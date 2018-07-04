Три года новой полиции: праздник вместо реформ 04 июля 2018 | 22:45 , Олег Ельцов распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Итак, нашей полиции – три года. С чем пришли к некруглой дате? Судя по пафосу, с которым отмечали годовщину (празднование на Софиевской площади с участием первых лиц державы, пениями и награждениями) – есть повод для радости. Попробуем не поверить и разобраться.

В пресс-релизах, которые рассылает МВД, реформы – на марше, основное достижение – рост доверия населения к новой полиции. Ссылка на мнение населения меня не очень убеждает. Кто это население опрашивал, насколько репрезентативна выборка?... Нет подробностей. Я не припомню, чтобы сколько-нибудь серьезная социологическая служба проводила такие замеры. И тем не менее, склонен верить этому заявлению. Действительно: отношение к новой полиции качнулось в сторону поддержки. Но основывается эта поддержка на одном: в патрульной полиции прежде всего нет того культа стяжательства, который существовал в старой ППС и ГАИ. А про эффективность работы скажем ниже.



Патрульная полиция – это фактически лицо правоохранительной системы. Именно эти ребята и девушки наиболее плотно контактируют с населением, они всегда на виду. Нельзя сказать, что их ряды кристально чисты, о чем свидетельствуют неодиночные сообщения и о воровстве, и о стяжательстве, и о торговле наркотиками... Но то, что в патрульной полиции коррупция не стала системной – это факт.



Что еще можем вспомнить из достижений команды реформаторов Авакова? Да в общем-то нечего...



Распиаренные патрульные полицейские не стали профессионалами своего дела, они не прибывают по первому зову за считанные минуты, как нам обещали на старте реформы, текучка угрожающая и вместо грандиозных конкурсов, как это было в самом начале, через три года имеем дефицит кадров. С появлением полицейских патрулей порядка на дорогах больше не стало, а даже наоборот: полноценной замены разогнанному ГАИ не появилось. Обо всем этом не говорят в праздничных релизах.



Полномочия полиции максимально ограничены (во имя защиты прав граждан), министр Аваков не бьет в колокола по этому поводу, не требует от законодателя изменить правила игры: у министра иные заботы, он борется за повышение карательных санкций прежде всего за нарушения ПДД. Это от наивности или с целью повысить коррупционную таксу?...



Так о чем же следовало говорить на трехлетних именинах новой полиции? А вот о чем: реформа провалена. Она началась с грандиозного пиара, псевдореформ и разгона профессионального ядра под маркой обновления, борьбы с коррупцией и пр. Истинные реформы подменила показуха. Игры в очищение через переаттестацию отняли массу времени и сил. Профессионалы изначально заявляли, что это бесполезная затея: не могут дилетанты-общественники оценивать работу, в которой члены отборочных комиссий ничего не смыслят. В результате МВД получила массу исков от милиционеров, уволенных в нарушение закона, ряды милиции покинуло не более 10% старых сотрудников.



При этом была совершена еще одна грандиозная глупость: зарплаты повысили сначала молодым необстрелянным полицейским, а уж потом – аксакалам. Что оскорбило последних, настроило их против неофитов в красивой форме. В результате ни о каком наставничестве, взаимопомощи и сотрудничестве сегодня речь не идет. Новые полицейские учатся на своих ошибках. И процесс обучения затянулся, а порой стоит очень дорого – рассчитываться приходится буквально жизнями.



После старта реформы месяц-другой новые полицейские "Приусы" с мигалками поездили по улицам, после чего куда-то исчезли. И причина не только в том, что их активно перебили за год-два. Оказалось, что машины следует не только ремонтировать, но и страховать, заправлять, мыть, обеспечивать комплектами летней и зимней резины... На это, как выяснилось, денег нет. Не было их и раньше, но при "злочинной владе" гайцы "добирали" деньги взятками, а сегодня их брать запретили. А лозунгами про честную полицию машину не заправишь... Соответственно, ни о каких нормативах прибытия экипажа по вызову речь уже не идет. Более того: зачастую экипажей не хватает и они просто не приезжают. Иногда приезжают после повторного вызова – час спустя. На оформление ДТП, как и при старой ГАИ, могут приехать и через несколько часов.



Что касается собственно службы ГАИ – ее не существует не первый год. Последствия катастрофичны: отсутствует регулирование движения при отключении светофоров, некому контролировать дорожных лихачей, автобеспредел крепчает день ото дня. Ситуацию могло бы поправить автоматическое фиксирование нарушений ПДД, скоростного режима прежде всего. Но господин Аваков со товарищи не первый год кормит нас завтраками о грядущем запуске системы автофиксации. Когда она будет запущена: спустя три года после начала реформ – никакой конкретики. Арсен Борисович ссылается на то, что дело это дорогостоящее, идет поиск инвесторов... Он, как дилетант, может убедить этими аргументами лишь дилетантов. Суть же задержки в запуске такой системы проста: существует глубокая заинтересованность заработать не только на закупке сотен камер, но и в дальнейшем на обслуживании всей системы – путем привлечения своих фирм. Между тем, при отсутствии коррупционного интереса, эта система могла бы давно быть запущена при нулевых расходах бюджета. Да-да: подобный опыт бывшие руководители ГАИ подробно изучали на примере Женевы. Секрет прост: дороги следует оборудовать камерами видеофиксации постепенно, за счет штрафов, которые будут платить нарушители. Чем больше штрафов-тем больше камер-тем больший эффект. Но при этом никто не сможет заработать – вот в чем беда!



Я все три года упорно искал признаки истинных реформ нацполиции. Кроме смены названия и униформы ничего не обнаружил. Собственно, все, что следовало бы сделать министру Авакову, это просто восстановить жизнедеятельность системы, вновь сделав полицию правоохранительной структурой, а не коммерческой. А нужно для этого немногое. Прежде всего, вернуть в лоно уголовного розыска службы по борьбе с торговлей людьми и с торговлей нарко. Усилить уголовный розыск, особенно подразделение по борьбе с бандитизмом, реанимировать, наконец, агентурную работу, службу разведки, навести порядок с базами данных.



А еще нужно оживить службу участковых: ее сегодня фактически не существует. Те участковые, что еще остались, в большинстве своем заняты не тем, чем должны. Если вы со мной не согласны – попытайтесь вспомнить где находится кабинет вашего участкового, когда вы его видели, есть ли в вашем доме его координаты?...



Сложнее всего победить коррупцию на низовом уровне. Ведь после трех лет реформ количество стихийных рынков на наших улицах не уменьшилось. Кто должен за этим следить? Правильно – полиция. Но она лишь своевременно снимает дань с торговцев, как это делали и нереформированные менты. Причина здесь не только в алчности: наши милиция-полиция традиционно и хронически недофинансируются. План на поборы с граждан существует и сегодня, без этого райотделы по всей стране закрылись бы уже через месяц. Вы спросите: а что же делать, раз денег в бюджете нет? Для начала – сократить штаты чиновников в погонах: всех этих кадровиков-хозошников-штабистов, не покупать дорогой автотранспорт, который через год оказывается на свалке, не подписывать контракты на 550 миллионов евро на 55 французских вертолетов, не говоря уже о всенародно любимых рюкзаках.



В полиции, как и прежде, цветет коррупция при здаче экзаменов на получение водительских прав, не реформирована разрешительная система – там как и раньше легче заплатить, чем законно пройти необходимые процедуры... Полиция по-прежнему не вмешивается в действия рейдеров, хаотических застройщиков и их титушни. Что тому виной: сговор, неспособность наладить работу или элементарная трусость руководителей – не берусь судить. Могу лишь констатировать: три года спустя никакого позитива не наблюдается.



Трехлетие украинской полиции – грустный праздник. Полицейская реформа – самая провальная из всех. Ответственен за это не только Арсен Аваков и его друзья активисты-парламентарии-грузинские гастролерши... Реформы национального масштаба – это комплексная работа и она подразумевает коллективную ответственность. Наибольший вред полиции, по моему мнению, нанесла даже не команда реформаторов Авакова, а законодатели. Это они заложили недофинансирование полиции в бюджет, это они напринимали массу поправок и законодательных новел, которые обезоружили полицейских. Распиаренная патрульная полиция настолько ограничена в правах, что даже не в состоянии наказать владельца авто, запаркованного на полосе общественного транспорта или на переходе, если за рулем нет владельца. Так зачем нам, налогоплательщикам, столь дорогостоящий, но бесполезный инструмент? И зачем эта очередная волна пиара спустя три года псевдо-реформ?... Блог "Украинской правды"



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