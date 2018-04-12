Убить животное: какой может быть российско-американская война в Сирии 12 апреля 2018 | 09:59 , Тарас Паньо распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Американская атака на Сирию может поставить в неловкую ситуацию как Россию, так и, в конечном итоге, США и Дональда Трампа.

3 апреля Дональд Трамп сообщил, что собирается "очень быстро" вывести войска из Сирии. 4 апреля он сообщил, что "передумал" их выводить. 11 апреля он сообщил, что американские ракеты "на подходе" к Сирии - "красивые, новые и "умные". Еще через час он предложил "прекратить гонку вооружений". Это могло бы быть смешным — если бы речь не шла о поведении руководителя последней на планете сверхдержавы, и его планах пустить в ход стратегические ударные силы своей страны. Это могло бы выглядеть как безумие — если бы не был известен тот факт, что Дональд Трамп — человек эмоциональный. И ему, как руководителю США, пришлось посмотреть видеоряд из города Дума, где асадовцы при согласии — или поддержке россиян совершили то, что совершили. Говорят, подобные кадры очень влияют на американского президента. Как и на его дочь Иванку Трамп, которая, тоже по слухам, имеет весьма значительное влияние на отца. Да и обещание российских дипломатов "сбивать американские ракеты и средства их запуска" тоже не способствовала хорошему настроению Дональда Трампа. Поэтому относительно американской атаки на режим сирийского диктатора возникают скорее вопросы "когда" и "как". С чисто военной точки зрения, расстановка сил выглядит следующим образом. У России по состоянию на сейчас в Средиземном море действуют около 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Реальной ударной силой явно являются фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", а также подводные лодки со своими модификациями этих ракет. В случае необходимости, с Балтфлота Россия может перегнать еще один свежий фрегат, "Макаров" - также с "Калибрами". "Полная боевая готовность кораблей, которые остались в Севастополе — это фактическая фикция. Кроме ракетного крейсера "Москва", почти все, что там осталось после выхода на Сирию современных фрегатов — это коллекция "винтажных" десантных кораблей, ржавых минных тральщиков и ракетных катеров, среди которых есть и относительно свежие, но к дальним походам вряд ли приспособленные. У США флота в Сирии практически нет. Есть вооруженный "Томагавками" эсминец "Дональд Кук" - в 100 километрах от российской базы. Есть эсминец "Портер", который вот-вот туда прибудет ("вот-вот" наступит дней через 5). И есть ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн", которая сегодня, по слухам, покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока. В рамках плановой ротации, поскольку авианосная группа с "Теодором Рузвельтом", патрулировавшая этот район, его уже несколько недель назад покинула. Хотя все эти оценки сил и средств, на самом деле, не имеют особого смысла. Ибо при дальности действия современных "Томагавков", приблизительно в 2 тысячи километров, не так уж и необходимо подходить к Сирии вплотную. А штаб-квартира 5-го оперативного флота США находится в крайне недалеком от места событий Бахрейне. О насыщенности региона американскими военно-воздушными базами — хоть со стороны Турции, хоть со стороны ОАЭ, или даже из Сицилии, откуда самолеты США с легкостью могут принять участие в антиасадовской миссии, и говорить не приходится. Поэтому с возможностями нанесения удара по Асаду у США все обстоит хорошо. Как, в конце концов, определенные возможности попробовать этот удар отбить есть и у России. Все-таки, если верить информации российского МО, в Сирии развернута глубоко эшелонированная противовоздушная оборона. Но, если от возможностей переходить к вероятному практическому использованию, здесь случается очевидный конфуз. Поскольку Россия, скорее всего, даже не попытается сбивать американские ракеты. Даже два американских эсминца возле места событий могут провести сотню запусков — что явно истощит способность российских систем ПВО. Если же при этом вдобавок к крылатым ракетам по целям начнет работать авиация США, используя ракеты большого радиуса действия и держась в стороне от сирийского воздушного пространства, шансы защитить хоть что-то - включительно с авиабазой Хмеймим — стремительно снизятся. Если же учесть тот факт, что США вряд ли станут атаковать места постоянной дислокации россиян — то лучшей тактикой в данной ситуации будет повторение прошлогоднего трюка "насздесьнет", блестяще выполненного российскими силами ПВО во время американской атаки на базу Асада в Шайрате. Впрочем, и с американским ударом по силам Асада не все так просто. Даже в прошлом году, когда удар был нанесен относительно внезапно, его последствия не впечатляли. Вполне вероятно, что стоимость израсходованных "Томагавков" существенно превышала стоимость уничтоженной асадовской техники. Зато в этом году, когда сирийский диктатор имеет достаточно времени, чтобы подготовиться к американской атаке, передислоцировать, замаскировать и рассредоточить все свои не слишком многочисленные силы, эффект от атаки может быть даже меньшим, чем в прошлый раз. Безусловно, победные реляции американских моряков и авиаторов, и, возможно, даже красивые кадры со взрывами нам гарантированы. В случае определенного везения, удастся даже уничтожить существенную часть уцелевшей асадовской авиации. Но повлияет ли это на ситуацию в Сирии коренным образом? Вряд ли. Хлор и зарин переместятся из "бочковых бомб" в артиллерийские снаряды, Асад — из резиденции в какой-то бетонный бункер, только и всего. Не исключено, что через несколько месяцев мы станем свидетелями нового зверства асадовцев. Потому что радикально проблему с сирийским диктатором и его российскими союзниками надо решать не кавалерийскими воздушными рейдами, а долгой и кропотливой работой на земле. Когда российские военные будут бояться не американских ракет, которые летят "по асадовцам" и могут ненароком упасть возле них, а мин и пуль оппозиции, которая возьмет Хмеймим в плотное кольцо — только тогда можно будет говорить о военном успехе. А когда Сирия будет разделена на три или четыре независимых государства - тогда можно будет говорить и о перспективах мира. ДЕПО



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