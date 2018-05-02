Выздоровления – Найему и правоохранительной системе!

02 мая 2018 | 09:21

Братие! Не вздумайте слушать советы Мустафы Найема: не пытайтесь противостоять жлобам на дорогах и прочих общественных местах. Особенно если вы той же комплекции, что Мустафа, и если у вас нет той степени узнаваемости, как у него же. Если все гражданские лица начнут вступать в бурные дискуссии с нарушителями закона и хамами всех сортов, то отечественная травматология просто захлебнется: она не справится с наплывом пациентов со сломанными челюстями и прочими частями тела.

Все, что требуется для наведения порядка в стране — неотвратимость наказания за нарушение закона. А это может обеспечить только правоохранительная система с ее монополией на насилие. Но пока ее бездействие заменяет самосуд. В ФБ появилось обращение Маси Найема к гражданам с просьбой предоставить ему любую информацию по человеку, который лично избивал его брата, зафиксированному камерами наблюдения. Позже стало известно, что главный подозреваемый после конфликта стремительно улетел на родину. Для чего Маси нужна была эта информация? Для того, чтобы помочь следствию или для самосуда — как с кровником?..

А что остается делать — простить или мстить самостоятельно: система-то не работает. Человека методично избивают средь бела дня в центре Киева — а полиции нет. Более того, полицейский наряд после вызова прибыл намного позже «подкрепления» на БМВ, которое вызвали участники конфликта, заблокировавшие авто Найема. Вы можете представить подобную ситуацию в какой-то цивилизованной стране, по шаблонам которых «реформировали» украинскую полицию? Там полиция чудесным образом появляется когда и где ей следует быть без опозданий. Что не так у нас, почему не пошла реформа, к которой приложил руку и сам Мустафа? Да все просто: за дело взялись дилетанты и крикуны. И теперь каждый гражданин, включая народных депутатов, ощущают: как это — жить в стране с отсутствующей полицией.

И поэтому граждане, потеряв надежду на правоохранительную систему, прибегают к самосуду: Маси Найем самостоятельно ищет обидчика брата, С-14 разгоняет табор цыган, загадивших зеленую зону в Киеве, а некие робин гуды расстреливают из гранатомета офис «Киевгорстроя», загадившего столицу своими высотными шанхаями на месте зеленых зон и детских садов.

А тем временем Мустафа Найем предлагает нам самостоятельно противостоять беспредельщикам всех мастей. Да если его послушать, нужно по десять раз на дню участвовать в драках со жлобьем, паркующемся на пешеходных переходах, полосах общественного транспорта, на тротуарах, а еще — с церковниками, застраивающими своими молельнями и колокольнями немногочисленные скверы, парки, исторические территории. А с базарными торговцами повсюду тоже гражданам бороться? А с организаторами азартных игр под видом лотерей и нтернет-клубов?.. А с теми, кто ставит передвижные кофейни на тротуарах и велодорожках; а с торговцами-застройщиками подземных переходов — тоже нам бороться и скандалить?!

Нет, я конечно, вынужден порой конфликтовать с особо циничными негодяями, которые ограничивают мою свободу своим хамством, но не готов превращать свою жизнь в ад и перманентный скандал. Я порой вызываю полицию, жду ее по часу, перезваниваю, и потом наблюдаю, как наряд, поговорив с нарушителем, беспомощно ретируется...

Система не работает. Четыре года аваковские спецы не в состоянии организовать систему автоматического контроля нарушений ПДД, новая-красивая патрульная полиция не способна оперативно реагировать на вызовы граждан, навести порядок на дорогах, защитить налогоплательщика от тотального беспредела, охватившего украинские города и веси. И все это — совершенно безнаказанно. Никто не ответил за проваленную реформу полиции, Аваков не подал в отставку и не подаст, да его никто не просит. Налогоплательщики мычат, но терпят. Рядовой украинец готов сутками сидеть у телевизора, где его пичкают бессмысленной болтовней на политических ток-шоу, но не готов адресно предъявить претензии к руководителю ведомства, работой которого он недоволен. Украинцы знают лишь двух человек в стране, которые «во всем виноваты»: премьер и президент.

Господа, у нас парламентско-президентская республика. !По моему скромному мнеию весь бардак в стране начинается с Верховной Рады. Законы принимаются кривые, с массой коррупционных щелей. Вместо того, чтобы выработать цивилизованные правила для жизни всей страны они борются за власть, будто от смены лиц в руководящих креслах что-то изменится. Ничего не изменится! Я не слышал голоса Мустафы Найема с признанием провала полицейской реформы, его призывов немедленного исправления УПК «имени Портнова-Левочкина», парализовавшего всю оперативную работу в стране. Вместо этого нардеп, принимавший активное участие в полицейской реформе, призывает нас к нетерпимости по отношению к тем, кого не в состоянии обуздать полиция. Что ж, в таком случае Мустафе нужно быть последовательным. Следующим его логичным шагом должен стать призыв разогнать органы правопорядка, которые возложенные задачи не выполняют, а их работу сделают граждане в свободное от работы время — как призывает нардеп Найем.

Хочется пожелать выздоровления Мустафе, а вместе с ним — нашему парламенту и нашей правоохранительной системе.

ФРАЗА