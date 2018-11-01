ТЕМА

Розенблат объяснил, кого НАБУ могло прослушивать в синагоге

01 ноября 2018 | 14:52

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Национальное антикоррупционное бюро Украины могло установить прослушивающие устройства в центральной Синагоге Киева, в частности, из-за народного депутата Георгия Логвинского и других состоятельных украинцев, чиновников, посещающих синагогу. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНН высказал народный депутат Борислав Розенблат.


"Я узнал об этом (о попытке установить прослушивание НАБУ в синагоге в Киеве - ред.) из СМИ. Сейчас я знаю, что этим вопросом занимаются не только украинские, но и израильские спецслужбы. Потому что это новость из разряда необычных. Я думаю, что это является свидетельством того, что НАБУ работает в незаконном и не правовом поле в нашей стране. Если действительно уже устанавливают в синагогах прослушивающие устройства, плюс еще в церквях, то тайна исповеди уже отсутствует", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть такое вероятное установление "прослушки" связанным с фигурантами уголовных производств, которые ходят в киевскую синагогу, Розенблат сказал: "Да. Я думаю, что это связано, прежде всего, с Георгием Логвинским, связано с другими состоятельными украинскими людьми, чиновниками, которые приходят иногда в синагогу".

"Я хотел отметить, что впереди будут праздники важные иудейские. Я думаю, что это в принципе готовилось, много разных людей придут. Обязательно придут и депутаты Верховной Рады, и чиновники. Я думаю, что это просто готовилось, потому что будет много между собой разговоров. Я считаю, что это уже предел", - добавил нардеп.

Как сообщал УНН, о прослушивании центральной синагоги столицы заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман. В своем открытом обращении он обвинил в незаконном прослушивании НАБУ. В свою очередь НАБУ распространило информацию, что не имеет отношения к этому.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100