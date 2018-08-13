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Столичную ювелирку ограбили иностранцы

13 августа 2018 | 14:11

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После проведения первоочередных следственных действий правоохранители сделали вывод, что нападавшие на ювелирный магазин в Киеве серьезно готовились к преступлению. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.


По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктора Нечитайло, злоумышленники тщательно готовились к совершению этого преступления.

"Нападавшие вели себя вызывающе и, к сожалению, в результате этого нападения погиб охранник. Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что разбойники четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали при нападении, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, использовали во время разбоя", - рассказал правоохранитель.

Кроме того, в полиции добавили, что нападавшие - не украинцы: между собой они общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском.

"Также их поведение дает основания полагать, что они предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лицо, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после проведения инвентаризации", - отметил Виктор Нечитайло.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером в Шевченковском районе: нападающие убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5-ти миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе.

Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой).



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