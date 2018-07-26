Трансильвания наша! Часть 1

26 июля 2018 | 09:06 , Олег Ельцов, ТЕМА, фото автора

Как мы бродяжили по Румынии.

Идея посетить братскую Румынию возникла как-то сама собой. Наши Карпаты мы успели облазить вдоль и поперек. Порой доводилось наблюдать соседние румынские Карпаты, стоя на символической границе. А тут еще знакомая вернулась: путешествовали по Румынии на машине. Остались в восторге от всего: от цен, от достопримечательностей, от румынов, уделявших ей с подругой массу внимания. Нас из всего перечисленного интересовали преимущественно горы. Так почему бы и не съездить? Если вам лень читать дальше и смотреть картинки, резюмирую наше отношение к Румынии. Достопримечательности не возбудили интереса, природа большей частью оставила равнодушной. Люди - уникальные, я лично в них влюбился даже больше, чем в непальцев. Перехожу к подробностям.

Итак, маршрут разработан, рюкзаки упакованы: садимся в авто и мчимся в сторону границы через Черновцы. Дорога – нормальная, то и дело проезжаем ремонтируемые участки. Чувствуется: в стране начали наводить порядок. Глядишь, и впрямь за пять лет Гройсман, или кто там будет после него, восстановят дорожную сеть в стране после тотального царствования ворья за все минувшие десятилетия. Через 530 км уткнулись в границу и зависли под палящим солнцем на долгие 4 часа. Успели налюбоваться почти советским бардаком, когда вне очереди прямо на границе лезут какие-то черти…

Румыны проверили грин-карту, а наша страховка их не интересовала. Тонированные стекла тоже не стали преградой для пересечения границы. По территории Румынии 400 км до Брашева ехали около 6 часов. Гусарить там настоятельно не рекомендуется. Полицейские засады мы обнаруживали в самых неожиданных местах.

К финишу добрались к полуночи. Заранее жилье не бронировали, поскольку не представляли во сколько приедем, да и до последнего момента не знали где оставим машину: в Брашеве или Синая. Наш трекинг по горам Трансильвании должен был составить около 90 км и занять порядка 5 дней. С дорогой собирались уложиться в 7-9 дней.

В Брашеве зашли на Букинг.ком, нашли массу предложений. Но, как оказалось, ресепшены повсюду прекращали работу в 11 вечера, а мы немного опоздали: пришлось покружить по городу, поскольку на въезде произошла страшная авария: трупы, полиция и перекрытая основная магистраль, ведущая в центр города.

Брашев довольно гористый небольшой городишко. Мы кружили по ночным улицам, гордо миновав пару многозвездочных отелей, наконец, добрались до узенькой улочки, на которой встретилась вывеска хостела. Я едва запарковался на крутом подъеме. Дочь Саша мирно спала на заднем сиденье, а мы с супругой Наташей отправились на штурм хостела. Увы, там нас не ждали, на звонки и стук в ворота не отвечали. Я пошел исследовать окрестности в поисках жилья в одну сторону улицы, Наташа – в другую. Когда я вернулся ни с чем, Наташа общалась с румынской парой лет 35. Увы, на английском они знали только «рок-н-рол» и «хэндэ хох». Тем не менее, язык жестов помог им пояснить, чего нам хочется в этой жизни больше всего. Ребята зашли со смартфона на букинг.ком, начали обзванивать подходящие ночлежки, впрочем безрезультатно. И тут румын предложил нам остановиться у них дома. Мы, конечно, сильно обрадовались такому повороту событий, хотя и застеснялись: неудобно грузить первых встречных своими проблемами. Но нас заверили, что никакого стеснения мы не создадим при условии, если смотаем удочки к 7 утра: хозяину семейства необходимо было отправляться на работу. Вот и отлично! А нам надо было пораньше отправляться на маршрут.

Ребята сели в нашу машину, и мы добрались к жилому дому в самом центре. Машину поставили на парковке под домом: с этим делом у румынов нет того бардака, что в Украине. Тут вообще страна как-то более приспособлена для жизни, как нам показалось. Нас пригласили в небольшую, но довольно уютную квартиру с модерновым ремонтом. Отцу семейства довелось разбудить дочь-тинейджера, которая спросонья поработала переводчиком. Вскоре мы уже спали мертвецким сном в нашей персональной комнатке.

Утром нас ждал средиземноморский завтрак, улыбчивая хозяйка и спешащий хозяин. Вскоре мы следовали на своем авто за его машинкой. Вчера вечером мы сообщили, что бросаем машину в Брашеве на неделю, едем в Синая, откуда отправляемся в горы, с которых через неделю планируем спуститься в Брашев. Наш ангел-хранитель вывез нас на центральный проспект Виктории и указал на свободные места на безграничной коммунальной парковке – аккурат напротив 4-звездного отеля «Виктория». Парковка была абсолютно бесплатной и, как мы позже убедились, вполне безопасной. Указав рукой на здание вокзала в начале проспекта, наш румынский друг умчался по своим неотложный делам.

Мы навьючились рюкзаками и протопали метров 400 по прекрасному проспекту до здания ж\д и автовокзала по соседству. Поинтересовались отправлением автобусов – нам указали на маршрутку до Синая. Время в пути около часа. Водитель показал на мобильном калькуляторе какую-то астрономическую цифру порядка 30 долларов. Хм, такие цены мы встречали только в Норвегии. Заглянули в кассу ж\д вокзала. Кассирша оказалась сугубо румыноязычной, но с улыбкой указала на другое билетное окошко. Там кассир владела английским на достаточном уровне. Мы тут же купили билеты по 3 доллара на человека. В городах почти везде можно рассчитываться карточкой. В горах преимущественно наличными. В стране ходят только местные деньги леи.

На перроне успели выпить по чашечке натурального кофе, вполне пристойного качества и по цене полдоллара за порцию. Буфетчица оказалась улыбчивой, что лишь усилило позитивное впечатление от утреннего кофе.

В электричке было немноголюдно, работал кондиционер, было чисто даже в туалете, правда защелка на двери не работала, символизируя неполную интеграцию Румынии в европейскую культуру. И хотя состояние вагона было не идеальным, но рваной обшивки и матерных надписей на сиденьях мы не обнаружили. Пассажиры - все нордически сдержаны, молчаливы, никто не чавкал шаурмой и чебуреками.

Синая – туристический центр. Старинный вокзал хорош!

По крутой лестнице в туристическом строю поднимаемся в исторический центр города. Дешево и вкусно завтракаем на улице в центральной кафешке.

Напротив в парке – любимое наше заведение во всех странах: Бюро туристической информации. Упс!.. Там не нашлось карт местности с указанием трекингов. Есть только большая карта, вывешенная на стене. Англоязычный дядя расписывает нам прелести окружающих гор. По его совету в близлежащем киоске мы покупаем за 5 долларов подробную карту с указанием маршрутов. На ней обнаруживаем озеро, которого ранее не встречали на картах. Дядя в Бюро утверждает, что озеро красивое и его следует увидеть. Якобы на берегу есть кемпинг. Узнаем, что где попало ночевать нельзя: если медведи не задерут, то волки загрызут. Мы с Наташей, в одиночку облазившие курильский Кунашир, молча переглянулись. Быть загрызенным волками и медведями в центре Европы – мечта любого бродяги.

Корректируем наш маршрут и отправляемся в гору. По пути бегло посещаем монастырь и королевский замок. В монастыре обнаруживаем небольшой, но весьма любопытный музейчик со всяческими рукописными библиями, поповским позументом с тончайшей вышивкой, иконами. Смотритель музея, узнав, что мы с Украины, подчеркивает, что в экспозиции немало вещей, связанных с историей древней Руси. Не обманул!

Дальше попсовые туристы поднимались на подъемниках. Но мы – совсем другое дело! Проползли в гору в гордом одиночестве до высоты 1400 метров. Там расположилась промежуточная станция канатки. Там же была обнаружена торговка с самым популярным румынским блюдом: вареная кукуруза, обжаренная на углях. Нам понравилось. Тут же я спросил у дяди-рейнджера в красивой форме про дальнейший маршрут к озеру Больбоче. Он посоветовал нам подняться на высшую точку маршрута на канатке, чему мои изрядно подуставшие девочки здорово обрадовались. Я не устоял, и мы попсово взобрались за 10 минут на высоту 2000 метров. Далее дорога была достаточно простой и скучной. Виды глаз не радовали, вечерело.

Через пару часов спустились к озеру. Тут-то и выяснилось, что мы даже не сможем искупаться: подходы к воде не обустроены. Мы зашагали по узкой асфальтовой дороге вдоль озера в направлении кэмпинга. Километра через два уперлись в длинную дамбу. Дальше дорога запетляла в сторону от озера. Наконец, мы добрались до совершенно дурацкого места поблизости от мелкого ручья. Развалины какого-то советского недостроя, строительный мусор, унылый вид вокруг и – забор кэмпинга. Какой идиот решил организовать здесь место стоянки, и какие идиоты будут здесь селиться кроме нас?..

На удивление кэмпинг оказался почти полным. Условия весьма достойные: кухня, души с горячей водой без ограничений, теплые туалеты, чистота на территории, тихие соседи. Домики с белоснежными простынями заняты. Мы разбили палатку на ровной лужайке. Все эти туристические радости обошлись нам в 11 долларов за всех.

Продолжение следует