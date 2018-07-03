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Лондонская полиция установит систему распознавания лиц

03 июля 2018 | 08:19

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Мэрия Лондона разрешила полиции провести испытания технологии по распознавании лиц, несмотря на протесты правозащитников. Они считают, что использование технологии нарушает право на частную жизнь. Против нее также говорит статистика — в 98% случаев программа принимает за преступников обычных граждан


Технологию распознавания лиц испытали на карнавале в Ноттинг Хилле, на церемонии Памяти погибших и на посетителях торгового центра в Стратфорде, на востоке Лондона. Ни в одном случае полиция не предупреждала граждан. Как показал опрос граждан, технологию не стоит запрещать, поскольку она помогает бороться с преступностью. Однако полиции следует оповещать мирных жителей о работе системы.



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