КОНЕЦ СКАЗКИ: ПАТРУЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ ОДЕССЫ ВЕРНУЛАСЬ К СИСТЕМЕ ПОБОРОВ ГАИ 28 августа 2018 | 08:35 , Александр Берендаков распечатать [1] добавить в комментарии [1] добавить в Три года тому назад ГАИ преобразовали в патрульную полицию. На нее возлагались большие надежды. Планировалось, что раз и навсегда былое взяточничество канет в Лету. В медийном пространстве со всех сторон звучали громкие заявления политиков о светлом будущем для новых патрульных полицейских. Спустя три года наступили суровые будни и, как в сказке про Золушку, шесть прекрасных коней снова стали мышами, а кучер - крысой. Точно так же вся коррупционная машина времен толстопузых гаишников возобновила свою работу в Одессе.

Не остановило злокачественные процессы в новой полиции и назначение год тому назад, в августе 2017-го, начальником управления патрульной полиции в Одесской области Юрия Рыбака - сына Героя Украины Владимира Рыбака. Отец Юрия был убит боевиками в Горловке за попытку сорвать флаг ДНР со стены здания городского совета в апреле 2014 года. Одесским патрульным окончательно насадили жесткую систему «отстегивания» за каждое дежурство в черную кассу ведомства. Тех, кто не способны выполнять «план» или вообще отказываются сдавать установленную таксу руководству батальона, выживают из рядов патрульных, создавая невыносимые условия службы. Следствием коррупционной селекции среди копов стал постоянный дефицит кадров и игнорирование бытовых вызовов в угоду «хлебным». Спешить на вызов, чтобы усмирять каких-то дебоширов, с которых ничего не возьмешь, нет смысла. Выгоднее билетить водителей за нарушения правил ПДД. О начальнике одесских патрульных Детальная биография Юрия Рыбака в открытых источниках отсутствует. Известно, что он восемь лет прослужил милиционером в Донецке. В 2013 году занимал должность юрисконсульта группы юридического обеспечения специального органа дорожно-патрульной службы особого назначения при МВД Украины, известного как спецподразделение ГАИ «Кобра». В 2015 году служил инспектором отдела мониторинга и анализа управления патрульной полиции Киева. В августе 2017 года был назначен начальником управления патрульной полиции в Одесской области. На тот момент Юрий Рыбак уже был замначальника отдела мониторинга и анализа управления патрульной полиции Киева. Способы заработка Теневой доход одесских патрульных такой же, как и когда-то был у инспекторов ГАИ. Это – получение взяток во время патрулирования и несения службы на стационарных постах, а также эвакуация неправильно припаркованных машин. Обособленным направлением является отдел безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Одесской области. В сферу этого подразделения патрульных полицейских входят такие лакомые «темы», как централизованные поборы с маршруток и взятки за перевозку крупногабаритного груза. Стационарный пост на Киевской трассе Расположен он возле села Дачное на Киевской трассе. Ежедневно через этот пост проходят свыше 500 грузовых автомобилей, а в сезон сбора урожая - около 1 000. Практически все передвигаются с перегрузом. Такса за превышение нормы веса составляет 600 гривен за одну машину. Поскольку весовой комплекс установлен Службой автомобильных дорог Одесской области (САД), а взвешиванием грузовых машин занимается Укртрансбезпека, то 600 гривен распределяются по 200 гривен между патрульной полицией, Укртрансбезпекой и САДом. Помимо этого, смена из четырех патрульных полицейских на посту возле села Дачное сдает в общак порядка 100 долларов США. Конечно же, такое рентабельное место не могло остаться без пристального внимания «неподкупных» общественных организаций. Какое-то время на посту присутствовали общественные организации «Евросила» и «Сокол». На момент написания статьи следить за коррупцией остался «Сокол». Периодически там появляется «Дорожный контроль». Но ушлым копам удается и при них брать взятки. Взятки за нарушения ПДД За вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения придется заплатить от $100 до $500. Однако если необходимой суммы с собой не имеется, то патрульные будут довольствоваться тем, что есть у водителя. Вполне реально и за $60 откупиться от штрафа в 10 200 грн. и конфискации водительского удостоверения сроком на один год. За машину среднего ценового диапазона с перебитыми номерами кузова или «на подвесах» (прикреплены госномера с другого похожего автомобиля. - Прим.) платится от $ 1000 и выше в зависимости от ее стоимости. Владельцы дешевых автомобилей решают вопрос на месте по выгодной им цене. Проезд на красный свет или «под кирпич», поворот не из того ряда оплачивается в карман полицейских по договорной цене. Как правило, половина от суммы штрафа. Также патрульные полицейские периодически отрабатывают водителей-иностранцев возле рынка «7 км». Машину копов можно встретить возле автозаправочной станции «Сокар» на подъезде к рынку. Патрульные якобы проверяют законность пребывания иностранных граждан на территории Украины. Если же у предпринимателя из Китая или Вьетнама все документы в порядке и он отказывается заплатить мзду, его наказывают за это. Иностранца задерживают и доставляют в Овидиопольский отдел полиции для установления личности, что не несет для него никаких последствий, кроме потери времени. На этом же месте чаще всего промышляют подобным рэкетом полицейские из Овидиопольского отдела полиции, входящие в состав групп быстрого реагирования. Эвакуация машин Ежедневно на борьбу с припаркованными в неустановленном месте машинами выделяется четыре экипажа по два полицейских. За день они обязаны произвести эвакуацию не менее 40 машин. Постановка четкого плана перед патрульными объясняется тем фактом, что штрафплощадки, как и эвакуаторы, принадлежат частным предпринимателям. За обеспечение гарантированного заработка бизнес перед полицией в долгу не остается. По этой причине тариф за содержание машины на штрафплощадке значительно завышен, о чем, в частности, писала полицейская-блогер Зоя Мельник. Патрульные полицейские могут и не эвакуировать машину. Бывшие копы говорят, что, как правило, можно договориться на месте и сэкономить немало денег на штрафплощадке и эвакуаторе. Отдел безопасности дорожного движения Работать в отделе безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Одесской области не только престижно, но и удобно. Главное условие в месяц - сдавать в общак $500 с человека. Взамен полицейскому выдают ключи от машины и… делай, что хочешь – график свободный. Во-первых, отдел безопасности дорожного движения (далее – ОБДД) занимается обилечиванием маршруток - как городских, так и областных. Как рассказывают водители городского общественного транспорта, собирает средства с маршруток инспектор отдела безопасности дорожного движения Василий Охотский – многолетний сотрудник ГАИ и управления безопасности дорожного движения, еще в те времена, когда оно было в составе МВД, а не частью патрульной полиции. Как видим, особо ценные кадры смогли остаться на службе вопреки полицейской реформе и переаттестации. Бывшие сотрудники патрульной полиции называют Василия Охотского вторым кошельком начальника патрульной полиции в Одесской области Юрия Рыбака после его первого заместителя Дмитриенко. Во-вторых, ОБДД оформляет разрешения на перевозку крупногабаритного груза. Получить в официальном порядке такое разрешение очень затруднительно, поэтому, когда, например, необходимо перевезти асфальтоукладчик или комбайн, то мало кто обращается в ОБДД. Передать взятку инспектору на трассе будет и дешевле, и быстрее. Иногда к Василию Охотскому напрямую обращаются, чтобы он за определенную сумму денег обеспечил сопровождение патрульной машиной перевозку крупногабаритного груза. В-третьих, ОБДД собирает деньги с торговцев рынка "Привоз", которые паркуют свои машины для торговли с колес на проезжей части. Копы из ОБДД сами задокументировали свою неправомерную деятельность, пригласив на один из показных рейдов журналистов издания «Медиа-информ». В репортаже рассказывается, что за торговлю на дороге было составлено 15 административных протоколов, но в конце журналист подчеркивает, что, несмотря на рейд под руководством полицейского Василия Охотского, грузовики с фруктами и овощами так и остались стоять на своих местах. Коррупционная вертикаль Патрульная полиция Одессы состоит из четырех батальонов, а каждый батальон, в свою очередь, состоит из четырех рот. Дежурят полицейские по системе «два через два»: два дня на смене - два дома, потом две ночи подряд дежурят и опять два дня отдыха. На первый взгляд график достаточно удобный, однако в сочетании с ночными сменами он не такой уж легкий. Далеко не все способны работать в таком режиме. Согласно штату, в каждой роте должно быть порядка 40-45 человек, а в каждом батальоне около 160-180 человек. Фактически состав патрульной полиции Одессы в два раза меньше – вместо свыше 400 человек порядок на улицах и дорогах Одесской области обеспечивают примерно 200 патрульных, но это в целом, а в одну смену порядок на улицах города обеспечивает 100-120 человек. Кадровый голод в патрульной полиции Одессы был и до назначения Юрия Рыбака ее начальником. Уволившиеся полицейские главной причиной своего ухода называют коррупцию и постоянное давления со стороны руководства. Батальон патрульной полиции Одесса - это как отдельная семья. Правила поведения и ставки поборов могут отличаться. Каждый командир по-разному относится к невыполнению плана по сбору взяток: кто-то сразу начинает «давить» человека, а кто-то дает возможность наверстать. Некоторые при проверке киевским руководством или внутренней безопасностью дают команду патрульным «не брать взятки», а некоторых это не волнует, мол, ваши проблемы. Ниже приводим ставки поборов с каждого экипажа (могут изменяться). В первом батальоне (комбат Виктор Пашко) собирают по 1000 гривен. Во втором батальоне (комбат Браславский) - по 500 грн за смену. Третий батальон (комбат Дмитрий Лапин) – по 300 грн за смену. При этом даже внутри одного батальона может действовать сетка тарифов. Например, в четвертом батальоне комбат Иван Митькин и его заместитель Александр Димитрищук собирают с каждой роты в месяц по $500. Командиры рот «раскидывают» эту сумму на экипажи. Проблема по нехватке собранных средств ложится всецело на плечи командиров рот. В связи с этим в первую очередь охотятся за пьяными водителями, а драгер находится только у командира роты. Он приезжает на место остановки такого водителя и сам решает «вопрос». В то же время для экипажа, который направляют сугубо для борьбы с нарушения ПДД (экипаж ОБР), Димитрищук ставит планку в 800 гривен. Об Александре стоит рассказать более подробно. Он представляет собой яркую демонстрацию того, из-за чего в патрульной полиции Одессы происходит беспрестанная текучка кадров. Любой, кто не «заносит» сколько полагается, становится жертвой Димитрищука. Унижение и создание невыносимых условий службы – средства, которые помогают ему выжить нормальных копов. Люди увольняются, так как не готовы «душить» водителей, чтоб получить взятку ради выполнения коррупционного плана. - Я не мог быть беспредельщиком и, образно говоря, выкручивать людям руки. Если человек сам просится решить вопрос, то это другой разговор. А Димитрищука это не волнует. Как он любит говорить – "ваши проблемы", - рассказал один из бывших коллег Димитрищука. Со всех батальонов на дорожную полицию выделяют шесть экипажей. Больше всего на Киевскую трассу – четыре, на Одесса-Рени и Одесса-Коблево - по одному. Они тоже обязаны сдавать по 500 гривен с экипажа. В курортный поселок Затока от управления выделяется четыре экипажа. Для них план составляет $1500 в месяц с экипажа. В Затоке, как рассказывают, работу по своему темпу можно назвать сумасшедшей, но зато и заработок отличный. Есть в патрульной полиции и специальный отдел по розыску скрывшихся с места ДТП водителей. Каждый батальон выделяет по одному экипажу для этого отдела. Несмотря на то, что порой они действительно ездят по больницам и опрашивают пострадавших, ищут убежавших водителей, с них требует сдавать начальнику отдела Вячеславу Ильину по 800 гривен с экипажа. То есть помимо выполнения своих основных функций, патрульные должны во что бы то ни стало «настругать» денежку для руководства. Не патрульных, а рэкетиров - вот что из них делают. Деньги комбатам или их замам передаются через командиров рот или через доверенных лиц. Далее собранные средства вверх по вертикали попадают к замначальника управления патрульной полиции в Одесской области Евгению Дмитриенко. Бывшие копы называют его главным «кошельком» Юрия Рыбака. Есть полицейские, которые обходятся без услуг Дмитриенко и самостоятельно заносят Рыбаку деньги, так как он им доверяет. Гонения и коммерциализация службы Как уже было сказано выше, сотрудники патрульной полиции Одессы, которые не справляются с поставленной задачей по сбору взяток или отказываются от участия в этом, попадают под внутренний «террор». «Раскольникам» могут выдать машину с неработающим проблесковым маячком или отправить в пеший патруль. Строптивый экипаж разделяют, дабы растворить его в других «правильных» экипажах. Внутри одесской патрульной полиции царит настоящий дикий капитализм. Чтобы уйти в отпуск, кадровый отдел требует взятку. При поступлении любой, даже необоснованной жалобы на полицейского, мониторинговый отдел полиции может ее быстро закрыть за «магарыч». Быть уверенным в своей правоте не самое верное решение. Результаты служебного расследования могут быть противоположными реальным обстоятельствам. Поэтому лучше заплатить мониторинговому отделу. По поводу разбитых «Приусов». Патрульных вынуждают ремонтировать их за свой счет. Служебные машины не застрахованы государством на случай аварии по вине патрульных полицейских. При небольшом ДТП патрульный по согласованию с руководством батальона тайком отвозит машину на «правильное» СТО без официального оформления дорожно-транспортного происшествия, где он за свои деньги делает ремонт. Масштабная авария может стать не по карману копу, поэтому «Тойоту Приус» попросту не ремонтируют. Тогда управление патрульной полиции обращается в суд и просит взыскать со своего инспектора ущерб, который может достигать 185 000 гривен, как в данном случае. То, что управление патрульной полиции в Одесской области скрывает факт ДТП по вине своих сотрудников, подтверждается материалами уголовного производства # 42017160000000778 от 13.06.2017, расследуемого прокуратурой Одесской области. Возмущение вызывает то, что прокуратура усмотрела состав преступления в нанесении ущерба государству именно патрульными полицейскими. То есть прокуратура считает нормальным взыскивать с зарплаты полицейских ущерб за разбитые иномарки. Разве это справедливо? А государству в лице руководства Национальной полиции трудно выделить деньги на страховку служебных машин? Как тогда полицейские могут участвовать в погоне и блокировать служебным автомобилем транспорт нарушителя? Это ведь неизбежно приведет к повреждениям машины. От автора Цель этой статьи - прежде всего, показать изнутри, что настоящей реформы ГАИ, впрочем как и всего МВД, не произошло. Я не считаю одесскую патрульную полицию эпицентром коррупции всей полиции. Она – часть системы, построенной «на голоде» своих сотрудников. Уверен, что примерно такая же ситуация во многих областях Украины и во всех подразделениях Нацполиции. Недаром же за три года количество обысков выросло вдвое, а раскрываемость преступлений в это же время упала с 45,9% до 42,1%, хотя рост обысков должен был дать повышение уровня раскрываемости. Причина взяточничества украинских патрульных полицейских кроется в небольшой зарплате - на 10 тысяч гривен в крупных городах полноценно жить невозможно. О недостаточном финансировании копов и постановке руководством всяких планов, мешающих полноценно выполнять возложенные на них обязанности, недавно написал в Facebook действующий сотрудник патрульной полиции Киева Anton Nantes. Его пост набрал свыше тысячи репостов. Национальная полиция могла бы компенсировать небольшую зарплату своих сотрудников путем предоставлением жилья, но и этого не происходит. Исходя из официального ответа Нацполиции, опубликованного мною в статье ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ КОРРУПЦИОНЕРОМ,в течение ‎2016-2017 годов из ста тысяч сотрудников Нацполиции квартиры получили только четверо полицейских! Поэтому лично я считаю, что в коррупции виноваты все: Нацполиция, Кабмин, Верховная Рада и остальные граждане Украины, которые не потребовали от чиновников и депутатов обеспечить полицейских достойным уровнем жизни. Да и самих себя тоже. Резонанс



Ничего удивительного! В других областных центрах продают чашку кофе, которую нужно купить в определенном месте, за 350 - 400 грн. Помимо того, полицаи занимаются разводнякми, о которых бывшие ГАИшники даже не догадывались... Здесь писать - не переписать. Комментировать статью Автор * : Текст * :

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