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Столичный прокурор бегал голым перед камерой и перецеловал трех женщин. Его сурово покарали
02 апреля 2018 | 18:27
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Киевский прокурор Олег Билоус получил выговор из-за участия в развлекательном шоу «ЛавЛавСаr». Об этом сообщает 368.media со ссылкой на решение Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).
Билоус вместе с гражданской женой участвовали в развлекательном телешоу, где проходили конкурсные испытания во время поездки через Европу ради получения приза в 200 тыс. гривен. Видеозаписи 25 серий загружались в YouTube.
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