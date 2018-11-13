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По Израилю из сектора Газа запустили 370 ракет

13 ноября 2018 | 11:54

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Палестинские радикалы запустили из сектора Газа с вечера понедельника 370 ракет по Израилю, 100 из них перехвачены системой ПВО “Железный купол”. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.


“С начала широкомасштабной атаки против израильских гражданских лиц со стороны террористических организаций в секторе Газа были зафиксированы 370 запусков ракет по Израилю, около 100 запусков были перехвачены системой ПВО “Железный купол”, — говорится в распространенном военными заявлении. В армии отметили, что за последние семь часов по еврейскому государству были выпущены не менее 70 ракет.

По информации газеты Haaretz в результате обстрелов погиб один человек. Израильские медики сообщили только о 53 пострадавших.

Напоминаем, в армейской пресс-службе также сообщили, что Армия обороны Израиля поразила более 100 военных объектов в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

“К настоящему моменту поражены более 100 военных целей, включая три стратегических объекта и правительственные структуры ХАМАС, использовавшиеся в военных целях”, — говорится в распространенном военными заявлении. “Продолжающиеся удары израильской армии в секторе Газа наносятся в ответ на серьезные террористические атаки — ракетные и минометные обстрелы территории Израиля из Газы”, — добавили в пресс-службе.



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