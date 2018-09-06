Футуролог Игорь Бестужев-Лада: Западный мир (включая Россию) умрёт как Древний Рим 06 сентября 2018 | 14:54 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Запад не успеет победить Россию, так как оба этих мира Глобального Севера падут под натиском Глобального Юга. Сценарий будет похож на падение Древнего Рима. Свой вклад внесёт и ухудшение качества людей: малодетные семьи выхаживают любого ребёнка, и сегодня относительно здоровых в Первом мире не более 25%; каждое вырождающееся поколение хуже предыдущего. Но города Первого мира, заполненные "варварами с Юга", вскоре станут и для них погибелью. Таким видел мир к середине XXI века футуролог Игорь Бестужев-Лада.



Игорь Васильевич Бестужев-Лада - один из самых значительных социологов советского времени. Также Игорь Васильевич был и футурологом. Он умер в 2015 году в возрасте 88 лет. Его прогноз развития человечества в первой половине XXI века был дан им в 2007 году в статье "Глобальный технологический прогноз на XXI век" (журнал "Социологические исследования", № 4, 2007). Мы приводим отрывок из этой работы Игоря Бестужева-Лады.



Европоцентричный мир заканчивается



"В первой половине ХХ века глобальной ключевой проблемой была победа в надвигающейся и разражающейся мировой войне - Первой или Второй, безразлично. Во второй половине того же века такой проблемой стала победа в "Холодной войне" (она же - гонка вооружений СССР-США), которая на поверку оказалась, по сути, Третьей мировой войной, включавшей множество вполне "горячих" малых войн, с числом жертв, сопоставимых, по меньшей мере, с Первой мировой войной, и с аналогичным конечным результатом - капитуляцией и развалом одной из империй, претендовавших на мировое господство.







(Игорь Бестужев-Лада)



Эта война официально началась в 1946 году знаменитой Фултонской речью Черчилля - реакцией на наступление СССР по всему южному фронту, от Греции и Ирана до Китая, Кореи и Вьетнама. А завершилась, как все до недавних пор полагали, крушением в 1989 году Берлинской стены и воссоединением Германии, с последовавшим в 1991 году распадом СССР. Однако стремительное расширение НАТО в 1990-х годах на восток, к границам самой России, а затем события в Югославии, Грузии, на Украине показали, что Третья мировая отнюдь не закончилась, она продолжается путём окружения и последующего расчленения поверженного противника с целью не дать ему подняться на ноги и восстановить свой военный потенциал.



Военному историку - тем более, политологу - нетрудно дать прогноз дальнейшего хода и последующего исхода продолжающейся войны: тут всего два-три наиболее вероятных и очень близких друг другу варианта. Но это - лишний труд, потому что положение быстро осложняется событиями, имеющими к Третьей мировой весьма косвенное отношение, но грозящими смешать все карты обоих противников.



Одним из таких событий является набирающее всё большие масштабы и темпы противостояние "Бедный Юг - Богатый Север», по сути Четвёртая мировая война, в которой Россия и США уже не враги, а союзники (настолько сложна в начале XXI века карта мира). Эта война началась в 1948 году в Палестине между арабами и евреями. За ней последовало ещё несколько арабо-израильских войн, затем война перекинулась в Ливан, а оттуда - на Балканы (в Косово и Македонию), наконец, вспыхнула в Афганистане и Ираке. Чечня в мировых масштабах - лишь второстепенный театр военных действий в этой войне, но для России он вчера и сегодня первостепенный.



Причины и логику этой войны невозможно понять, если не знать, что за исламскими моджахедами стоит почти миллиардная армия безработных в странах Азии, Африки, Латинской Америки (каждый третий из трудоспособных). Так было веками, но отцы и деды сегодняшних безработных мирились со своим положением, как безысходным. Их дети и внуки, получившие по меньшей мере начальное образование, в отличие от своих предков, знают, что на этой планете есть иной мир, куда рвутся всеми правдами и неправдами. Конечно, сотни миллионов рвутся лишь мысленно. Но десятки миллионов предпринимают для этого титанические усилия. И миллионам удаётся переселиться в "иной мир". А тысячи составляют армию боевиков, ужасающих Запад своим "международным терроризмом".







С другой стороны, на Западе (включая на сей раз и Россию) мы видим явные признаки деградации, разложения умирающего общества заживо. Тут полная историческая аналогия с Древним Римом. И. видимо, тот же конец. И для побеждённых, и для победителей в Третьей мировой.



Развитое человечество обречено на вымирание



Столетие назад, не говоря уже о временах более отдалённых, привычный нам сегодня городской образ жизни вел лишь 1% землян - жители центра крупного города. Все остальные - и на селе, и в малых городах, а также по окраинам крупных - вели прямо противоположный сельский образ жизни. Помимо прочего, он предполагает массовое распространение многодетных семей по десятку-другому детей в большинстве из них. Правда, и детская смертность была очень высока, но в конечном счёте, в среднем, каждых двух родителей в следующем поколении сменяло трое, а то и четверо новых Это означало бы удвоение населения каждые 20-30 лет, если бы постоянные ужасные коррективы не вносили войны, голод, эпидемии. И всё же неуклонный рост населения почти всюду наблюдался веками.



В ХХ веке, особенно во второй половине его, в этом эволюционном процессе произошли революционные сдвиги. Наука - прежде всего, медицина с ее санитарией и гигиеной - в несколько раз снизили детскую смертность. И там, где сохранился сельский образ жизни с его массовыми многодетными семьями, рост населения пошёл нарастающими масштабами и темпами. За столетие число землян возросло вчетверо - с полутора до шести миллиардов. В ближайшие два-три десятка лет к ним прибавятся ещё по меньшей мере два миллиарда. Продолжая эту тенденцию в будущее, можно предсказать к середине ХХI века десяток миллиардов, а во второй половине его — и все двенадцать. Именно этим и занимались демографы почти до самого конца ХХ века. Но в последние годы появились данные, которые напрочь перечеркнули такие прогнозы.



Заметим, что восемь и тем более десять-двенадцать миллиардов означают лавину сложнейших глобальных проблем. Вообще-то эти миллиарды должны были вымереть от голода ещё в третьей четверти ХХ века. Но на помощь пришла всё та же наука - в данном случае, агрономия - которая в 1960-х годах произвела в мировом сельском хозяйстве "зелёную революцию", упятерив-ушестерив урожаи практически везде (кроме, конечно, СССР - но это уже по политическим причинам).

Однако к XXI веку потенциал "зелёной революции" почти исчерпан, и дюжину миллиардов она вряд ли прокормит.







И вот несколько лет назад демографы сделали открытие - пожалуй, самое значительное научное открытие ХХ века - что при переходе от сельского к городскому образу жизни (а это касается сегодня миллиардов землян) человек теряет потребность в семье и детях, подрубая тем самым сук, на котором 40000 лет сидело человечество. В это глобальное самоубийство трудно было поверить, и поэтому прошли годы мучительных сомнений, проверок и перепроверок открытого, прежде чем анализ, диагноз и прогноз подтвердил: да, переходом к городскому образу жизни человечество само себя приговорило к мучительной смертной казни. Так что к концу XXI века не будет не только дюжины миллиардов, но, наоборот, как в сегодняшней России, начнется по нарастающей вырождение и вымирание мирового населения, вплоть до нуля в следующем столетии.



Для того, чтобы двух родителей, в среднем, сменяли хотя бы два новых, необходимо трудиться, отдыхать, вообще жить вместе с детьми (что и имеет место в настоящей деревне). Только в этом случае ребёнок станет первым помощником родителя, подросток - прямо-таки заместителем родителя, а вышедшая замуж или соответственно женатая молодежь образует исчезающую в городе родню — самый надёжный оплот в жизни а под старость - "живую пенсию" (за неимением никакой другой).



В городе такая жизнь невозможна, поэтому ребенок становится обузой, подросток - непонятным зверем, молодёжь начинает жить своей жизнью, чуждаой родителям, а пенсия есть и без детей, что является трагической ошибкой. Как следствие, молодёжь на третьем десятке лет жизни не спешит обзаводиться семьёй и детьми, довольствуется простым сожительством (конкубинатом). А ближе к тридцати, в страхе перед одиночеством, появляется и семья, и ребёнок. Но только семья всё чаще бездетная, а в массе своей - однодетная. И начинается депопуляция. В России - со скоростью до миллиона человек в год, по нарастающей. Если бы не вмешательство иных факторов, то мы к середине XXI века докатились бы со 150 до 30 млн. миллионов, которым на наших обширных просторах не устоять перед напором растущих миллиардов с юга.



Качество человека становится всё хуже



В довершение беды, нарастает значение не только количественной, но и качественной стороны демографических процессов. При высокой детской смертности в многодетных семьях выживали только самые здоровые, которые передавали свою генетику следующим поколениям. Сегодня это для горожан неприемлемо просто психологически. Но ведь в однодетной семье может родиться и генетически ущербный ребенок. Спасённый от гибели медициной, он подрастёт, станет родителем и произведет ещё более генетически ущербное потомство. По последним оценкам, в развитых странах осталось не более 5% полностью здоровых и ещё 20% - "практически здоровых", то есть с какими-то сравнительно незначительными изъянами. Остальные 70-80% - "хроники", то есть с какими-то постоянными, серьёзными болезнями. Какое потомство дадут такие родители? Только ещё хуже - по нарастающей.







Сегодня это характерно для развитых стран мира, а завтра будет характерно для всех миллиардов, переселяющихся из деревни в город. Ибо город, как "чёрная дыра" засасывает попавших в него без остатка. Таким образом, сначала исчезнут с лица земли уже перешедшие к городскому образу жизни, а затем, спустя всего два-три поколения - несколько десятилетий - и все иные-прочие. Игорь Васильевич Бестужев-Лада - один из самых значительных социологов советского времени. Также Игорь Васильевич был и футурологом. Он умер в 2015 году в возрасте 88 лет. Его прогноз развития человечества в первой половине XXI века был дан им в 2007 году в статье "Глобальный технологический прогноз на XXI век" (журнал "Социологические исследования", № 4, 2007). Мы приводим отрывок из этой работы Игоря Бестужева-Лады."В первой половине ХХ века глобальной ключевой проблемой была победа в надвигающейся и разражающейся мировой войне - Первой или Второй, безразлично. Во второй половине того же века такой проблемой стала победа в "Холодной войне" (она же - гонка вооружений СССР-США), которая на поверку оказалась, по сути, Третьей мировой войной, включавшей множество вполне "горячих" малых войн, с числом жертв, сопоставимых, по меньшей мере, с Первой мировой войной, и с аналогичным конечным результатом - капитуляцией и развалом одной из империй, претендовавших на мировое господство.(Игорь Бестужев-Лада)Эта война официально началась в 1946 году знаменитой Фултонской речью Черчилля - реакцией на наступление СССР по всему южному фронту, от Греции и Ирана до Китая, Кореи и Вьетнама. А завершилась, как все до недавних пор полагали, крушением в 1989 году Берлинской стены и воссоединением Германии, с последовавшим в 1991 году распадом СССР. Однако стремительное расширение НАТО в 1990-х годах на восток, к границам самой России, а затем события в Югославии, Грузии, на Украине показали, что Третья мировая отнюдь не закончилась, она продолжается путём окружения и последующего расчленения поверженного противника с целью не дать ему подняться на ноги и восстановить свой военный потенциал.Военному историку - тем более, политологу - нетрудно дать прогноз дальнейшего хода и последующего исхода продолжающейся войны: тут всего два-три наиболее вероятных и очень близких друг другу варианта. Но это - лишний труд, потому что положение быстро осложняется событиями, имеющими к Третьей мировой весьма косвенное отношение, но грозящими смешать все карты обоих противников.Одним из таких событий является набирающее всё большие масштабы и темпы противостояние "Бедный Юг - Богатый Север», по сути Четвёртая мировая война, в которой Россия и США уже не враги, а союзники (настолько сложна в начале XXI века карта мира). Эта война началась в 1948 году в Палестине между арабами и евреями. За ней последовало ещё несколько арабо-израильских войн, затем война перекинулась в Ливан, а оттуда - на Балканы (в Косово и Македонию), наконец, вспыхнула в Афганистане и Ираке. Чечня в мировых масштабах - лишь второстепенный театр военных действий в этой войне, но для России он вчера и сегодня первостепенный.Причины и логику этой войны невозможно понять, если не знать, что за исламскими моджахедами стоит почти миллиардная армия безработных в странах Азии, Африки, Латинской Америки (каждый третий из трудоспособных). Так было веками, но отцы и деды сегодняшних безработных мирились со своим положением, как безысходным. Их дети и внуки, получившие по меньшей мере начальное образование, в отличие от своих предков, знают, что на этой планете есть иной мир, куда рвутся всеми правдами и неправдами. Конечно, сотни миллионов рвутся лишь мысленно. Но десятки миллионов предпринимают для этого титанические усилия. И миллионам удаётся переселиться в "иной мир". А тысячи составляют армию боевиков, ужасающих Запад своим "международным терроризмом".С другой стороны, на Западе (включая на сей раз и Россию) мы видим явные признаки деградации, разложения умирающего общества заживо. Тут полная историческая аналогия с Древним Римом. И. видимо, тот же конец. И для побеждённых, и для победителей в Третьей мировой.Столетие назад, не говоря уже о временах более отдалённых, привычный нам сегодня городской образ жизни вел лишь 1% землян - жители центра крупного города. Все остальные - и на селе, и в малых городах, а также по окраинам крупных - вели прямо противоположный сельский образ жизни. Помимо прочего, он предполагает массовое распространение многодетных семей по десятку-другому детей в большинстве из них. Правда, и детская смертность была очень высока, но в конечном счёте, в среднем, каждых двух родителей в следующем поколении сменяло трое, а то и четверо новых Это означало бы удвоение населения каждые 20-30 лет, если бы постоянные ужасные коррективы не вносили войны, голод, эпидемии. И всё же неуклонный рост населения почти всюду наблюдался веками.В ХХ веке, особенно во второй половине его, в этом эволюционном процессе произошли революционные сдвиги. Наука - прежде всего, медицина с ее санитарией и гигиеной - в несколько раз снизили детскую смертность. И там, где сохранился сельский образ жизни с его массовыми многодетными семьями, рост населения пошёл нарастающими масштабами и темпами. За столетие число землян возросло вчетверо - с полутора до шести миллиардов. В ближайшие два-три десятка лет к ним прибавятся ещё по меньшей мере два миллиарда. Продолжая эту тенденцию в будущее, можно предсказать к середине ХХI века десяток миллиардов, а во второй половине его — и все двенадцать. Именно этим и занимались демографы почти до самого конца ХХ века. Но в последние годы появились данные, которые напрочь перечеркнули такие прогнозы.Заметим, что восемь и тем более десять-двенадцать миллиардов означают лавину сложнейших глобальных проблем. Вообще-то эти миллиарды должны были вымереть от голода ещё в третьей четверти ХХ века. Но на помощь пришла всё та же наука - в данном случае, агрономия - которая в 1960-х годах произвела в мировом сельском хозяйстве "зелёную революцию", упятерив-ушестерив урожаи практически везде (кроме, конечно, СССР - но это уже по политическим причинам).Однако к XXI веку потенциал "зелёной революции" почти исчерпан, и дюжину миллиардов она вряд ли прокормит.И вот несколько лет назад демографы сделали открытие - пожалуй, самое значительное научное открытие ХХ века - что при переходе от сельского к городскому образу жизни (а это касается сегодня миллиардов землян) человек теряет потребность в семье и детях, подрубая тем самым сук, на котором 40000 лет сидело человечество. В это глобальное самоубийство трудно было поверить, и поэтому прошли годы мучительных сомнений, проверок и перепроверок открытого, прежде чем анализ, диагноз и прогноз подтвердил: да, переходом к городскому образу жизни человечество само себя приговорило к мучительной смертной казни. Так что к концу XXI века не будет не только дюжины миллиардов, но, наоборот, как в сегодняшней России, начнется по нарастающей вырождение и вымирание мирового населения, вплоть до нуля в следующем столетии.Для того, чтобы двух родителей, в среднем, сменяли хотя бы два новых, необходимо трудиться, отдыхать, вообще жить вместе с детьми (что и имеет место в настоящей деревне). Только в этом случае ребёнок станет первым помощником родителя, подросток - прямо-таки заместителем родителя, а вышедшая замуж или соответственно женатая молодежь образует исчезающую в городе родню — самый надёжный оплот в жизни а под старость - "живую пенсию" (за неимением никакой другой).В городе такая жизнь невозможна, поэтому ребенок становится обузой, подросток - непонятным зверем, молодёжь начинает жить своей жизнью, чуждаой родителям, а пенсия есть и без детей, что является трагической ошибкой. Как следствие, молодёжь на третьем десятке лет жизни не спешит обзаводиться семьёй и детьми, довольствуется простым сожительством (конкубинатом). А ближе к тридцати, в страхе перед одиночеством, появляется и семья, и ребёнок. Но только семья всё чаще бездетная, а в массе своей - однодетная. И начинается депопуляция. В России - со скоростью до миллиона человек в год, по нарастающей. Если бы не вмешательство иных факторов, то мы к середине XXI века докатились бы со 150 до 30 млн. миллионов, которым на наших обширных просторах не устоять перед напором растущих миллиардов с юга.В довершение беды, нарастает значение не только количественной, но и качественной стороны демографических процессов. При высокой детской смертности в многодетных семьях выживали только самые здоровые, которые передавали свою генетику следующим поколениям. Сегодня это для горожан неприемлемо просто психологически. Но ведь в однодетной семье может родиться и генетически ущербный ребенок. Спасённый от гибели медициной, он подрастёт, станет родителем и произведет ещё более генетически ущербное потомство. По последним оценкам, в развитых странах осталось не более 5% полностью здоровых и ещё 20% - "практически здоровых", то есть с какими-то сравнительно незначительными изъянами. Остальные 70-80% - "хроники", то есть с какими-то постоянными, серьёзными болезнями. Какое потомство дадут такие родители? Только ещё хуже - по нарастающей.Сегодня это характерно для развитых стран мира, а завтра будет характерно для всех миллиардов, переселяющихся из деревни в город. Ибо город, как "чёрная дыра" засасывает попавших в него без остатка. Таким образом, сначала исчезнут с лица земли уже перешедшие к городскому образу жизни, а затем, спустя всего два-три поколения - несколько десятилетий - и все иные-прочие. Толкователь



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