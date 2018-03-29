Нашествие роботов на рынок труда

Роботы-рабочие

В начале января 2017 года тайваньский производитель электроники Foxconn (также известный как Hon Hai Precision Industry) объявил, что в три этапа автоматизирует все свои заводы в Китае. Айфоны, телевизоры, игровые приставки — скоро большинство устройств на фабриках компании будут производить роботы, которые придут на смену 500 000 сборщиков. К началу прошлого года уже 10 конвейеров Foxconn работали без участия человека, а в ближайшие 2-4 года количество роботов — фоксботов — на производстве перевалит за миллион. Тайваньская компания служит хорошим примером классического сценария Четвертой промышленной революции. Foxconn не только автоматизирует свои фабрики, но и самостоятельно производит роботов, которые на этих фабриках трудятся. Производственный цикл замыкается, вытесняя человека на периферию. Разумеется, на этом автоматизация производств по всему миру не закончилась. Tesla наладила выпуск электромобилей Model 3 при активном содействии робототехники. Крупнейший производитель кроссовок Nike стремится как можно скорее сократить излишки за счет автоматизации и ставит под угрозу около 500 000 рабочих мест в развивающихся странах. Не отстает и конкурент — компания Adidas, которая уже поставляет в магазины партии кроссовок, пошитых роботами. Пока гиганты только включаются в гонку, малоизвестные азиатские фабрики полностью переходят на автоматизированные системы и уже экономят на зарплатах сотрудникам. На шанхайской Cambridge Industries Group работает всего 700 человек с зарплатой $7000 в год. Две трети функций выполняют роботы, но скоро им поручат уже 90% задач. Производитель мобильных телефонов Changying Precision Technology уволил 90% сотрудников, оставив всего 60 человек. В результате продуктивность только выросла — причем на 250%. От Китая не отстают и США — за 5 лет число роботов на американских заводах выросло на 20%. А за 9 лет число промышленных роботов в США возрастет уже на 300%. При этом ведущие эксперты по ИИ считают, что автоматизация производств развивается слишком медленно. По этой причине известный инженер и специалист по ИИ Эндрю Ын под конец года основал стартап Landing.ai, который поможет фабрикам внедрять на производстве робототехнику и алгоритмы. Одним из первых клиентов станет как раз Foxconn, которая, по слухам, не справляется с заявленными темпами автоматизации. Упомянутые выше примеры говорят сами за себя — очевидно, что скоро сборщики, наладчики и аппаратчики останутся без работы. Этот факт подтверждают и аналитики. По данным PwC, чем больше в стране рабочих мест, требующих выполнения рутинных задач, тем больше ее население рискует остаться без работы в условиях автоматизации. Рискуют остаться без работы также обладатели низких доходов — те, кто получает меньше $20 в час. По прогнозам McKinsey, машины уже могут заменить 90% резчиков, сварщиков и паяльщиков. Стоить доверять и прогнозам ВЭФ, согласно которым к 2020 году автоматизация приведет к потере 5 миллионов рабочих мест в 15 странах, причем больше всего пострадают низкоквалифицированные сотрудники. В 2017 году многие говорили о налогах на труд роботов. Сейчас появились и другие идеи, например, введение квот на количество людей на производствах. Или создание маркировок «Сделано людьми», которые повысили бы стоимость товаров. Но пока это лишь теория.

Роботы среднего класса Однако роботизированные манипуляторы тянутся не только к синим, но и к белым воротничкам. Многие эксперты, в том числе аналитики ОЭСР, отмечают, что за последние годы доля среднего класса сократилась — и продолжает сокращаться. Диплом о высшем образовании и высокая квалификация в 2017 году перестали служить гарантом трудоустройства. Лидером тренда вновь оказались азиатские страны, в первую очередь Япония. Уже в этом году японская страховая компания Mitsui Sumitomo Insurance поручит алгоритмам 90% административной работы отдела продаж. Крупнейшая финансовая группа Японии Mitsubishi UFJ Financial Group автоматизирует 9 500 рабочих мест, в том числе 30% персонала главного дочернего предприятия группы, банка Tokyo-Mitsubishi UFJ. Именно банковская сфера в 2017 году отчитывалась о рекордных ростах автоматизации. Объяснение этому находит экс-президент китайского отделения Google Кай-Фу Ли. По его мнению, работу белого воротничка проще автоматизировать, потому что она строится на чистой количественной аналитике. Поэтому трейдеров и аналитиков заменить проще всего, что и доказывают многие банки. Глава Deutsche Bank заявил, что планирует заменить 50% сотрудников роботами. А крупнейшие японские банки пообещали заменить 30 000 служащих на алгоритмы. Аналитические отдел Citigroup также не стал отрицать очевидное — по оценкам аналитиков, треть всех функций банковских работников можно автоматизировать, причем этот процесс будет происходить в период между 2015 и 2025 годами. Крупнейший хедж-фонд Bridgewater Associates уже разрабатывает алгоритм, который сможет руководить персоналом и даже подменять основателя организации, миллиардера Рэя Далио. Боты угрожают и юристам, так как больше трети их рабочих задач подвержены автоматизации. Более того, чатботы-юристы уже успешно помогают подавать иски и оспаривать штрафы.

Роботизированная элита ИИ начал охоту не только за банковскими служащими, но и за ИТ-специалистами, у которых, казалось бы, должен быть иммунитет от автоматизации. В одной только Индии к 2020 году алгоритмы могут лишить работы 70% программистов. Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж прогнозируют, что к 2040 году люди практически не будут писать код, потому что машины смогут делать это быстрее и эффективнее. Некоторые эксперты даже сравнивают языки программирования с древнегреческим, потому что в будущем эти языки людям понадобятся исключительно в исследовательских целях. Пользоваться ими будут только алгоритмы. Одна из самых востребованных специальностей — дата-аналитик — также скоро уйдет в прошлое. Для этого в МТИ уже разработали нейросеть, которая обрабатывает данные в 100 раз быстрее живых аналитиков. Алгоритм ATM проанализировал 47 наборов данных и предложил решение, превосходящее человеческое в 30% случаев. Интеллектуальная элита — ученые и инженеры — также не защищены от автоматизаци. Пока ИИ не научился генерировать идеи, алгоритмы вряд ли смогут заменить исследователя с его эвристической, творческой деятельностью. А вот отобрать часть задач — наиболее рутинных и систематизированных — программы уже могут. По мнению бывшего главы совета директоров Alphabet Эрика Шмидта, в ближайшем будущем роботы лучше будут справляться с научными вычислениями, чем с уборкой или мытьем посуды. «Через 10-15 лет физик сможет попросить компьютер решить сложную физическую задачу, а сам ляжет спать. За это время система проанализирует все данные и найдет несколько решений проблемы», — прогнозирует Шмидт. Со Шмидтом согласен инвестор и предприниматель Марк Кьюбан. По его мнению, автоматизация в первую очередь затронет работников умственного труда, особенно в технологической и финансовой отраслях. Через 10 лет с работой аналитиков, финансистов, кодеров и инженеров будут справляться алгоритмы, а вот давать оценку массивам данных будут гуманитарии — филологи и философы. Начальные вакансии в научной и технической отраслях уже стали автоматизированными в 2017 году. Так, IBM запустила бота-сотрудника техподдержки, который работает на базе суперкомпьютера IBM Watson. А гарвардские ученые разработали ИИ-микроскоп, который исследует анализы крови не хуже лаборантов-микробиологов. Как показал 2017 год, защищены от автоматизации лишь единичные отрасли, в том числе и сама сфера ИИ — спрос и зарплаты среди разработчиков алгоритмов с каждым годом растут. Поэтому миллиардер Билл Гейтс рекомендует начинать карьеру в одной из трех отраслей — в сфере искусственного интеллекта, в энергетике или в биотехнологиях.

Глобальный охват и тотальная непредсказуемость За прошедшие 12 месяцев сотни аналитиков и консалтинговых агентств выпустили свои прогнозы о рисках автоматизации. За это время стало ясно, что проблема наступления ИИ становится глобальной и неотвратимой. McKinsey предупреждает, что уже через 12 лет без работы останется 800 млн человек. Причем предыдущее исследование консалтинговой компании показало, что только в России автоматизации подвержена работа более 35 млн человек, то есть половины трудоспособного населения страны. Автоматизация затронет всех — миллионы жителей Британии, Японии, Канады, США. Одни аналитики говорят, что наибольшему риску безработицы подвержены мужчины, другие, наоборот, называют женщин. Очевидно одно — пока никто с точностью не может предположить, как именно алгоритмы изменят рынок труда, кого поставят в наиболее уязвимое положение, а кому, напротив, принесут существенную выгоду. Писатель Мартин Форд, автор книги «Восстание роботов», полагает, что процесс автоматизации уже нельзя будет остановить. Он также признает этот процесс естественной частью капитализма. По словам Форда, роботизация производства выгодна почти всем, за исключением простых рабочих без ученой степени. Многие эксперты опасаются, что развитие ИИ усилит расслоение общества и приведет к классовому расколу. С одной стороны окажутся квалифицированные профессионалы — инженеры и разработчики. А с другой — низкоквалифицированный персонал. При этом средний класс придется формировать заново. Социальная политика некоторых стран, например, Швеции, возможно, защитит людей от безработицы и бедности. Но не защитит их от скуки. Эксперты ВЭФ предупреждают — главным риском автоматизации в будущем может стать вынужденное безделье. При этом аналитики ВЭФ не видят пока никаких решений проблемы, кроме абстрактного переобучения и переподготовки кадров. В условиях тотального досуга новый «бесполезный класс» может найти неожиданное применение своим силам. Например, начнет выстраивать более увлекательную жизнь в видеоиграх или станет поклоняться ИИ-божеству. К слову, паства искусственного интеллекта со своими ритуалами и священным писанием уже на подходе.