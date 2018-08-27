Китай, Россия, США - гонка подлодок-автопилотников 27 августа 2018 | 08:26 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Технологии искусственного интеллекта работают не только на благо человечества — военные используют перспективное направление в разработке вооружения, способного обеспечить территориальное преимущество и сохранить жизни солдат. Китай разрабатывает автономные подводные лодки, способные самостоятельно выполнять военные миссии без участия человека, включая атаку и разведку. «Хайтек» перевел и адаптировал статью South China Morning Post, чтобы объяснить, чем опасен новый вид вооружения и какие разработки ведутся сейчас в России и США.

В борьбе за морское господство Беспилотные атомные подводные лодки, управляемые искусственным интеллектом, могут появиться уже в 2020-х годах. Китайские военные ожидают, что они не только полностью заменят подлодки, управляемые человеком, но и оспорят преимущество западных военно-морских сил, особенно США, возникшее после Второй мировой войны в стратегических водах, например, в Южно-Китайском море и западной части Тихого океана. Речь идет о масштабных, легкоуправляемых и относительно недорогих автономных подводных лодках, способных выполнить миссию на любом конце Мирового океана. По словам разработчиков, автономные субмарины будут выполнять целый спектр военных миссий: от разведки и минирования до нападений на вражеские суда в качестве смертников. Проект является частью амбициозного плана правительства по увеличению военно-морской мощности страны с помощью новейших технологий искусственного интеллекта. Китай уже построил крупнейшую в мире площадку для испытания наземных беспилотных судов в городе Чжухай, провинция Гуандун. Военные исследователи также разрабатывают вспомогательную систему с поддержкой ИИ для командиров подводных лодок. Эта система поможет капитанам объективно оценивать обстановку и принимать решения намного быстрее, что особо ценно на поле боя. По словам исследователей, новый класс беспилотных подводных лодок присоединится к другим автономным или пилотируемым военным системам на воде, суше и на орбите для выполнения скоординированных между собой миссий. Без людей и весь спектр военных операций На борту роботизированных подлодок вообще не будет людей. Они будут в состоянии самостоятельно выйти в море, справиться с миссией, а затем вернуться на базу. Периодически беспилотная субмарина будет общаться с наземным командованием, чтобы обновлять данные по заданию. Но в целом со всеми действиями субмарина справится без участия человека. ИИ станет ядром роботизированных подлодок в борьбе со сложной морской средой. Субмарины смогут постоянно принимать решения самостоятельно: изменение курса и глубины из-за опасности обнаружения, отчуждение гражданского лица от военных судов, а также выбор наилучшего подхода для достижения назначенной позиции. Они могут самостоятельно и без участия наземного командования собирать разведданные, размещать мины или закрепляться в географических «точках», где вооруженные силы могут попасть в засаду вражеских целей. Автономные подлодки способны работать с пилотируемыми подводными лодками в качестве разведчика или приманки, чтобы разоблачить положение противника. В случае необходимости они могут атаковать с высокой степенью точности. Лин Ян, директор по морским стратегическим технологиям в Шеньянском институте автоматики, относящемся к Китайской академии наук, в этом месяце подтвердил, что Китай разрабатывает серию сверхбольших беспилотных подводных аппаратов или XLUUV. «Да, мы действительно этим занимаемся», — заявил он. Институт в северо-восточной провинции Ляонин является крупным производителем подводных роботов для китайских военных. Именно там Лин Ян разработал первый автономный подводный аппарат для Китая с рабочей глубиной более 6 км. В настоящее время он является главным ученым проекта «912» — классифицированной программы по разработке военных подводных роботов нового поколения к 100-летнему юбилею Коммунистической партии Китая в 2021 году. Беспилотная гонка вооружений Сегодня наступают сложные времена для китайско-американских военных связей. В этом уверены в руководстве Китая. Поэтому Лин называет беспилотную подводную программу Китая противодействием аналогичному оружию, которое сейчас интенсивно развивается в США. Он отказался уточнять технические спецификации, поскольку назвал это информацию «конфиденциальной». «Об этом рано или поздно будет объявлено, но не сейчас», — добавил ученый. Военные США в прошлом году заключили соглашение с крупными оборонными подрядчиками для двух прототипов XLUUV к 2020 году. ВМС США выбрали один из видов для производства девяти роботов. Система Orca от Lockheed Martin (американская автономная система беспилотных подводных лодок — «Хайтек») работает в зоне действия сети, время от времени устанавливает связь с наземным командованием. Как сообщает компания, подлодка-робот возвращается на базу сразу после выполнения своего важного задания. «Неоспоримое преимущество Orca заключается в том, что персонал военно-морских сил запускает, возвращает, управляет и общается с транспортным средством из штаба, а люди всегда остаются в безопасности», — говорится в заявлении о работе этой системы. Технические детали Orca — размер или операционная выносливость — пока неизвестны. Компания Boeing разрабатывает другой прототип, основанный на Echo Voyager — 50-тонной автономной подводной лодке. Впервые подобное судно было разработано для коммерческого использования — составления карт морского дна. По заявлению Boeing, Echo Voyager имеет длину более 15 м и 2,6 м в диаметре. Он может работать в течение нескольких месяцев на дальности 12 тыс. км от базы, этого более чем достаточно для отплытия из Сан-Франциско в Шанхай. Его максимальная скорость достигает 15 км/час. Тем не менее, судно должно периодически всплывать для перезарядки батарей с помощью воздушных дизельных двигателей. В Boeing утверждают, что Echo Voyager может погрузиться на глубину до 3 км при перевозке до 8 т груза. Россия, как уже было заявлено руководством страны, построила большой подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие. По данным новостных источников, автономная торпеда «Статус-6» преодолевает большие расстояния, в том числе между континентами, на высокой скорости и может доставлять боеголовку в 100 Мт. По словам исследователя, участвующего в программе создания подводных беспилотников в КНР, китайская беспилотная подводная лодка не будет оснащена ядерным оружием. Производство дешевле и никаких жертв Основным преимуществом беспилотных подводных лодок является относительно низкая стоимость при больших объемах производства, заявил на условиях анонимности исследователь китайского проекта. Что касается традиционных подводных лодок, то они должны достичь высокого уровня скрытности, чтобы увеличить вероятность выживания. Их конструкция должна учитывать и другие вещи: комфорт и психическое здоровье экипажа для обеспечения безопасности человека. Все эти элементы добавляют затраты к стоимости. В 1990-х годах подводная лодка класса Огайо для ВМС США стоила $2 млрд. Исследование, разработка и приобретение первых 12 новых подводных лодок типа Columbia, запланированных к поставке на начало 2020-х годов, составляет более $120 млрд. Тогда как по словам Локхида Мартина, бюджет всей программы Orca составляет всего порядка $40 млн. Российская торпеда «Статус-6», по оценкам экспертов в СМИ, стоила оборонному ведомству $2 млн. Подводной лодке Orca можно поручить уничтожение атомной подводной лодки или других важных целей. «Она может даже выполнить удар в качестве камикадзе, — рассказал исследователь, сравнивший субмарину с японскими летчиками-истребителями во время Второй мировой войны. — У искусственного интеллекта нет души. Он идеально подходит для таких миссий», — добавил ученый. Ло Юэшэн, профессор Колледжа автоматизации в Харбинском инженерном университете, крупном центре разработки новых подводных лодок Китая, утверждает, что такие подлодки поставили бы человеческих капитанов других судов под огромный удар в настоящем бою. Ло уверен: нельзя назвать ИИ бесстрашным. Системы на его основе постоянно учатся, анализируют предыдущие погружения беспилотников, корректируют свою стратегию. Беспилотная подводная лодка, которая знакома с конкретной местностью, будет грозным противником, заключает профессор. В то же время подводные лодки, управляемые искусственным интеллектом, все еще находятся на ранней стадии разработок, отметил Ло. Многие технические и инженерные препятствия останутся неизвестными до спуска подлодки на воду. Например, оборудование на борту должно соответствовать высоким стандартам качества и надежности, так как там не будет устройств или человека для исправления сломанного двигателя, ремонта утечки труб или закручивания винта. Ло также уверен, что миссии беспилотных подводных лодок также будут ограничены конкретными, относительно простыми задачами. «ИИ не заменит людей. Ситуация под водой может стать довольно сложной. Я не думаю, что робот может понять или решить все проблемы», — добавил Юэшэн. Хайтэк



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