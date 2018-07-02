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В Закарпатье зарезали молоду цыганку
02 июля 2018 | 09:44
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Правоохранители Закарпатской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Берегово. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Закарпатской области, передает УНН.
"Специалисты Береговского отдела полиции совместно с коллегами из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству молодой женщины в Берегово. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство ", - говорится в сообщении.
Сотрудники Береговского отдела полиции совместно с правоохранителями из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области устанавливают лиц, причастных к убийству. На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминации.
Добавим, что в полиции официально не называют национальность убитой, но источники в правоохранительных органах сообщили УНН, что погибла женщина ромской национальности.
Напомним, вчера, 1 июля, на одной из улиц Береговая обнаружили без сознания женщину. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Береговая обнаружены ранения.
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