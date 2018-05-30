Убийство Бабченко: цена популярности - жизнь

30 мая 2018 | 15:12 , Олег Ельцов, для ФРАЗЫ

СМИ, политики и обыватели уже через несколько часов после трагедии вынесли вердикт: «рука Москвы» дотянулась до оппозиционера в Киеве — для Кремля это не впервой. Я буду осторожнее в оценках. Да, «московскую» версию считаю основной. Но не единственной. Поэтому рассуждать буду в двух плоскостях: «Кремль» и «Не Кремль».

Не Кремль

Все дружно ополчились на Владимира Литвина, который в эфире 112 канала по горячим следам высказался по поводу возможных организаторов убийства. Естественно, вопрос касался России. Литвин, как бы кто к нему не относился, опытный политик. Он предположил, что убийство могло быть совершено для отвлечения внимания от иного события, либо для того, чтобы бросить подозрение на российские спецслужбы. Хор возмущенных граждан вопрошает: Как, Литвин имеет наглость сомневаться в том, что это — операция русских?! Бабченко ежедневно и еженочно критиковал путинский режим, он неоднократно заявлял, что ему угрожали и могут убить. Все так. Но, прислушаемся к аргументу Литвина: России крайне невыгодно поднимать очередную волну возмущения деятельностью российских спецслужб — вскоре после скандала со Скрипалями, накануне Чемпионата мира по футболу... А от себя я додам — в день, когда в ООН проходят слушания по ситуации в Украине. Представитель РФ в ООН вынужден был вчера оправдываться: в Украине убили очередного журналиста, снова будут нас обвинять... Разве это не повод посеять легкое сомнение в том, что Россия имеет к этому отношение?

Но если не Кремль, то кто? Почему-то никто не обращает внимания на степень влиятельности Аркадия Бабченко в медиа-пространстве. Все просто упоминают его прошлую работу в оппозиционной «Новой газете», откуда по его же словам, его выгнали за разгильдяйство. Еще вспоминают его блоги и работу на нишевом телеканале «АТР», с редактором которого Аркадий был знаком многие годы. Но никто не указал число подписчиков его ленты в «Фейсбук»: свыше 190 тысяч! Это сопоставимо с тиражом оппозиционной газеты № 1 в России — той самой «Новой газеты» и превышает тираж любого печатного издания Украины.

И вот в этой вот самодельной блого-газете Бабченко ежедневно объяснял причину своей лютой ненависти к России и ее царьку. Объяснял доходчиво, талантливо, зло. Да, наверняка, его старания не оставались незамеченными теми, кому они адресовались. Но трогать его было опасно сугубо по политическим причинам. Впрочем, когда это останавливало российские спецслужбы, поставившие своего человека на трон? Просто нужен был удобный момент. Так вот: по этим причинам вчера был самый неудачный момент.

Могло ли это покушение быть чьей-то личной инициативой, либо инициативой неких сил?, не согласовывавших свои действия с Кремлем? Почему же нет! Среди 190 тысяч читателей ленты Бабченко встречались и те, кто так же люто его ненавидел, как уважала и любила его основная масса читателей. Почему не допустить, что некий народный мститель избрал Бабченко для ассиметричного ответа — «за Бузину», например? А почему мы списываем со счетов диверсантов с Донбасса, ведь про их сущность Бабченко также написал достаточно малоприятного. Бабченко был публичным человеком, существовали десятки и сотни тысяч тех, кто им восхищался, он был мегапопулярен и меганелюбим одновременно. Так, в сети уже появился скриншот поста в ленте Бабченко, вскоре удаленного, где некий «никнейм» обещает скорое показательное убийство Аркадия. Реального автора поста уже вычислили читатели, но сколько их было всего? Как проверить весь массив информации и не потонуть в нем? Смею предположить, что это — главная головная боль следствия.

Собственно, на этом заканчиваются мои версии, оппонирующие главной — «руке Москвы». Ежедневно и длительное время читая ленту Аркадия в ФБ, я достаточно неплохо его изучил. Человек совершенно открытый: занялся моржеванием, мог просто в ленте позвать братьев по увлечению сходить искупаться. Источники его доходов открыты и незамысловаты. Свои тексты сопровождал традиционной просьбой «скинуться кто сколько может», приводя номера своих карточек. Называл это «журналистикой без посредников». Активно собирал деньги на помощь волонтерам в зоне боевых действий и публиковал отчеты. Выступал с лекциями и вел еженедельную программу на крымско-татарском телеканале. Вот и все. А после смерти выяснилось, что у него шестеро детей: свои и усыновленные. По его постам видно: человек явно не скаредный и не конфликтный, предельно открытый, без признаков звездности. Мне показалось. что он даже стремился «поостепениться», устав он многолетнего драйва и риска, но характер и талант не отпускали...

Очень уж сложно тут допустить причину покушения, не связанную с общественной и медийной деятельностью. Так мы логично подходим к версии, которая с первых минут трагической вести стала единственно приемлемой в массовом сознании.

Рука Кремля

Да, спецслужбы порой убивают журналистов. Зачастую, не потому что они представляют реальную опасность для режимов, а исключительно из-за прогнозируемости резонанса вокруг таких убийств. Реальные цели таких убийств могут быть самыми разнообразными и вообще не связанными с объектами убийства. Достаточно привести примеры насильственных смертей в Украине двух журналистов, имевших грандиозный информационный эффект: Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета. Что любопытно: оба работали в «Украинской правде» — украинском интернет-издании № 1. По моему личному мнению, оба убийства не были спровоцированы какими-то громкими разоблачениями этих журналистов, и даже антироссийской позицией. Просто организаторы были уверены в выборе объектов для покушения в том, что их смерть приведет к грандиозному резонансу.

И я считаю, оба убийства были организованы российскими спецслужбами. Впрочем, это лишь допущения: оба преступления не раскрыты.

Не хочу останавливаться на ситуациях, которые существовали в нашей стране на время убийств Гонгадзе и Шеремета, и причин почему это было выгодно россиянам. Бабченко же был опасен для Кремля именно ввиду своей медийной мегапопулярности. А для Путина с его гэбэшно-гибридными методами деятельности, медийный фронт едва ли не главный сегодня. Для него Бабченко представлял серьезную опасность. Причем, он находился вне зоны путинского контроля. Ну а убийство еще одного известного российского перебежчика — не только очередной повод обвинить Украину в разгуле преступности, но и способ запугивания тех, кто еще не решился перебраться за поребрик.

Все сходится: Кремль — главный подозреваемый. Но момент убийства выбран очень не удачно. Об этом я написал выше. Но почему же россияне могли пойти на это? Сопоставим несколько фактов для начала.

Накануне и во время проведения финала «Лиги Чемпионов» украинские спецслужбы неоднократно заявляли, что некие силы готовят теракт, провокацию — без подробностей. Меры безопасности были предприняты беспрецедентные. Праздник футбола прошел блестяще, без серьезных эксцессов. При такой активизации наших силовиков совершение убийства могло оказаться весьма рискованным предприятием.

Идем дальше. Аркадий снимал квартиру в спальном районе, жил там один, особо не скрывался. Это облегчало задачу для киллеров. Но одинокий мужчина, да еще с боевым опытом, имеющий массу друзей и знакомых, не привязанный к ежедневной работе где-то в офисе — довольно неудобный объект для наблюдения и нападения. Всегда ли он ночевал в арендуемой квартире, насколько регулярно покидал ее и возвращался? Нам об этом доподлинно неизвестно. Судя по его постам и описаниям поездок в разные города и страны, смею предположить, что нет. А ведь подобные убийства не совершают спонтанно, если конечно, это не дело рук дилетантов. Так как же убедиться, что объект будет находиться по определенному адресу, если у него нет даже постоянного места работы? И вот тут мы обращаем внимание на еще один, по моему мнению, ключевой факт.

За несколько дней до убийства к Аркадию из Москвы приехала жена. В оперской и спецслужбистской терминологии это называется «ноги приехали». То есть, появилось лицо, которое точно приведет к объекту интереса. Можно было смело предположить, что Аркадий большую часть времени будет находиться вместе с супругой. По моим сведениям, приехали она накануне финала ЛЧ. Но, как мне стало известно, супруги долго не оставалась в съемной квартире Аркадия. Якобы вскоре они уехали за город — на дачу к друзьям. Это могло расстроить планы убийц, которые наверняка готовились к покушению именно «на адресе проживания»: изучили окружающую обстановку, , наличие охраны, домофона, видеокамер и пр., отработали пути отхода. Может именно из-за внезапного выезда супругов за город в день футбольного праздника и не случилось покушение, прогнозированное нашими спецслужбами...

Дальше — все просто и предсказуемо. Покушение в подъезде, выстрелы со спины, вероятно, один контрольный. Убийство на закате дня на окраине города: в темноте легко выехать из Киева по прямой трассе в сторону Чернигова, да куда угодно... К тому же, неподалеку промзона, дачные постройки, жителям которых предсказываю массовое нашествие оперов. Как видим, операция «Перехват» если и была, не дала результатов.

Казалось бы: все логично и понятно. Остается одно «но», которое я упоминал в начале текста и за которое рискую быть подвергнутым обструкции всезнающих граждан: зачем России совершать столь резонансное убийство именно в преддверии Чемпионата мира по футболу в России, в день, когда ООН слушает «украинский вопрос»? Тут все может оказаться проще, чем в детективных романах. Это для нас — озабоченных политикой, отслеживающих медиа — очевиден неудачный момент для убийства. А теперь поставим себя на место спецслужбиста — руководителя операции где-то на Лубянке. Он живет в ином мире, руководствуется более узкими задачами, его подчиненные не мониторят интернет и не интересуются числом фоловеров в Фейсбуке. Этим в России занимаются другие службы. А поскольку все у них работает кое-как, ракеты падают ежедневно, вполне можно допустить несогласованность, эксцесс исполнителя, вернее — организатора операции. Есть у него план и конечная цель: ее нужно достичь любой ценой. И в этом плане, вероятно, не упомянуты ни политические события, ни спортивные. «Поехали ноги» — вот они, идеальные условия для «реализации»: жена сама приведет киллеров к объекту покушения и привяжет его к себе.

И давайте не будем априори винить наши правоохранительные органы в том, что Бабченко не находился под круглосуточной охраной, что преступление не раскрыто по горячим следам. Эта риторика — из лексикона бабушек на скамейках. Ни одна охрана не дает 100% гарантии, всех публичных персон и журналистов охранять невозможно, а именно против них, как правило, направлены действия спецслужб. Как говорил Аркадий Бабченко: издержки профессии...

И, да: раскрывать преступления, подготовленные спецслужбами, чертовски сложно. Пожелаем же оперской удачи десяткам людей в погонах и без, которые сегодня заняты раскрытием этого убийства.

ФРАЗА