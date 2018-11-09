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Трехкратного олимпийского чемпиона посадили за изнасилование 12-летнего ребенка

09 ноября 2018 | 10:36

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Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Савон был отправлен в тюрьму за изнасилование несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gatopardo.


Власти Кубы скрывали эту информацию, но известный кубинский журналист Абрахам Хименес Эноа подтвердил заточение боксера в статье издания Gatopardo. Савон находится за решеткой с 30 сентября после того, как семья несовершеннолетнего сообщила об инциденте полиции.

“Савона обвиняют в изнасиловании ребенка 12 лет. От семьи, что обвинила боксера, и по комментариями полученным из тюрьмы известно, что это был не единственный раз, когда боксер совершал подобное. Если это был не первый случай, когда бывший боксер напал и изнасиловал несовершеннолетнего, то очевидно, что трехкратный олимпийский чемпион является педофилом”, — сообщает издание.

Справка: Феликс Савон родился 22 сентября 1967 г. (51 год). Является одним из самых успешных боксеров-любителей всех времен. Он выиграл три золотые медали для своей страны Кубы на Олимпийских играх (Барселона 1992 года, Атлант 1996 и Сидней 2000). Он также выиграл шесть мировых титулов, благодаря которым он является одним из самых успешных боксеров-любителей всех времен.

Как сообщало УНН, Броварской горрайонный суд Киевской области освободил под залог в более чем 140 тыс. грн одного из двух подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки.

 УНН


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