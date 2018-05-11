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Аваков хоче повернути Яценюка у прем'єри?
11 мая 2018 | 18:29
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Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність екс-прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка
Після низки публікацій в ЗМІ та звернень народних депутатів, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем`єр-міністра України з метою перешкоджання його діяльності і подальшої відставки з посади голови уряду. Зловмисників буде встановлено та притягнуто до відповідальності за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу України «Втручання у діяльність державного діяча». Крім того, слідство розглядає версію змови групи осіб для реалізації цього злочинного задуму. За попередніми висновками, вони здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів та розповсюдження дискредитаційної та неправдивої інформації у ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб. За інформацією народного депутата України Олександра Онищенка, лише протягом 2015- 2016 років на подібні акції було витрачено понад 30 млн. доларів.
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