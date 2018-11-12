Тюрьма №1: как убегали из Лукьяновского СИЗО

Как бегали из Лукьяновки

Окруженная по всему периметру мощным забором, "Лукьяновка" выглядит хорошо защищенной. Но первыми доказали обратное в 1878 трое революционеров-народников: Лев Дейч, Иван Бохановский и Яков Стефанович. Выбраться из застенков им помог соратник Михаил Фроленко, который специально устроился в тюрьму надзирателем.

В 1902 году дерзкий побег осуществили 11 сотрудников газеты "Искра", среди которых были известные деятели социал-демократического движения Николай Бауман, Максим Литвинов, Осип Пятницкий. Из простыней они скрутили лестницы, запаслись крюком, чтобы накинуть его на стены. А охрану попросту напоили водкой, сдобрив ее хорошей порцией снотворного. Сонных жандармов связали.

Самый массовый побег случился в конце января 1918 года, когда Киев был в руках Центральной Рады. Подступившие к городу большевистские войска начали обстреливать его из дальнобойных орудий. Немногочисленные охранники тюрьмы, услышав вой снарядов и грохот разрывов, попрятались по подвалам, плотно закрыв за собой двери. "Население" Лукьяновского комплекса в количестве 1200 человек сразу же этим воспользовалось, и тюремные стены опустели.

Как лезвием пилили решетки

Советская эпоха знает два удачных побега от "деда Лукьяна", как называют в народе столичное СИЗО. И оба отличаются изобретательностью, выдержкой и, можно сказать, трудолюбием. В мае в 1972 года отсюда ушел Владимир Никуличев по прозвищу Пуля, имевший большой авторитет в уголовном мире. Отхватив за хулиганку очередной срок, Никуличев получил с воли хитро спрятанное в передаче бритвенное лезвие. И при поддержке друзей по камере тихонько ночами пилил им решетки на окнах камеры. Днем они выглядели как целые, поэтому охрана ничего не заподозрила. Когда была проделана достаточная работа, решетку отогнули, Никуличев выбрался на крышу корпуса, оттуда перебрался на административное здание и таким образом покинул территорию СИЗО. Правда поймали беглеца довольно скоро, в том же году, а в 1973-м осудили за кражу, грабеж и побег к 15 годам лишения свободы.

Через шесть лет после Пули, в 1978 году, обвести вокруг пальца охрану СИЗО удалось его коллеге по криминальному цеху Константину Прокопову по кличке Кот. Отбывая срок за кражи в Березанской колонии, Прокопов положил глаз на чужую жену, которую увидел, когда был на свидании с мамой. Поссорившись с законным мужем красавицы, Кот в цехе пырнул беднягу заточкой. И был переправлен из зоны в СИЗО для следственных действий по новому уголовному делу.

Способ, который придумал Кот, чтобы вырваться на волю, оказался довольно хитроумным. Несколько дней во время прогулки, улучив момент, когда выводят других арестантов, рецидивист, встав на плечи сокамернику, выкручивал звенья из панцирной сетки, которая накрывает прогулочный дворик. А чтобы она не проседала, металл связывали обычными нитками.

В проделанный лаз Прокопов вылез во время вечерней прогулки, когда было еще светло и на вышке не выставили вооруженную охрану. Перебрался через двойной забор, дошел до здания штаба и выбрался в неохраняемый хоздвор по проволочным заграждениям, а оттуда покинул тюрьму через ворота. На улице заскочил в автобус с рабочими, чьи спецовки походили на тюремную робу.

Искали Прокопова два дня, пока не вышли на его приятеля, который подсказал верный адресок. Задержали хитрого Кота на Трухановом острове - на спортивной базе, когда тот резался в карты с тренерами детских юношеских школ.

Как бежали из Лукьяновского сизо: наше время

В мае 2012 года от "деда Лукьяна" ушел 33-летний Виталий Кузьменко, осужденный на три года за воровство отопительных батарей. В изолятор попал по глупости - получил условный срок и забывал отмечаться. На территории хозблока Кузьменко нашел валявшиеся без присмотра веревку, лестницу и таким образом преодолел тюремные заграждения. Сигнализация не сработала.

Задержали мужика в его родном селе, куда он шел, чтобы повидать жену и дочку, за которыми якобы сильно соскучился. Правда, едва заглянув в родной дом, Кузьменко отправился с братьями на озеро - пьянствовать.

Раньше с Лукьяновской тюрьмой даже открытки делали. Фото kp.ua

А в апреле прошлого года на уши следственный изолятор поставил 20-летний Руслан Пыжов, которому захотелось отметить на свободе день рождения. Согласно официальной версии, он посулил 500 гривен инспектору за то, чтобы тот открыл ему ворота. Отдать собирался, когда вернется, погуляв сутки на воле. Вот такая цена неприступным стенам "Лукьяновки"!

Неудачники Донжуан и Икар

За годы независимости Украины было совершено несколько неудачных попыток побега. В 2004 году двое убийц, которых осудили пожизненно, устроили в изоляторе настоящую пальбу. Один из заговорщиков сумел влюбить в себя двух женщин сразу - барышню из Черниговской области и работницу СИЗО (между прочим, замужнюю), которая разносила по камерам почту. Первая передала в "Лукьяновку" разобранный пистолет ТТ, патроны к нему и нож. Вторая вручила посылку "суженому", который задурил ей голову сладкими мечтами о больших деньгах и новой жизни.

Нападение спланировали, когда конвоир и кинолог с собакой пришли проводить в камере проверку. Оглушив сотрудников СИЗО матрасами, в них несколько раз выстрелили. Раненого в ногу конвоира взяли в заложники, но запутались на территории СИЗО и зашли в тупик.

В 2009 году один из арестантов, которому тоже нечего было терять, во время прогулки сумел перемахнуть через тюремную стену. Раненый конвоиром, он продолжал бежать, но был задержан сотрудником автобазы милиции Киевской области.

А еще среди сидельцев ходит легенда об Икаре - заключенном, который смастерил из простыней и щепок подобие крыльев и пытался сигануть так с крыши корпуса. Одно крыло зацепилось за антенну, часовой взял Икара на прицел… Словом, полет не удался. Правда, официально в пенитенциарной службе говорят, что никакого Икара не было.

Отсюда