Киевской пенсионерке, подстрелившей девушку под ее окном, светит срок

14 сентября 2018 | 12:05

По согласованию Киевской местной прокуратуры № 1 следователи Голосеевского УП ГУ НП в г.Киеве сообщили о подозрении 61-летней киевлянке, которая из травматического оружия ранила 20-летнюю девушку.

Напомним, 11 сентября 2018 года, находясь в собственной квартире на ул. Большая Васильковская в Голосеевском районе столицы, 61-летняя киевлянка из окна своей квартиры из пневматической винтовки выстрелила в 20-летнюю девушку, которая со своим знакомым отдыхала на скамейке во дворе дома.

В результате противоправных действий потерпевшая получила ранение правого плеча и был госпитализирована в больницу.

За совершенное подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, суд взял под стражу 68-летнего мужчину, который стрелял по детям в Николаевской области.