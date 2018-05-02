Перегруженные фуры “убивают” украинские дороги

Недавно смогли зафиксировать антирекорд — при допустимом весе в 40 т грузовик вез более 200 т продукции. И по основным магистралям могут проехать тысячи перегруженных фур. “Перегрузка транспорта — это прямое нарушение закона. Например, в США за этим следят полиция и другие контролирующие органы, а дальнобойщики становятся на специальные весы каждый раз, как получили новый груз. И в случае перегрузки могут вообще отказаться везти ту часть партии, которая выходит за допустимые пределы, потому что это грозит им немалыми штрафами”.

“Однако в Украине на сегодняшний день практически нет комплексов для взвешивания автотранспорта. При этом даже идеальная и качественная дорога вряд ли в состоянии пережить год-два, если каждый день по ней будут двигаться перегруженные фуры”.

Поэтому, по ее мнению, необходимо внедрение системы весового контроля.

“Сегодня это один из краеугольных камней успеха реформирования дорожной сферы. Дело в том, что можно построить любую дорогую, но она все равно разрушится раньше гарантийного срока, если по ней каждый день будут ездить сотни машин, нарушающих весовые нормы”.

“В Украине необходимо внедрять практику весового контроля и вводить большие штрафы для нарушителей, только это заставит предпринимателей думать об оптимизации логистических цепей”.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил компании Нибулон и Bunge в том, что они отправляют по украинским дорогам фуры со значительными перегрузами.

30 августа Кабинет министров Украины изменил порядок осуществления габаритно-весового контроля на автодорогах.