Деньги украинцев на счетах WebMoney заблокированы

30 мая 2018 | 14:19

В результате внесения компании WebMoney.UA в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, денежные средства четырех миллионов пользователей популярной платежной системы фактически заморожены. Как выяснили журналисты «Фразы», команда украинской фирмы прокомментировала ситуацию, назвав это «переделом рынка» посредством политических решений.

«Конечно, никто из тех чиновников при этом не позаботился об интересах 4-х миллионов простых украинцев — пользователей системы, деньги которых теперь заблокирован этим безответственным решением», — отмечается в заявлении WebMoney на странице в Facebook.

Представители компании уверены, что «прикрываясь интересами государства, очень просто „зачистить“ рынок, преследуя свои финансовые интересы» . Они напомнили, что за 15 лет работы в Украине счета уже блокировали — в 2013 году при Януковиче.

«Мы намерены защитить свои честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление. Уверяем вас, что сделаем все возможное, чтобы защитить интересы наших пользователей и выполнить все обязательства системы перед ними», — говорится в сообщении.

Национальный регулятор отменил регистрацию расчетной системы и оператора услуг, сказано в пятничном пресс-релизе Нацбанка Украины. НБУ уточнил, что за 2017 года доля WebMoney.UA на рынке внутригосударственных переводов составила всего 0,2%.

Следует отметить, что доступ к сайту по-прежнему возможен. Чего не скажешь о функционале. Внести на счет деньги еще недавно работающими сервисами оказалось невозможно, как сообщает UBR.ua . Как сообщил, попросивший не раскрывать его имени, директор одной из украинских сетей терминалов самообслуживания, уже 24 мая была отключена кнопка пополнения этой платежной системы. На любых терминалах то же самое — запрет нельзя обойти.

Пресс-секретарь Приватбанка заявил, что WebMoney давно вне правового поля и банк с ними не работал: «По сути, схема работала через р2р переводы: кто-то получал деньги, а затем переводил клиенту на его приватовскую карту».

В комментариях к сообщению команды WebMoney, пользователи отмечают, что доллары можно вывести со счета, но не через украинские банки или их банковские карты. Также пользователи утверждают, что долларовые средства со счета на WebMoney можно получить в «кассах обналички», только процент за эту операцию растет.

с просьбой отменить запрет платежной системы, от которого пострадают украинцы . За неполные сутки петиция набрала 380 голосов из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения. На сайте Президента создана петиция . За неполные сутки петиция набрала 380 голосов из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.

Один из пользователей написал: «Президент одним этим указом отобрал у себя на будущих выборах как минимум 4 млн голосов... Круто! Молодцы, политтехнологи! Работайте так и дальше и на выборах получите свой заслуженный результат».