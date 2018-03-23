Рада легализовала самострои

23 марта 2018 | 08:24

Верховная Рада разрешила принимать в эксплуатацию построенные без разрешения жилые объекты первой-второй категории сложности. Это касается только зданий, построенных до 9 апреля 2015 года, передает УНИАН.

За соответствующий законопроект № 3696, изменяющий закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" проголосовало 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.



Первый замглавы Комитета по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ Дмитрий Андриевский отметил, что законопроект дает гражданам редкую возможность окончательно обустроить дом и ввести его в эксплуатацию.



По его словам, десятки тысяч людей ждут голосования за этот закон, который в народе имеет название строительная амнистия. Он дает возможность оформить свое жилье тем людям, которые построили жилье без помощи государства.



Это касается индивидуальных, садовых и дачных домов общей площадью до 300 кв. м, а также сооружений сельскохозяйственного назначения, построенных до построенные до 12 марта 2011 года.



Согласно нынешнему законодательству, дома класса СС1 и сооружения общей площадью до 300 кв. м можно строить без получения разрешений. А новый закон легализует и старые постройки, возведенные до введения нового законодательства.