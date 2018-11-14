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Члены межрегионального наркогруппировки оказали сопротивление правоохранителям Киевской области
14 ноября 2018 | 08:59
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Правоохранители Киевской области задержали членов межрегиональной наркогруппировки, деятельность которого контролировал один из криминальных авторитетов, при задержании злоумышленники оказали сопротивление. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
“Организованная преступная группа, контролируемую криминальным авторитетом, разоблачили и задокументировали сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Следственного управления полиции Киевской области и прокуратурой. Во время задержания злоумышленники, вооруженные боевыми гранатами, обрезом ружья, ножами и кастетами, оказывали сопротивление стражам порядка”, — говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, в состав группы входило 5 человек, среди которых ранее судимые. Они оптом сбывали наркозависимым гражданам крупные партии особо опасного наркотического средства — метадон и марихуану, методом “закладок” и из рук в руки. Их деятельность распространялась на территорию нескольких регионов страны.
По словам начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, что для документирования преступной деятельности подозреваемых проведено 10 оперативных закупок и 37 негласных следственных (розыскных) действий. В двух областях полицейские одновременно провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленников, откуда изъяли более 20 кг сухой измельченной марихуаны и 500 граммов метадона, а также мобильные телефоны, банковские карты, боевые гранаты, патроны и обрез ружья. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам “черного” рынка составляет около 2-х миллионов гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно законодательству злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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