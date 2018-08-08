Рука помощи для «Новороссии». Часть 1

08 августа 2018 | 09:13 , Иван Степанов, ТЕМА

Псевдореспублики ЛНР\ДНР в значительной мере обязаны своим существованием поддержке из-за рубежа. Со всего мира в «Новороссию» едут не только «солдаты удачи», которым все равно за что бороться – было бы в кого пострелять. Из-за рубежа разными каналами в квази-республики тянутся ручейки финансовой и материальной помощи. И благодаря ей в значительной мере эта гнойная рана на теле украинской державы до сих пор существует. Не стоит думать, что это жалкие крохи от эмигрировавших на Запад «скрепоносцев». Суммы исчисляются многими миллионами. И не только в виде денежных переводов… Автор предпринял попытку выяснить общую картину: как, сколько, какими каналами поступают деньги? Не претендуя на полноту, публикую свое исследование в надежде, что эта информация поможет нашим спецслужбам.

Пропаганда и сбор средств за рубежом на нужды «Новороссии» ведется системно под руководством России, которая активно привлекает к процессу своих эмиссаров:

Сотрудников посольств Сотрудников Торгово-промышленной палаты (представлена в 40 странах мира, имеет 70 совместных советов с представителями зарубежного бизнеса) Сотрудников Федерального агентства «Россотрудничество» по делам соотечественников за рубежом, а также Фонда «Русский мир», подчиненных МИД России.

Если первый и второй каналы используют скрытно и прежде всего для пропаганды идей «Новороссии», то «Россотрудничество» через разветвленную сеть представительств (только в Европе – 28) активно проводит мероприятия, на которых зачастую происходит сбор средств для сепаратистов, рекламируются многочисленные фонды помощи «Новороссии».

В европейских странах подбирают сочувствующих сепаратистам местных граждан и эмигрантов из СНГ, прежде всего среди тех, кто близок к коммунистическим движениям. Эти активисты организовывают сбор средств, переправку гуманитарной помощи в Россию, а оттуда – в «Новороссию».

Пропаганда и сбор средств также проходят на многочисленных культурных, спортивных и научных мероприятиях по всей Европе. Информация распространяется на интернет-ресурсах, преимущественно в социальных сетях, таких как «В контакте», «Одноклассники», и в сетевых ресурсах, таких как «Ритм Евразии».

Организаторы активно используют представителей левых сил и так называемых антифашистов. Наиболее активные контакты – с антифашистами Италии и Германии. В Италии это «Антифашистский караван». Так, осенью прошлого года усилиями его активистов был проведен творческий вечер, в котором участвовало около 200 человек. «Организаторы обратились к участникам встречи с просьбой, чтобы они не приходили с пустыми руками, потому что в Донбассе у стариков – мизерные пенсии, ветеранам Великой Отечественной войны не хватает средств на жизнь, у детей нет лекарств. В ходе мероприятия была собрана очередная партия гуманитарной помощи, включая медицинские препараты, детские игрушки и многое другое». Организаторы инициировали акцию «Международная солидарность» по сбору средств, которая продлится до октября 2018 года. Ее участники будут ежемесячно отправлять средства в ЛНР\ДНР.

3 марта 2017 в итальянском городе Верона подписано Соглашение между Всероссийским движением «Бессмертный полк России» и движением «Бессмертный полк Италии». Свою подпись на документе поставил сопредседатель «Бессмертного Полка» в России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Николай Земцов. Достойный уровень, не правда ли?..

В Германии целый ряд организаций также проводят акции солидарности с Донбассом. Наиболее активно «Антиимпериалистическое действие», которое регулярно организует митинги и шествия в поддержку народных республик. Другие левые партии и организации поддерживают движение. В октябре 2017 года в Берлине более 50 представителей левых партий и общественных организаций Германии провели встречу солидарности с Донбассом. На мероприятии присутствовали активисты из Швеции и Чили. Участники обменялись опытом проведения акций солидарности с Донбассом, договорились координировать свои действия. В Трептов парке в 2017 году члены Германской компартии совместно с представителями «Новороссии» почтили день победы над фашистской Германией. Активность проявляла немецкий учитель Светлана Эберт, которая поддерживает контакты с ЛНР/ДНР. Она ведет пропаганду среди своих учеников, которые отправляли рисунки одногодкам в ЛНР.

Второй центр поддержки «Новороссии» в Германии – Тюрингия, где правящая коалиция состоит из левых партий. Сбор средств происходит, в частности, через местный фонд «Будущее Донбасса», у которого несколько агитационных пунктов в Тюрингии, где принимают пожертвования. Они активно сотрудничают с организацией «Красная помощь», находящейся под крылом Германской компартии. Активисты распространяют агитационные материалы на улицах, а также через сеть русских магазинов, в частности – в Ганновере.

Левые США и Великобритании также оказывают помощь и ведут агитацию. В октябре 2017 года в Нью-Йорке ряд левых организаций провели митинг под лозунгом «Нет войне от Афганистана до Кореи». Мероприятие проходило по случаю 16-й годовщины ввода войск США в Афганистан. В ходе митинга также звучали призывы остановить войну на Донбассе. Тогда же в Лондоне представители коммунистической и лейбористской партий, а также левых организаций провели акцию протеста против намерения Вашингтона предоставить Украине военную помощь.

Высокую активность проявляет организация «Антифашистский караван», неформальным лидером которой является музыкант Давид Каччионе из группы «Банда Басотти». Он организовывает музыкальные туры по Европе в поддержку «Новороссии», сам посещал Донбасс трижды, его группа собирается приехать и в этом году. Так, в 2017 году он организовал выступление в ЛНР\ДНР 46 музыкантов из Европы. По его словам, во время концертов и на своих страницах в соцсетях музыканты указывают реквизиты и способы передачи различной помощи «Новороссии», которую Каччионе лично туда привозит. Прошлым летом он с единомышленниками провели встречу с депутатами Европарламента. По ее итогам 22 июля в Риме представители «Каравана» организовали мероприятие под названием «No pasaran! Голоса из Донбасса», в ходе которого были подведены итоги визита в Европарламент, продемонстрированы видеоматериалы и фотографии, отражающие события в ЛНР/ДНР. На этом фоне недавнее задержание в Италии группы вербовщиков боевиков для отправки «Новороссии» не выглядит столь уж неожиданным.

25 сентября 2017 года так называемое финское бюро ДНР, которым руководит Йохан Бекман, организовало в Хельсинки конференцию «стратегической коммуникации». В число заявленных тем была «НАТО в качестве речи ненависти».

К пропаганде и сбору средств привлекают представителей российских землячеств. Так, в Италии этим активно занимается уроженка Донецка Ирина Вихорева через организацию Speranza. Вихорева регулярно курсирует между Италией и Донбассом. Она выступала в местном парламенте, установила контакт с организацией байкеров, которые совершили мотопробег по улицам Рима в знак солидарности с Донбассом.

В Эстонии этой работой занимается организация «Добросвет». На имя организации поступает также помощь из Франции, Германии, Латвии и других стран ЕС. Один из лидеров организации Алексей Исаков заявляет, что с 2014 года они оправили в фурах 260 тонн грузов.

«Гуманитарный батальон Ирландии и Англии» регулярно организует сбор и доставку одежды, медикаментов, продуктов и других необходимых вещей для жителей Донбасса. С этой целью проводятся различные мероприятия. 1 октября 2017 года в ирландской деревне Коллон на территории военного музея прошла выставка «Дети рисуют мир». Тогда же было собрано 500 евро пожертвований.

«Гуманитарный батальон» совместно с британскими коммунистами организовывают акции протеста около посольств в Дублине и Лондоне. Подобные пропагандистские акции проводят левые Италии, Болгарии, Нидерландов, Испании, Чехии, Швеции . Члены нескольких левых организаций Швеции объединились в «Донбасскую ассоциацию», которая активно занимается пропагандой в интересах «Новороссии». В ходе одного из их шествий в Мальме были раненые, что имело хороший пропагандистский эффект – организаторы остались довольны.

Европейские левые активно консолидируются. Примечательно, что одна из их встреч состоялась в ЛНР и называлась она «Наша сила – в единстве». Тогдашний глав ЛНР Плотиницкий обещал поддержку: «Мы предоставляем нашу информационную площадку, а распространение по Европе и по миру (предложения о создании и работе альянса) – это уже на вас".»

В Нидерландах проводили агитацию и сбор средств на Биржевой площади в Амстердаме. Организаторы – русские эмигранты Наталья Воронцова и Александр Липень. Они также проводили агитацию в Фейсбук и по их словам, на их призывы откликнулось много эмигрантов и голландцев.

Пропаганда идей Новороссии и сбор средств проходят на самых разнообразных мероприятиях, в частности, на спортивных, где собирается много молодежи. К примеру, на благотворительном спортивном матче по хоккею между российскими и германскими командами в Битигхайм-Биссингене: "Ночные витязи" (Москва) и "German Boys Stuttgart", который был посвящен сбору средств для Новороссии. Инициатор матча с германской стороны - Алекс Штайнле.

В Германии действует разветвленная сеть движения «European Front». Его пункты сбора средств расположены в таких городах:

Дессау

2. Магдебург

3. Берлин

4. Кельн

5.Брауншвейг

6.Нюрнберг

7.Швайнфурт

8.Ганновер



Координатор – Елена, телефон: +4915731414763

Еще одна иммигрантка из Житомира в Германии Раиса Штайник возглавляет общественную организацию Aktionsbündnis Zukunft Donbass, которая собирает пожертвования и передает помощь в Новороссию через территорию России. Украинские власти утверждают, что тем самым она нарушает закон, но власти Германии не реагируют.

В Чехии «Общество друзей ЛНР и ДНР» основал 60-летний Яромир Вашек родом из Оломоуца. Он посещал захваченные территории, ведет активную пропаганду и сбор средств. В апреле чешский суд прекратил деятельность этой организации. Но активистка, представлявшая ее интересы в суде Нелли Лескова заявила, что организация продолжит свою деятельность на территории Чехии после перерегистрации.

Целую сеть центров по сбору средств для ЛНР/ДНР организовал гражданин Франции Эрван Кастел. В Сентябре прошлого года разразился скандал, когда в нелегальном переводе средств на счета ЛНР/ДНР заподозрили латвийский банк Rietumu banka.

На портале, посвященном «официальному представительству Донецкой народной республики во Франции» собирались средства с использованием счета в Rietumu banka. Счет был связан с британской фирмой PSI-Pay Limited. Она работает с 2007 года, предлагая «международные платежные решения».

Клиенты PSI-PAY могут вложить и снять деньги в местной банковской сети в 44 валютах в 173 странах. PSI-PAY утверждает, что подчиняется законам Финансовых учреждений Объединенного королевства. Ее реальным владельцем является некий Аврахам Шакед, гражданин Кипра. Шакед - владелец дюжины британских и кипрских фирм.

Не смотря на протесты украинского МИДа и широкий резонанс в прессе весной этого года вокруг открытия представительств ДНР во Франции и в Марселе, попытки французских властей закрыть представительства потерпели фиаско: они по сей день работают.

Эрван Кастел - «доброволец Новороссии», как он сам себя называет, собирает деньги на портале французского «представительства ДНР/ЛНР». Есть его видео 2015 года, на котором он утверждает, что собранные деньги уже распределяют в Донецке.

Кастел перешел в Rietumu bankа недавно. В июне 2017 года он собирал пожертвования, используя международную платежную систему Compte Nickel, а до этого – через счет во французском банке Caisse d'Epargne.

Вероятно, лидеры ДНР/ЛНР имеют планы начать массированный сбор средств в Европе на фоне уменьшения финансирования со стороны России. Так, 25 сентября прошлого года было открыто «бюро представительства» ДНР в Марселе. В ДНР утверждают, что есть аналогичные бюро в Греции, Италии, Финляндии и Чехии, представительства открывают в Германии, Бельгии и Испании.

Одной из ключевых фигур в организации политической пропаганды, провокаций и сбора средств через подконтрольные организации в странах восточной Европы является гражданин Беларуси Александр Усовский. Недавно украинские хакеры взломали его почтовый ящик и опубликовали его переписку с московскими кураторами, где речь идет о подкупе западных политиков, финансировании массовых акций, поддержке экстремистов.

Базой для реализации таких проектов стала негосударственная организация «Восточноевропейская культурная инициатива» (Východoeurópska kultúrna iniciatíva), которая зарегистрирована в столице Словакии в конце 2013 года по адресу: Hurbanovo námestie 1, 811 03. С середины 2014-го года организация Усовского начинает сотрудничать с «Институтом стран СНГ», которым руководит депутат Государственной Думы Константин Затулин (партия «Единая Россия»). Первоначальной идеей Усовского было создание общественной организации, работающей в информационном пространстве «Вышеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и продвигающей идеи русского мира в Восточной Европе. Усовский начал общаться с представителями ультранационалистических организаций, евроскептиками, радикалами правого и левого толка. Зачастую акции «Восточноевропейской культурной инициативы» и ее партнеров совмещены со сбором средств для Новороссии.

В России также действует значительное число благотворительных организаций, занимающихся сбором средств для Новороссии. Но, как правило, они не ограничиваются гражданами России и приводят в своих данных реквизиты и контакты резидентов за рубежом.

Достаточно популярно среди европейских эмигрантов из России «Национальное освободительное движение», возглавляемое Гиркиным и его «Фонд помощи Новороссии и Донбассу», которое активно популяризирует музыкант Глеб Корнилов. Сбор средств ведется через такие ресурсы: http://spasidonbass.ru http://vk.com/spasidonbass https://facebook.com/spasidonbass http://vk.com/gleb_kornilov

Центр военно-политической журналистики CIGR также активно занимается сбором средств, в том числе среди зарубежных граждан.

Межрегиональная Общественная Организация «ВЕЧЕ».

Сбором средств занят заместитель председателя организации Орлов Владимир Петрович. Здесь приводят реквизиты не только для россиян, но и для жителей зарубежья, а также для юридических лиц.

Информационную поддержку оказывает пропагандистский информационный ресурс «Голос Севастополя». Сбор средств на нужды издания происходит в том числе за рубежом.

Координационный центр помощи Новороссии

Одна из самых мощных групп финансирования сепаратистов с разветвленной сетью в России и за рубежом. Имеет представительство в Австрии (Зальцбург).

Источники пропаганды:

http://kcpn.info/

https://vk.com/club73002929

http://ok.ru/group/51931459289230

http://arpitt.livejournal.com/749735.html

Существует разветвленная сеть сбора средств, связанная с «Русским выбором».

http://rv.org.ru/

Получением средств заведуют Алексей Марков и Андрей Блинский которые переводят деньги в Россию. Координатор в Австрии – Павел Старостин.

Поступление средств в ДНР/ЛНР упростилось с запуском собственной банковской системы непризнанных республик и ее легитимизации Южной Осетией. Об этом заявлял лидер ДНР Захарченко.

Схема выглядит следующим образом. Республиканский банк ДНР открыл счета в Национальном банке Южной Осетии. Эта республика признана Россией, Венесуэлой, Никарагуа и государством Науру. Нацбанк Южной Осетии имеет корсчет в Банке Москвы, на который могут перечислять средства из Европы и далее - в ДНР.

К тому же выводу о банковской связке Новороссия-Южная Осетия-Россия пришел в ходе расследования журнал Bild. Журналисты издания опросили переселенцев из оккупированных территорий Донбасса, и выяснили, что российские деньги ввозятся в виде наличных и оседают в местных банках. Деньги поставляются поездами, которые хорошо охраняются.

Россия по-прежнему финансирует все процессы на захваченных территориях, в частности, создание рабочих мест. Заработная плата, пенсии и социальные выплаты осуществляются в российских рублях. Правительство РФ координирует денежные потоки. По примерным оценкам, Россия дотирует зарплаты и пенсии в ЛНР/ДНР на сумму 1 млрд. евр в год, а всего покрывает около 90% от общей финансовой потребности. По информации Bild, деньги боевикам поступают из двух источников: негосударственные российские фонды, которые очень близки к Кремлю, и от бывших украинских политиков и бизнесменов, сбежавших в Россию.

Помимо перевода денег и поставок гуманитарной помощи можно предположить, что ЛНР/ДНР живут за счет контрабанды.

С недавних пор в магазинах «ДНР» начали продавать сигареты из Чехии. Стоимость пачки – полдоллара, качество нормальное. Обсуждая это событие в социальных сетях, местные жители пишут: «В ДНР приезжали два чешских депутата, якобы, ознакомиться с гуманитарной ситуацией. МИД Украины решительно высказало протест. Вот оказывается, зачем они приезжали». Впрочем, существует предположение, что сигареты могут быть произведены в фальсифицированной упаковке на контрабандной фабрике «Хамадей», ранее принадлежащей покойному криминальному авторитету Михаилу Ляшко. Также на рынке ЛНР\ДНР массово реализуется табачный фальсификат различных мировых брэндов очень невысокого качества.

На массированной контрабанде наркотиков с территории ЛНР в Украину специализируется «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет.

А «министр иностранных дел ДНР» Александр Кофман считается специалистом по отмыванию денег в оффшорах и может быть причастен по переводам средств через банковскую систему на территорию Новороссии.

Обращает на себя внимание Зинаида Наден, «руководитель фракции «Луганский экономический союз» в Народном совете ЛНР». С 2014 года она возглавляет ПАО «Луганск-Нива» (Луганский комбинат хлебопродуктов, ЛКХ). Продукция комбината под ТМ «Добродія» продается и в украинских супермаркетах вне зоны АТО. После начала оккупации торговая марка была перерегистрирована в Киевской области. Распространением продукции ЛХК вне зоны АТО занимается оффшорная компания Agricom Group.

Продолжение следует