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В Закарпатье зарезали молоду цыганку

02 июля 2018 | 09:44

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Правоохранители Закарпатской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Берегово. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Закарпатской области, передает УНН.


"Специалисты Береговского отдела полиции совместно с коллегами из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству молодой женщины в Берегово. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство ", - говорится в сообщении.

Сотрудники Береговского отдела полиции совместно с правоохранителями из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству. На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминации.

Добавим, что в полиции официально не называют национальность убитой, но источники в правоохранительных органах сообщили УНН, что погибла женщина ромской национальности.

Напомним, вчера, 1 июля, на одной из улиц Береговая обнаружили без сознания женщину. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Береговая обнаружены ранения.

 УНН


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