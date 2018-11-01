Розенблат объяснил, кого НАБУ могло прослушивать в синагоге

Отвечая на вопрос о том, может ли быть такое вероятное установление "прослушки" связанным с фигурантами уголовных производств, которые ходят в киевскую синагогу, Розенблат сказал: "Да. Я думаю, что это связано, прежде всего, с Георгием Логвинским, связано с другими состоятельными украинскими людьми, чиновниками, которые приходят иногда в синагогу".

"Я хотел отметить, что впереди будут праздники важные иудейские. Я думаю, что это в принципе готовилось, много разных людей придут. Обязательно придут и депутаты Верховной Рады, и чиновники. Я думаю, что это просто готовилось, потому что будет много между собой разговоров. Я считаю, что это уже предел", - добавил нардеп.

Как сообщал УНН, о прослушивании центральной синагоги столицы заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман. В своем открытом обращении он обвинил в незаконном прослушивании НАБУ. В свою очередь НАБУ распространило информацию, что не имеет отношения к этому.