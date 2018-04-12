|
Убить животное: какой может быть российско-американская война в Сирии
12 апреля 2018 | 09:59 , Тарас Паньо
распечатать комментарии [0] добавить в
Американская атака на Сирию может поставить в неловкую ситуацию как Россию, так и, в конечном итоге, США и Дональда Трампа.
3 апреля Дональд Трамп сообщил, что собирается "очень быстро" вывести войска из Сирии. 4 апреля он сообщил, что "передумал" их выводить. 11 апреля он сообщил, что американские ракеты "на подходе" к Сирии - "красивые, новые и "умные". Еще через час он предложил "прекратить гонку вооружений".
Это могло бы быть смешным — если бы речь не шла о поведении руководителя последней на планете сверхдержавы, и его планах пустить в ход стратегические ударные силы своей страны. Это могло бы выглядеть как безумие — если бы не был известен тот факт, что Дональд Трамп — человек эмоциональный. И ему, как руководителю США, пришлось посмотреть видеоряд из города Дума, где асадовцы при согласии — или поддержке россиян совершили то, что совершили. Говорят, подобные кадры очень влияют на американского президента. Как и на его дочь Иванку Трамп, которая, тоже по слухам, имеет весьма значительное влияние на отца. Да и обещание российских дипломатов "сбивать американские ракеты и средства их запуска" тоже не способствовала хорошему настроению Дональда Трампа.
Поэтому относительно американской атаки на режим сирийского диктатора возникают скорее вопросы "когда" и "как".
С чисто военной точки зрения, расстановка сил выглядит следующим образом. У России по состоянию на сейчас в Средиземном море действуют около 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Реальной ударной силой явно являются фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", а также подводные лодки со своими модификациями этих ракет. В случае необходимости, с Балтфлота Россия может перегнать еще один свежий фрегат, "Макаров" - также с "Калибрами". "Полная боевая готовность кораблей, которые остались в Севастополе — это фактическая фикция. Кроме ракетного крейсера "Москва", почти все, что там осталось после выхода на Сирию современных фрегатов — это коллекция "винтажных" десантных кораблей, ржавых минных тральщиков и ракетных катеров, среди которых есть и относительно свежие, но к дальним походам вряд ли приспособленные.
У США флота в Сирии практически нет. Есть вооруженный "Томагавками" эсминец "Дональд Кук" - в 100 километрах от российской базы. Есть эсминец "Портер", который вот-вот туда прибудет ("вот-вот" наступит дней через 5). И есть ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн", которая сегодня, по слухам, покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока. В рамках плановой ротации, поскольку авианосная группа с "Теодором Рузвельтом", патрулировавшая этот район, его уже несколько недель назад покинула.
Хотя все эти оценки сил и средств, на самом деле, не имеют особого смысла. Ибо при дальности действия современных "Томагавков", приблизительно в 2 тысячи километров, не так уж и необходимо подходить к Сирии вплотную. А штаб-квартира 5-го оперативного флота США находится в крайне недалеком от места событий Бахрейне. О насыщенности региона американскими военно-воздушными базами — хоть со стороны Турции, хоть со стороны ОАЭ, или даже из Сицилии, откуда самолеты США с легкостью могут принять участие в антиасадовской миссии, и говорить не приходится. Поэтому с возможностями нанесения удара по Асаду у США все обстоит хорошо. Как, в конце концов, определенные возможности попробовать этот удар отбить есть и у России. Все-таки, если верить информации российского МО, в Сирии развернута глубоко эшелонированная противовоздушная оборона.
Но, если от возможностей переходить к вероятному практическому использованию, здесь случается очевидный конфуз.
Поскольку Россия, скорее всего, даже не попытается сбивать американские ракеты. Даже два американских эсминца возле места событий могут провести сотню запусков — что явно истощит способность российских систем ПВО. Если же при этом вдобавок к крылатым ракетам по целям начнет работать авиация США, используя ракеты большого радиуса действия и держась в стороне от сирийского воздушного пространства, шансы защитить хоть что-то - включительно с авиабазой Хмеймим — стремительно снизятся. Если же учесть тот факт, что США вряд ли станут атаковать места постоянной дислокации россиян — то лучшей тактикой в данной ситуации будет повторение прошлогоднего трюка "насздесьнет", блестяще выполненного российскими силами ПВО во время американской атаки на базу Асада в Шайрате.
Впрочем, и с американским ударом по силам Асада не все так просто. Даже в прошлом году, когда удар был нанесен относительно внезапно, его последствия не впечатляли. Вполне вероятно, что стоимость израсходованных "Томагавков" существенно превышала стоимость уничтоженной асадовской техники.
Зато в этом году, когда сирийский диктатор имеет достаточно времени, чтобы подготовиться к американской атаке, передислоцировать, замаскировать и рассредоточить все свои не слишком многочисленные силы, эффект от атаки может быть даже меньшим, чем в прошлый раз. Безусловно, победные реляции американских моряков и авиаторов, и, возможно, даже красивые кадры со взрывами нам гарантированы. В случае определенного везения, удастся даже уничтожить существенную часть уцелевшей асадовской авиации.
Но повлияет ли это на ситуацию в Сирии коренным образом? Вряд ли. Хлор и зарин переместятся из "бочковых бомб" в артиллерийские снаряды, Асад — из резиденции в какой-то бетонный бункер, только и всего. Не исключено, что через несколько месяцев мы станем свидетелями нового зверства асадовцев.
Потому что радикально проблему с сирийским диктатором и его российскими союзниками надо решать не кавалерийскими воздушными рейдами, а долгой и кропотливой работой на земле. Когда российские военные будут бояться не американских ракет, которые летят "по асадовцам" и могут ненароком упасть возле них, а мин и пуль оппозиции, которая возьмет Хмеймим в плотное кольцо — только тогда можно будет говорить о военном успехе. А когда Сирия будет разделена на три или четыре независимых государства - тогда можно будет говорить и о перспективах мира.
также читайте
[20.03.2018]
[20.03.2018]
[19.03.2018]
[15.03.2018]
|
Загрузка...
по теме
Долларовый ВВП Украины вырос за 2017 год на 20,5%
11. 04. 2018 | 08:21 , Михаил Кухар, экономист
Мы в IMF group of Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год — и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег. В нашем прогнозе, сделанном в конце 2016-го года мы уже видели разгон траектории послекризисного отскока и прогнозировали рост ВВП нашей страны с 88 до 100-103 млрд. долл. (13,7%) за 2017 год.
Загроза сміттєвого колапсу не відступила
04. 04. 2018 | 09:06 , Віталій Клічко
З 1 січня парламент поставив міста перед фактом – захоронювати сміття без переробки більше не можна. Правильний підхід? Так. Але при цьому місцеві органи влади не були наділені жодним дієвим механізмом для реалізації такої норми. І, якщо найближчим часом народні депутати не ухвалять пакет законів, щоб створити комплексну систему поводження з побутовими відходами в країні, десятки міст ризикують "потонути" у смітті. І Київ – не виключення.
Руководителя "прокурорской инквизиции" поймали пьяным за рулем
03. 04. 2018 | 09:15 , Виталий Губин
Виталий Грушковский, руководитель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров - органа прокурорского самоуправления, который принимает решения о дисциплинарной ответственности сотрудников ГПУ за совершенные проступки и нарушение профессиональной этики, сам оказался в эпицентре аналогичного скандала.
ДБР. Последние штрихи.
02. 04. 2018 | 08:44 , Кирил Сазонов
Харьковский убийца-фашист получил пожизненное заключение
26. 03. 2018 | 18:35 , Олег Ельцов, ТЕМА
На его счету – минимум пять раненых ножом и один убитый, который оказался славянином, а его вина состояла в том, что он слишком навязчиво предлагал выпить пива. Все преступления нацик успел совершить за три с половиной месяца. Сидеть будет всю жизнь.
12 апреля 2018
[10:12]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»