ТЕМА

Украинские АЭС обойдутся без российских ядерных сборок

06 апреля 2018 | 12:23

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В случае прекращения поставок тепловыделяющих сборок для реакторов ВВЭР-1000 со стороны РФ, украинская ядерная энергетика продолжит работать в штатном режиме. Об этом во время заседания парламента заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.


"Если завтра Российская Федерация перестанет нам поставлять тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000, мы будем работать в штатном режиме. Мы полностью диверсифицировали поставку ядерного топлива на наши ядерные электростанции", - подчеркнул И.Насалик.

Напомним, Westinghouse будет поставлять ядерное топливо Украины до 2026 года.



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