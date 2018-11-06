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Одеський догхантер потрапив в СІЗО без права застави

06 ноября 2018 | 08:08

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5 листопада у Київському районному суді м. Одеси суд обрав запобіжний захід догхантеру Максиму Литвину. Про це повідомляє кореспондент УНН.


37-річного чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами (частина 3 статті 299 Кримінального кодексу України).

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, що за версією слідства, протягом декількох місяців 2018 року співмешканка обвинуваченого через соціальну мережу Facebook брала до свого дому кошенят, які знаходились під піклуванням волонтерів.

Однак, отримавши  тварин, чоловік не надавав їм відповідних умов для проживання.

Навпаки, обвинувачений, отримуючи хворобливе самозадоволення, завдавав їм біль, страждання шляхом нанесення ударів, заподіяння ушкоджень та піддаючи їх впливу термічних факторів.



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