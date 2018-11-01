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Розенблат объяснил, кого НАБУ могло прослушивать в синагоге
01 ноября 2018 | 14:52
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Национальное антикоррупционное бюро Украины могло установить прослушивающие устройства в центральной Синагоге Киева, в частности, из-за народного депутата Георгия Логвинского и других состоятельных украинцев, чиновников, посещающих синагогу. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНН высказал народный депутат Борислав Розенблат.
"Я узнал об этом (о попытке установить прослушивание НАБУ в синагоге в Киеве - ред.) из СМИ. Сейчас я знаю, что этим вопросом занимаются не только украинские, но и израильские спецслужбы. Потому что это новость из разряда необычных. Я думаю, что это является свидетельством того, что НАБУ работает в незаконном и не правовом поле в нашей стране. Если действительно уже устанавливают в синагогах прослушивающие устройства, плюс еще в церквях, то тайна исповеди уже отсутствует", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, может ли быть такое вероятное установление "прослушки" связанным с фигурантами уголовных производств, которые ходят в киевскую синагогу, Розенблат сказал: "Да. Я думаю, что это связано, прежде всего, с Георгием Логвинским, связано с другими состоятельными украинскими людьми, чиновниками, которые приходят иногда в синагогу".
"Я хотел отметить, что впереди будут праздники важные иудейские. Я думаю, что это в принципе готовилось, много разных людей придут. Обязательно придут и депутаты Верховной Рады, и чиновники. Я думаю, что это просто готовилось, потому что будет много между собой разговоров. Я считаю, что это уже предел", - добавил нардеп.
Как сообщал УНН, о прослушивании центральной синагоги столицы заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман. В своем открытом обращении он обвинил в незаконном прослушивании НАБУ. В свою очередь НАБУ распространило информацию, что не имеет отношения к этому.
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