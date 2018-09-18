Борьба с коррупцией в Корее. Опыт Samsung

Краткая справка: чеболь — южнокорейская форма финансово-промышленных групп. Это конгломерат, представляющий собой группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определённых семей и под единым административным и финансовым контролем. Основные характерные черты чеболей — это то, что данными компаниями управляет основной держатель акций и его семья, а также то, что чеболь объединяет единой организационной структурой конгломераты предприятий различной отраслевой направленности. Чеболи существуют при поддержке правительства страны, которое обеспечивает им защиту и ряд привилегий. Все высшие посты в компании занимают либо родственники владельца, либо его близкие друзья, и таким образом осуществляется жёсткий контроль над всем чеболем. Как мы видим, это до боли похоже на отечественные олигархические ФПГ.

Как уже говорилось выше, крупнейшим чеболем является Samsung, внутри которого безусловным флагманом является Samsung Electronics, чьи смартфоны и полупроводники — главный источник прибыли для группы. Неудивительно, что львиная доля заявленных на ближайшие три года инвестиций Samsung будет вложена именно в это направление — прежде всего, в производство чипов. Впрочем такие перспективные направления как искусственный интеллект и биотехнологии тоже получат в рамках конгломерата достойное финансирование — порядка 25 млрд долларов до 2022 года.

Уже заявлено, что инвестиции Samsung создадут непосредственно в группе 40 тыс новых рабочих мест в течение следующих трех лет, а в масштабах всей национальной экономики — 700 тыс. Это явно ответ крупнейшего чеболя на призыв избранного год назад президентом Южной Кореи Мун Чже Ина (Moon Jae-in) к бизнесу страны стимулировать рост и создать более справедливое общество. Цель корейского правительства на этот год — создать в масштабах экономики 180 тыс новых рабочих мест.

Наблюдатели сомневаются, что заявленные Samsung планы будут реализованы честно и в полном объеме. Например, рост штата собственных сотрудников крупнейший корейский чеболь частично сымитирует за счет поглощения субподрядчиков. Тем не менее, очевидно, что часть обещаний владельцам Samsung под неусыпным государственным контролем придется выполнить и это будет иметь определенный эффект в масштабах всей национальной экономики.

Тем более, что причина неожиданной щедрости Ли Джей Йонга и его семьи довольно банальна. Год назад он получил тюремный срок за 25 млн долларов взятки предыдущему президенту страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye). Ей, в свою очередь, в марте 2017 года был объявлен импичмент, она получила 24 года тюрьмы и штраф в размере более 17 млн долларов.

Уже после избрания нового президента в феврале тюремный срок для лидера Samsung был приостановлен. В июле ему даже разрешили выезжать из страны — вместе с Мун Чже Ином он принял участие в церемонии открытия новой фабрики мобильных телефонов в Индии. Это, кстати, было первое появление Ли Джей Йонга на публике после его освобождения из тюрьмы.

И вот давайте представим на минуту, что в 2014 году новая власть дала срок Ринату Ахметову за финансирование Виктора Януковича… Да, это была бы совсем другая страна. Не ровня сегодняшней Украине.

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