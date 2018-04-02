Столичный прокурор бегал голым перед камерой и перецеловал трех женщин. Его сурово покарали

02 апреля 2018 | 18:27

Киевский прокурор Олег Билоус получил выговор из-за участия в развлекательном шоу «ЛавЛавСаr». Об этом сообщает 368.media со ссылкой на решение Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Билоус вместе с гражданской женой участвовали в развлекательном телешоу, где проходили конкурсные испытания во время поездки через Европу ради получения приза в 200 тыс. гривен. Видеозаписи 25 серий загружались в YouTube.



Прокурор Киева Роман Говда обратился к дисциплинарной комиссии с заявлением о том, что Билоус вел себя непристойно, произносил нецензурные высказывания, а также раздевался на камеру. Кроме того, указывалось, что сотрудник предложил участникам шоу психологическое испытание в виде поцелуев с партнерами других пар и сам принимал в этом активное участие. Билоус якобы целовался с тремя женщинами.



Также прокурор разделся и длительное время был в таком виде, что съемочная группа принимала меры по «размытию» интимных частей тела для телезрителей.



Сам Билоус заявил, что в момент съемок передачи находился в отпуске. Никаких трудовых договоров он не заключал, а весь съемочный процесс якобы проходил без сценария в режиме «24/7». Он добавил, что никаким образом не нарушил кодекс этики прокурора.



Билоус добавил, что во время оголения тела интимных частей не было видно, а значит – утверждения руководства ложные. Он принял участие в конкурсе, чтобы выиграть для жены 200 тыс. гривен. В дальнейшем деньги должны были быть переданы третьему лицу для оплаты обучения. Для этого был подписан соответствующий договор.



Кроме того, Билоус специально не указал, где и кем работает. На шоу его представляли как юриста. Тем не менее, комиссия констатировала, что программу могли смотреть коллеги прокурора, полицейские, а также судьи и адвокаты. В любом случае, это в дальнейшем могло бы помешать ему поддерживать публичное обвинение в суде.



Таким образом, КДКП наложила на Билоуса дисциплинарное взыскание в виде выговора.