими

«Сейчас во всех европейских странах идет систематическая сексуализация детей. Эта практика пришла из Америки… Стремление к понижению возраста согласия — это безответственно по отношению к детям, которые такими законами лишаются государственной защиты», — подчеркивает глава Берлинского союза матерей Брегитте Квек.

Брегитте Квек

Поразительно, но в 27 американских штатах вообще отсутствует законодательный возрастной порог вступления в брак, что означает, что несовершеннолетние могут вступать в брак в любом возрасте. Ирония заключается в том, что в то время, когда сексуальное насилие является «незаконным», правительство разрешает его путем заключения брака. Таким образом, говорить о прямом признании педофилии законной пока не приходится, однако на наших глазах разворачивается ползучая легализация этого явления, осуществляемая косвенными методами.