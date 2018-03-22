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Будет ли легализована педофилия
22 марта 2018 | 09:10 , Алена Стороженко
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Отношение к педофилии остается одной из самых горячих тем последних десятилетий. «Еще недавно гомосексуализм считался заболеванием, сегодня же любого, кто назовет гея больным, самого сочтут психом. С педофилией та же история. «Лечить» педофилов – то же самое, что лечить гея от гомосексуализма – у вас просто ничего не выйдет. Мы должны с пониманием отнестись к педофилам и научить их сдерживать свои сексуальные желания. Их не стоит воспринимать как преступников. Это люди, которым нужна помощь», – заявил профессор Монреальского университета Хуберт ван Гийсегем во время обсуждения в парламенте Канады поправки С-54, предусматривающей внесение в уголовный кодекс изменений по минимальному сроку наказания за преступления сексуального характера против детей.
Хуберт ван Гийсегем
Изменится ли отношения к педофилам на Украине в свете ее западного цивилизационного выбора? Хотя в нашем обществе таких людей по-прежнему не жалуют, законодательство относится к ним довольно лояльно. «Ответственность за действия педофилов, согласно существующему законодательству, настолько «гуманна», что позволяет им снова совершать преступления», – заявил замруководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Вячеслав Аброськин
Он добавил, что «эти извращенцы уничтожают наше будущее». Сейчас в нашем законодательстве существует статья, которая прогнозирует лишение свободы сроком до 5 лет за развращение малолетних. Если же был факт изнасилования, то срок увеличат еще на 3 года. Предложения о введении химической кастрации или открытого реестра личных данных педофилов пока так и остались не принятыми. Ни принудительного лечения, ни электронных браслетов, которые помешали бы вышедшим на свободу педофилам появляться вокруг школ и детских садов, не предусмотрено.
Между тем в соседней Польше педофилам грозит уже целых 15 лет лишения свободы. С 1 января там официально работает реестр с данными педофилов. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что «право на охрану детей выше анонимности».
Збигнев Зебро
В Украине же создание такого реестра сталкивается с сопротивлением со стороны правозащитников. «Создание открытого реестра педофилов не принесет никакой пользы, а может нанести отдельным людям только вред», – заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. «Цена ошибки очень высокая, поэтому нельзя этого делать категорически. Если человека публично назвали педофилом, он не отмоется никогда, какие бы судебные решения в его пользу не были приняты», – добавил он.
Евгений Захаров
Впрочем, в мусульманских странах можно встретить и гораздо более радикальный подход – скажем, в Иране педофила может ждать публичное повешение.
Михаил Хазин
В различных странах в разное время существовали объединения педофилов и общества борьбы за их права. Например, «Датская ассоциация педофилов», германское «Общество за сексуальное равноправие», голландские «Мартейн» и «Партия за любовь к ближнему, свободу и многообразие». Все они в данный момент либо распущены, либо запрещены судами. Тем не менее, в США, на первый взгляд, куда более консервативном регионе, чем Европа, и по сей день существует и работает знаменитая «Североамериканская ассоциация любителей мальчиков» (North American Man/Boy Love Association или NAMBLA). Организация защищает право малолетних изучать собственную сексуальность на более мягких условиях, которое, по мнению ее членов, есть у малолетних. Она настаивает на «прекращении притеснений мужчин и мальчиков, которые взаимно и свободно вступают в близкие отношения» и призывает «принять законы, защищающие детей от нежелательного сексуального опыта, которые в то же время оставляют за ними право определять виды и способы их собственной сексуальной практики».
Жиль Лазими
«Сейчас во всех европейских странах идет систематическая сексуализация детей. Эта практика пришла из Америки… Стремление к понижению возраста согласия — это безответственно по отношению к детям, которые такими законами лишаются государственной защиты», — подчеркивает глава Берлинского союза матерей Брегитте Квек.
Брегитте Квек
Поразительно, но в 27 американских штатах вообще отсутствует законодательный возрастной порог вступления в брак, что означает, что несовершеннолетние могут вступать в брак в любом возрасте. Ирония заключается в том, что в то время, когда сексуальное насилие является «незаконным», правительство разрешает его путем заключения брака. Таким образом, говорить о прямом признании педофилии законной пока не приходится, однако на наших глазах разворачивается ползучая легализация этого явления, осуществляемая косвенными методами.
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